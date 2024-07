ANNONS

Det finns fortfarande ett antal spelare kvar på free agency marknaden. Där Mike Gould på Daily Faceoff nu pekar ut två svenskar som de hetaste namnen som är kvar.

Vi är drygt två veckor in i free agency och vi kan med säkerhet säga att de mest händelserika dagarna är bakom oss.

Praktiskt taget alla stora free agents har skrivit på för något av ligans 32 lag. Till och med de flesta mindre kända spelarna på marknaden har hittat NHL-lag att landa i. För de som inte har gjort det, har europeiska proffslag redan börjat höra av sig.

Vid den här tiden varje år kan de kvarvarande fria agenterna vanligtvis delas in i tre grupper. Det finns de erfarna veteranerna som närmar sig pensionen (Kyle Okposo, Joe Pavelski, etc.), "AHL-tweeners" (Austin Czarnik, etc.), och slutligen de klassiska återskapningsprojekten.

Spelarna som faller in i de två sista grupperna är de som vanligtvis antingen skriver på i Europa inom de första två veckorna av free agency eller väntar på en PTO i augusti eller september. Men medan det fortfarande finns gott om spelare på AHL-nivå kvar på marknaden, har antalet återskapningsprojekt minskat avsevärt sedan den 1 juli.

Här är en titt på två av de mest intressanta unga spelarna som fortfarande är tillgängliga och som kan ha mer att erbjuda till vilket lag som än plockar upp dem i sommar.

Den yngre Nylander-brodern har gjort 14 NHL-mål på 106 matcher i grundserien och slutspelen med Buffalo Sabres, Chicago Blackhawks och Pittsburgh Penguins innan han värvades av Columbus Blue Jackets i februari i år. Den 26-årige svensken har för det mesta varit förpassad till AHL under sin proffskarriär och har sällan fått spela i en offensiv roll under sina sporadiska NHL-inhopp.

Allt detta förändrades i Columbus, där Nylander i genomsnitt spelade 16:45 per match över 23 matcher och exploderade med 11 mål, bara ett färre än Johnny Gaudreau lyckades med under 81 matcher förra säsongen. Nylander sköt pucken vid nästan varje tillfälle, testade motståndarnas målvakter 62 gånger (nästan tre skott per match) och gjorde tre matcher med flera mål, inklusive ett hattrick mot Vegas Golden Knights den 4 mars.

Det råder ingen tvekan om att Nylander inte har levt upp till de förväntningar han visade som junior, vilket ledde till att Sabres valde honom som nummer åtta totalt i NHL-draften 2016. Men han har fortfarande mycket talang och kan vara på väg att äntligen få allt att stämma. Han fyllde precis 26 år i mars, vilket är ungefär samma ålder som Jonathan Marchessault, Carter Verhaeghe och Joel Ward var när de fick sina första riktiga chanser i NHL.

Dessa spelare är undantag, och ingen av dem var lika högt ansedd som Nylander var när han kom från Ontario Hockey League, men det finns fortfarande gott om anledning till optimism. För ett lag som Vegas, som behöver så många kostnadseffektiva målskyttar som möjligt (särskilt efter att ha förlorat Marchessault till Nashville Predators), kan någon som Nylander vara ett värdefullt satsningsalternativ. Tampa Bay Lightning, Florida Panthers och Carolina Hurricanes är också rimliga alternativ då de fortsätter att navigera sina lönetaksproblem.

Men det finns också ett argument för att Nylander går till ett lag med gott om lönetaksutrymme (och därmed möjligheter). Calgary Flames, Anaheim Ducks och Montreal Canadiens skulle alla behöva lite mer målskytte i sin lineup. Marknaden för Nylander kanske inte är så robust — om den var det, skulle han förmodligen ha skrivit på vid det här laget — men det borde finnas gott om lag som är intresserade av att ge honom en chans.

Nu när Adam Boqvist, Erik Brännström, Jake Bean, Pierre-Olivier Joseph och Josh Mahura alla är borta från marknaden, är Kylington den bästa unga puckförflyttande backen som finns tillgänglig — och när han är som bäst är han bättre än alla dessa spelare. Men efter att inte ha kommit överens med Flames före den 1 juli, är den 27-årige Kylington fortfarande på jakt efter ett nytt kontrakt för säsongen 2024-25 och framåt.

