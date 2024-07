Kan stjärnorna trejdas - mot varandra?

ANNONS

Nikolaj Ehlers, Martin Necas och Patrik Laine kan komma att byta klubb. Och kanske blir det så att de tre stjärnspelarna trejdas mot varandra.

Martin Necas står utan kontrakt med Carolina. Nikolaj Ehlers har ett år kvar på avtalet med Winnipeg. Patrik Laine har två år kvar på kontraktet med Columbus. Men trots att de har olika kontraktssituationer nämns samtliga tre i allt mer intensiva trejdrykten.

Necas kommer av allt att döma byta klubb, och Laine har själv begärt att trejdas. Nikolaj Ehlers uppges också vara öppen för ett klubbyte under sommaren, eftersom han ändå inte är intresserad av att skriva på ett nytt kontrakt med Winnipeg.

Kan hamna i Carolina

Gemensam nämnare för trejdsnacket är att Carolinas nye general manager Eric Tulsky kan vara intresserad av att byta till sig både Laine och Ehlers. Anledningen? Att just Martin Necas kan gå i utbyte. The Athletics Columbusreporter Aaron Portzline rapporterar att Blue Jackets nye GM Don Waddell, som kommer från just Carolina, kan vara intresserad av att värva Necas - och i så fall skulle Laine kunna gå i utbyte. Laine skulle då återförenas med Sebastian Aho, som han hade ett framgångsrikt samarbete med under junioråren. Carolina är också en av få klubbar som kan ta över Laines kontrakt, värt 8,7 miljoner dollar per år.

Dessutom ska Columbus GM Don Waddell ha sagt att han vill göra en “hockeytrade”, det vill säga att han vill ha en jämbördig spelare i utbyte för att göra sig av med Laine.

Enligt sajten The Fourth Period ska även Nikolaj Ehlers, samt stortalangen Rutger McGroarty, vara på väg bort från Winnipeg och även där nämns alltså Carolina som en möjlig ny klubbadress för att Necas i stället ska hamna i Winnipeg. När det gäller Ehlers nämns dock också Montreal Canadiens, New York Islanders och Boston Bruins som intressenter.

Men mycket handlar alltså om var Martin Necas hamnar.

Förra säsongen

Necas gjorde 24 mål och totalt 53 poäng på 77 matcher förra säsongen. Han har som mest gjort 71 poäng under en säsong.

Patrik Laine gjorde bara 18 matcher förra säsongen, och på dessa gjorde han 6+3. Han skrev sedan in sig i NHL:s hjälpprogram.

Nikolaj Ehlers kommer från en säsong med 25 mål och totalt 61 poäng på 82 matcher.