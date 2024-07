ANNONS

Vi har knappt hunnit andas ut efter den vilda drafthelgen i Las Vegas. Men det finns ingen tid för vila. Nästa våg av NHL-talanger förbereder sig redan för ett stort år framöver. Här är en tidig ranking inför NHL-draften 2025.

Den här texten publicerades på hockeysverige.se:s systersajt DailyFaceoff tidigare i veckan. Den är översatt från engelska till svenska.

Det är svårt att få en riktig uppfattning om identiteten på NHL-draften 2025 just nu, men det finns mycket av intresse.

Draften 2023 handlade om högklassig skicklighet, medan 2024 utmärktes av framtida toppbackar. Om jag skulle gissa vilt, kommer detta år att handla om spelare som är allround, med bra alternativ på varje position tidigt – även mellan stolparna.

NHL-draften 2025 har ännu inget datum, plats eller format. Men det är aldrig för tidigt att titta på nästa våg av spelare:

32) Adam Benák, C (Youngstown, USHL)

Benák har utmärkt sig vid de flesta internationella turneringar han har deltagit i, med sina tio poäng på fem matcher vid Hlinka Gretzky Cup som en höjdpunkt. Den skickliga playmakern har redan spelat med HC Plzens A-lag i den tjeckiska toppligan och har gång på gång visat att han kan dominera äldre motstånd. Han är framtiden för tjeckisk hockey, så länge han kan växa ur sin längd på 170 cm. När det kommer till ren skicklighet är Benák en topp-10-talang.

31) Milton Gästrin, C (MoDo)

En ledare redan vid 17 års ålder. Gästrin gör mycket som statistiken inte visar när han spelar hemma i Sverige. En tvåvägscenter som har en bra kropp på 188 cm som han fortfarande försöker vänja sig vid, och han är också en stark playmaker. Även om jag inte förväntar mig att han blir en stor målskytt i NHL, är han tillräckligt allround för att göra sig värdefull i många situationer.

Milton Gästrin. Foto: Bildbyrån

30) Bill Zonnon, FW (Rouyn-Noranda, QMJHL)

Zonnon imponerade på mig vid U17-VM, även om han inte producerade mycket. Men vad han visade med Huskies är att han är en kraft att räkna med, genom att använda sin fysik och sitt hockey-IQ för att vinna dueller konsekvent. Han är en fantastisk playmaker, och jag förväntar mig att han kommer att göra runt 75 poäng nästa år.

29) LJ Mooney, FW (USNTDP)

Att se Mooney spela är så roligt. Han är energisk, explosiv och har otroliga händer som gör att han kan skapa virala höjdpunkter. Att se honom skapa magi med Trevor Connelly vid U18-VM som USA:s yngsta spelare var fantastiskt, och han visade hur farlig han kan vara med pucken. Han påminner mig om Alexander Zetterberg i år – som slutligen inte blev draftad på grund av sin längd på 172 cm. Och det är just det – Mooney är också bara 172 cm, så bristen på storlek talar emot honom. Vi får se om han växer, ungefär som Teddy Stiga gjorde, men Mooney har en lång väg att gå för att jag ska känna mig tryggare med att placera honom högre i mina rankningar. Med sin rena skicklighet kan Mooney – som ska spela för University of Minnesota – verkligen bli en fartfylld spelare. Två roliga fakta: han är Logan Cooleys kusin, och LJ står för Little John. Jag skojar inte.

28) Joshua Ravensbergen, MV (Prince George, WHL)

En målvakt? I första rundan? Det känns som att det är på väg att hända igen. Ravensbergen är en 193 cm lång målvakt som kommer från en otrolig draft-1-säsong med Cougars och har alla förutsättningar att bli nästa stjärnmålvakt. Stilmässigt påminner han mig lite om Jaroslav Askarov, kanske utan all uppmärksamhet. Målvakter är svåra att förutse, med tanke på hur oförutsägbar positionen kan vara, men det var ett tag sedan vi såg en målvakt göra ett så stort avtryck ett år före sin draftsäsong. Ravensbergen har fått strålande omdömen.

27) Luka Radivojevic, B (Örebro)

Radivojevič utmärkte sig vid U18-VM och fick pris som bästa försvarare trots att han missade den första matchen i turneringen. Den 17-årige sonen till före detta NHL-spelaren Branko Radivojevič gjorde en bra insats vid JVM som 16-åring denna säsong. Han är lite liten, men skicklig, snabb och har en fin speluppfattning. Han var fyra i poängligan för backar i J20 Nationell, där han endast överträffades av en trio av topptalanger inför NHL-draften 2024. Han har även erfarenhet av att spela med Örebros A-lag. Slovakiska fans är exalterade över hans internationella potential, och han ser ut att gå i första rundan. Som en mindre försvarare känns det dock som att han är en spelare med stor potential men också risk för att inte nå hela vägen.