Kylington har visat stor potential under sin tid i NHL, särskilt under säsongen 2021-22 då han noterades för 31 poäng på 73 matcher. Hans förmåga att flytta pucken och bidra offensivt gör honom till en attraktiv spelare för lag som behöver stärka sin backlinje. Trots detta har hans inkonsekvens och skadeproblem hindrat honom från att nå sin fulla potential hittills.

Det finns flera lag som skulle kunna dra nytta av Kylingtons skicklighet, särskilt de som har utrymme under lönetaket och ett behov av att förbättra sin defensiva speluppbyggnad. Lag som Detroit Red Wings, Seattle Kraken och Ottawa Senators kan vara potentiella destinationer för Kylington, där han kan få chansen att återuppbygga sin karriär och visa sitt värde i NHL.

Foto: Alamy. Adam Boqvist skrev nyligen på för Florida – var hamnar Oliver Kylington?

Kylington spelade bara 33 matcher med Flames under sitt tidigare tvåårskontrakt med klubben. Efter att ha haft sitt bästa år någonsin tillsammans med Chris Tanev under säsongen 2021-22, missade Kylington hela följande säsong på grund av då oklara psykiska problem. Han försökte göra en comeback i början av säsongen 2023-24 men behövde ta ett kort steg tillbaka innan han slutligen återvände till uppställningen i januari.

Efter att ha blivit försiktigt återinsatt i matchspel under sina första veckor, återtog Kylington sin roll i topp-fyra med Flames mot slutet av säsongen och visade glimtar av den briljans som gjorde honom till en fanfavorit för tre säsonger sedan. Han slutade med tre mål och åtta poäng medan han i genomsnitt spelade 17:14 per match under de 33 matcher han spelade med Flames under säsongen 2023-24.

Trots de utmaningar han har mött, visar Kylingtons prestationer att han fortfarande har mycket att erbjuda. Lag som behöver en skicklig puckförflyttande back och som har kapacitet att ge honom den tid och det stöd han behöver för att återfå sin toppform bör definitivt överväga honom. Med sin kombination av offensiva färdigheter och defensiva insikter kan Kylington vara en värdefull tillgång för många lag i NHL.

Det är svårt att säga var Kylington kommer att hamna. Flames verkar ha fyllt hans plats med Jake Bean, som är ett år yngre och även något billigare än Kylington var på sitt senaste kontrakt. Det finns alltid en chans att Kylington kan försöka ta tillbaka sin plats i Flames, men han kan redan ha missat den chansen.

Mycket av rapporteringen kring Calgary har indikerat att Kylington och hans läger letade efter ett flerårigt kontrakt i free agency, men det har inte blivit verklighet. Trots den styrka Kylington visade genom att ta sig tillbaka till NHL, är det förståeligt att lag har svårt att motivera ett flerårigt åtagande för en spelare som har missat så mycket tid. Det är också ytterst sällsynt att UFA-spelare erbjuds fleråriga kontrakt så här långt efter att marknaden har öppnat.

För Kylington innebär detta att han troligen måste anpassa sina förväntningar och kanske nöja sig med ett ettårigt "prove-it" kontrakt. Det skulle ge honom möjlighet att visa att han kan hålla sig frisk och prestera på hög nivå, vilket kan öppna dörren för ett längre avtal nästa sommar. Lag som är i behov av en puckförflyttande back och som kan ta en chansning på en spelare med stor potential men också viss osäkerhet, som Detroit Red Wings, Seattle Kraken eller Ottawa Senators, kan vara tänkbara destinationer för Kylington.

Kylington är en oerhört talangfull och skridskoskicklig back med mycket att bevisa. Vilket lag som än värvar honom kommer att få en värdefull tillskott till sin organisation. Om han kan spela nära fulla 82 matcher den kommande säsongen, kan Kylington vara på väg mot en betydligt större lön nästa år.

Sammanfattningsvis, både Alex Nylander och Oliver Kylington representerar unga spelare med hög potential som ännu inte fullt ut nått sina höjder i NHL. Nylander, med sin offensiva talang, kan vara en smart värvning för lag som söker kostnadseffektiva målskyttar, medan Kylington, med sina puckförflyttande färdigheter, kan stärka vilket försvar som helst. Med rätt möjligheter och stöd kan båda spelarna mycket väl överraska och etablera sig som nyckelspelare i sina nya lag.

