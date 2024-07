ANNONS

Sparkad tränare/sportchef och spelare som protesterar.

Nu har Timrå hittat en väg framåt med en ny ansvarig för damlaget.

– Det känns väldigt bra att få in kompetensen Lars-Jerry besitter, säger Åke Westin på klubbens hemsida.

Sedan kaoset under den gångna säsongen har Timrå letat efter en ny huvudtränare och ersättare till den sparkade Georgina Farman. Nu är denne på plats.

Klubben meddelar under fredagen att det blir Lars-Jerry Johansson som kommer att leta damlaget.

– Ett väldigt roligt och spännande uppdrag - Första fokus är att få in vikänslan där alla har en tydlig plats i vårt lag. Tillsammans, både ledare och spelare ska utvecklas både individuellt och som grupp. Jag tycker att det är viktigt att alla får tävla, men också att man vågar misslyckas för att utvecklas och som resten av Timrå IK är vi proffs på och utanför isen, säger han på klubbens hemsida.

Johansson har utvecklat spelare i hela Sverige under olika läger, men har framförallt varit verksam i Stockholm, i Hammarby IF, Djurgårdens IF och Nacka.