Luka Radivojevic. Foto: Bildbyrån

26) Dakoda Rheaume-Mullen, B (USNTDP)

Även om det var lätt att förbise DRM ibland med USNTDP, visade han vissa råa färdigheter som jag tror kommer att göra honom till en anständig spelare för ett tredje backpar i NHL. Rheaume-Mullen är en fantastisk skridskoåkare med bra acceleration och spelar ett fint transitionsspel. Jag skulle vilja se honom göra mer med pucken, men han är smart nog att få saker att hända i båda ändarna.

25) Lynden Lakovic, FW (Moose Jaw, WHL)

Han är stor. Han är stark. Han tar upp mycket utrymme. Även om jag inte tror att Lakovic kommer att bli en stor poängproducent i NHL, är han en typisk powerforward med en kropp på 193 cm. Han är en äldre spelare i denna draft, så han måste hitta andra sätt att sticka ut, men Lakovic visade verkligen sina färdigheter som målskytt den gångna säsongen.

24) Victor Eklund, FW (Djurgården)

Eklund har vissa likheter med sin bror, San Jose Sharks-forwarden William Eklund. Djurgårdens ytter gillar att använda sin skridskoåkning för att skapa farligheter och kämpar hårt. Han var en av de bästa spelarna i Sveriges U18-landslag tack vare sitt sätt att attackera kassen och skapa offensiv, och han spelade även mot män i HockeyAllsvenskan. Han är dock inte fysiskt stark.

Victor Eklund. Foto: Bildbyrån

23) Cullen Potter, FW (Arizona State, NCAA)

Potter tog samma väg som Celebrini och kommer att börja på college ett år tidigare. Det blir intressant att se hur han anpassar sig efter att ha visat sig som en av de bästa USNTDP-spelarna i år tack vare sin snabbhet och tvåvägsspel. Med sina 175 cm är han ganska liten, men jag känner att han är fysiskt starkare än vad hans byggnad kanske antyder. Vi får se om att gå till college tidigt är rätt drag för honom eller inte, men tidiga åsikter tyder på att han är redo. Jag ser fram emot att se vad som kommer härnäst.

22) Artiom Viltjinskij, B (SKA St. Petersburg, MHL)

Har vi vår nästa Anton Silajev? Viltjinskij missade 2024 års draftgräns med en dag, så nu kommer han att ta ut det på konkurrensen nästa år. Han är en massiv försvarare på 198 cm och 109 kg som kan åka skridskor bra för sin storlek och aldrig överdriver sin fysik. Hans beslutsfattande kan behöva lite arbete, både med och utan puck, men jag gillar en kille som gör det till sitt uppdrag att skilja dig från pucken samtidigt som han visar tillräckligt med puckfärdigheter för att vara mer än bara en stor kropp.

21) Jake O’Brien, C (Brantford, OHL)

O’Brien väckte uppmärksamhet i år med Brantford tack vare sitt sätt att läsa spelet. Han såg redan ut som en veteran, med sitt spelfördelande, särskilt under press, som var avancerat för sin ålder. O’Brien är inte stor eller fysiskt stark, men han gör ett utmärkt jobb med att hålla pucken på sin klubba och hans 51 assists är en bra början. Årets rookie i OHL 2024 har bara börjat.

20) Conrad Fondrk, LW (USNTDP)

En av USNTDP:s mest skickliga spelare, Fondrk, var bland deras poängkung hela säsongen. Han är kreativ, smart och kan skjuta med självförtroende från nästan var som helst. Jag var orolig över hur många puckdueller han förlorade längs sargerna på grund av ren styrkebrist, men jag kan se honom klättra upp i rankningen om han kan lägga till lite muskelmassa och tuffhet till sitt spel.

19) Cole McKinney, C (USNTDP)

Även om han inte gjorde mycket offensivt när jag såg honom spela, var McKinney en av USA:s bättre tvåvägshot. McKinney, som är bunden till University of Michigan, är dedikerad till att göra det bästa av varje situation runt sitt eget mål och har farten att få saker att hända i den andra änden också. Han är inte stor, men han är stark och utmärkt i boxplay, blockerar skott närhelst det är möjligt.

18) Jackson Smith, B (Tri-City, WHL)

Med sina 191 cm och 86 kg har Smith redan en utmärkt fysik för sin ålder. Han hade en anständig första säsong med 29 poäng och 41 utvisningsminuter, men jag känner att han är på väg att bli en defensivspecialist. Han är en riktig plåga att försöka slå i en-mot-en-situationer eftersom han älskar att komma så nära inpå motståndarna som möjligt.

