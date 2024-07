ANNONS

Simon, Anton och Victor. Samtliga Johansson-bröder har tingats av olika NHL-klubbar och blivit unika. För hockeysverige.se berättar nu den sistnämnde om känslorna efter årets draft.

– Historien med alla svenskar Toronto haft är helt fantastisk, säger 18-åringen.

ULLVI/LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Simon Johansson tillhör Minnesotas organisation. Anton Johansson Detroit och i senaste draften stod det klar att Victor Johansson draftats av Toronto. Alltså, alla tre backbröderna från Saltsjö-Boo utanför Stockholm är draftade av NHL-lag, vilket såklart är unikt.



– Förväntningarna inför draften var inte dom högsta. Det skulle vara väldigt kul, men jag hade i tanken att det antagligen inte kommer att bli draft för att inte bli för besviken, säger Victor Johansson till hockeysverige.se.



Draften följde han från TV:n tillsammans med mamma och pappa (Tomas och Camilla).



– Det var coolt och är en jättefin klubb, svarar Victor Johansson då hockeysverige.se frågar om hur tankarna gick då det stod klart att Toronto valt honom i fjärde rundan.

– Historien med alla svenskar Toronto haft är helt fantastisk. Dessutom staden, klubben och alla som jobbar där…

Börje Salming och Victor Johansson. Foto: Ronnie Rönnkvist (montage).

– Det är mycket att leva upp till. Han var nog lite bättre än jag i den här åldern, säger Victor Johansson med ett skratt och fortsätter:– Det är coolt att vara en som ändå följer lite i hans fotsteg. Att vi båda är inom Torontos organisation.Ganska snabbt efter det att Victor Johansson draftats hörde klubben av sig till honom.– Det tog nog fem minuter innan Toronto hörde av sig. Det var tur att det tog ett lite tag eftersom jag först var lite för exalterad.

Sprang du runt och skrek?

– Jag vet egentligen inte vad jag gjorde, men jag tror att jag ställde mig upp och skrattade. Mamma grät och pappa skrek. Jag har fortfarande inte tagit in allt och det känns overkligt.



Vad vet du om själva organisationen?

– Inte jättemycket, men jag har hört att många leksingar är Torontofans, bland annat min polare, så jag har hört lite av dem. Det jag vet är att gått tungt med cuper för Toronto senaste åren, men det kommer att ge sig snart.



Vilka är dina intryck från campen?

– Den var helt fantastisk och dom tog hand om oss jättebra. Det var mycket att ta in från den campen. Gamla NHL-spelare som berättade om sina karriärer och hur deras bakgrund ser ut. Vi pratade även mycket om fys-delarna, mat, sömn och allt sådant.



Vad var tuffaste bitarna under dagarna på campen?

– Vid ett is-pass hade vi att ”boxa ut” och lite sådant. Direkt efter det skulle vi köra match, smålagsspel. Då var jag rätt trött och is-passen var rätt så jobbiga.

– Det var ett skönt gäng och en svensk till, Jacob Bengtsson. Han har skrivit på ett AHL-kontrakt. Han har varit skadad så han var bara med utanför isen. Det var ändå rätt skönt att ha en svensk till där.

Vill slå sig fram bredvid brorsan: “Vi brukar vara på farsan”

Victor Johansson har spelat i Leksand under två säsonger. Dit kom han från Djurgårdens U16.



– Tiden här i Leksand har varit helt fantastisk. Jag går in på min tredje säsong nu och jag har lärt mig mycket från det att jag kom hit.

– I början visste jag ingenting, men nu känner jag vem jag är i laget och sådana saker, vilket är rätt skönt. Klubben har tagit hand om oss spelare väldigt bra och det är en fantastisk organisation.

Victor Johansson i Leksandströjan. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Två personer som betytt mycket för Victor Johansson är bröderna Simon och Anton.– Båda har betytt väldigt mycket. Det är skönt att Anton var här redan två år innan jag kom upp hit så jag fick höra lite av honom hur väl klubben arbetar med sina spelare här.– Vi spelade tillsammans i Boo Hockey, 04-laget. Då var jag center och han back. Jag tekade bakåt till Anton som sköt. Han hade ett riktigt bra skott och oftast blev det mål.– Däremot har jag aldrig spelat med Simon. Det är för stor åldersskillnad. Då var det mer att jag åkte runt på isen som en liten knatte då han hade träningar.Pappa, Thomas Johansson , är sportchef i Leksands IF, men någon extra press har han inte upplevt bara för den sakens skull.– Han var även sportchef i Djurgården då jag spelade där så jag har alltid velat bevisa att jag är här för den jag är och kan.– Det är folk som tycker att jag är här för min pappa, men det har gått en så pass lång tid när han varit ”GM” och allt sådant så jag har lärt mig med tiden att jag inte kan ändra folks åsikter. Dom får tycka det dom tycker.

Är det många som varit på dig om det?

– Nej, det är mer motståndare på matcherna som brukar kunna slänga ur sig någonting, men det ger mig bara mer energi.



Vad har pappa betytt för dig som hockeyspelare och förebild?

– Jättemycket. Han har hjälpt oss alla tre väldigt mycket under våra karriärer. Dessutom har morsan varit där och hjälpt till mycket utanför isen med att skjutsa och allt sådant.



Vilka förväntningar har du på kommande säsongen?

– Jag vill göra en ännu bättre säsong än den förra. Det är mitt mål. Sedan får vi se vart jag hamnar. Som det ser ut nu ska jag spela J20. Där ska jag göra det bästa ifrån mig.



Tror du vi får se dig som backkollega till Anton i A-laget under säsongen?

– (Skratt) Vi får väl se. Det hade såklart varit en dröm.



Har ni snackat om det?

– Ja, lite. Vi brukar vara på farsan ”Nu är det dags, nu är det dags”…, avslutar Victor Johansson med ett skratt.

TV: Alla svenskar som valdes i NHL-draften 2024