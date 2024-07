ANNONS

Dubbla skador öppnade för doldisen Arturs Silovs i slutspelet.

Nu belönas reservmålvakten med ett tvåårskontrakt i Vancouver.

– Arturs hjälpte oss mycket förra året, säger svenske general managern, Patrik Allvin.

Med Thatcher Demko and Casey DeSmith borta såg det tufft ut för Vancouver Canucks under slutspurten av säsongen. Fram klev, Arturs Silovs. Den 23-årige burväktaren kastades in och gjorde succé, bland annat mot Stanley Cup-finalisterna Edmonton Oilers. Så pass att Canucks nu säkrar upp den lettiske målvakten med ett tvåårskontrakt.

– Arturs hjälpte oss mycket förra året, samtidigt som han fortsatt växer och utvecklas som målvakt. Vi väntar oss att han kommer till campen och slåss för en plats i klubben på heltid. Vår grupp kommer att fortsätta jobba med honom för att vässa hans färdigheter och ge honom verktygen för att ta nästa steg framåt i hans karriär, säger general managern, Patrik Allvin, i pressmeddelandet.

Silovs valdes i sjätte rundan av NHL-draften 2019, men fick vänta till 2022/23 innan de första matcherna i ligan kom. Bakom sig har han endast totalt nio grundseriematcher i NHL, utöver de tio han gjorde i slutspelet.