17) Justin Carbonneau, FW (Blainville-Boisbriand, QMJHL)

Det känns svårt att titta på Carbonneau och inte bli imponerad av hans spel de flesta kvällar. Han är en stabil powerforward med ett bra huvud på axlarna och utmärkt spelförståelse. Han är en högklassig skridskoåkare som använder den farten till sin fördel för att skapa offensiv. Han gjorde 31 mål och 59 poäng i år, och jag förväntar mig ett genombrott nästa säsong.

16) Kashawn Aitcheson, B (Barrie, OHL)

Aitcheson var en riktig slitvarg vid U18-VM och spelade runt 25 minuter i vissa matcher. Han är fysisk, spelar mycket i boxplay, rör sig bra och tar bort ytor lika bra som vem som helst. Jag ser honom inte som en stor poängproducent i NHL, men han är verkligen tuff på isen. Om han kan utveckla den offensiva sidan av sitt spel, kan jag se att ett lag tar honom högre i draften.

15) Sascha Boumedienne, B (Youngstown, USHL)

Boston University-rekryten är en av de mer fascinerande försvararna i denna klass. Han hade ett bra år med Youngstown i USHL, gjorde många poäng och visade mer än sin beskärda del av fysisk spelstil med Sveriges U17-landslag. Den finskfödda men svenskflaggade försvararen har en bra kropp på 188 cm, åker skridskor väl och är en av de bättre puckdistributörerna i denna klass.

Sascha Boumedienne. Foto: Bildbyrån

14) Cole Reschny, C (Victoria, WHL)

Reschny var en av de mest imponerande rookies i CHL och höll nästan ett poäng per match-tempo under hela säsongen. En stabil playmaker, Reschny har snabba fötter, en aktiv motor och är bra på att placera sig för att plocka upp returer. Han är liten, 175 cm, vilket ofta gör att större försvarare drar sig till honom, men Reschny är smart nog att ofta ta sig ur trubbel. Hans spel vid U17 World Hockey Challenge var också fantastiskt. Jag önskar bara att han var några centimeter längre.

13) Charlie Trethewey, B (USNTDP)

Trethewey fick en extremt stark start på säsongen och gjorde sig snabbt känd som en av de bästa tvåvägsförsvararna inför 2025 års draft. Men han har mycket mer än bara rå talang – han är fysisk och tillför mycket kraft till sitt spel. Boston University-rekryten var min favoritspelare vid U17 World Challenge eftersom det kändes som att han var USA:s bästa spelmotor. Vi får se om han kan ta sitt spel till nästa nivå nästa år.

12) William Moore, C (USNTDP)

Född i Mississauga, Ontario, flyttade Moore för att ansluta till USNTDP U17-laget förra året och det kändes som rätt beslut. Han var ruskigt bra vid U17 World Challenge och var den ledande målskytten hela säsongen. Jag blev förvånad över att han inte blev inkallad till U18-VM eftersom han har den fysiska mognaden och det råa hockey-IQ:t för att hantera äldre motstånd. Det finns fortfarande mycket att gilla här, men jag vill se honom verkligen ta över i Cullen Potters frånvaro nästa år.

11) Caleb Desnoyers, C (Moncton, QMJHL)

Jag gillar verkligen Desnoyers, som togs som första spelare i QMJHL-draften 2023. Han gjorde omedelbart avtryck, spelade runt 20 minuter per match som rookie och visade upp fart, skicklighet och tvåvägssmarthet. Han är inte någon som kommer att bli tagen på sängen eller bara glida runt – han är fullt engagerad i att få tag på pucken varje gång han kan. Med sina 188 cm och 86 kg har han lagt på sig en del muskelmassa sedan sitt QMJHL-draftår. Det finns mycket att gilla med Desnoyers, som kan ge QMJHL en välbehövlig topptalang efter ett mellanår 2024.

10) Logan Hensler, B (Wisconsin, NCAA)

Som en av de bästa defensiva talangerna redan inför 2025, är det svårt att missa den smidiga, 188 cm långa och 88 kg tunga backen. Han rör sig så bra, tar bort ytor och är skicklig på att flytta pucken, även om statistiken kanske inte alltid imponerar. Wisconsin-rekryten använder sitt smidiga fotarbete för att ta bort ytor, och om han blir slagen har han klubbtekniken för att återerövra pucken. Hensler har också tagit positiva steg framåt med sin kreativitet, vilket gör att han kan göra mer avancerade spel under press. Jag ser potential för topp-fyra i honom, men precis som Zeev Buium före honom, känner jag att han kan utvecklas ytterligare med en stark insats på college eftersom de råa färdigheterna finns där.

9) Roger McQueen, C (Brandon, WHL)

McQueen gjorde stort väsen av sig vid Hlinka-turneringen förra året, med fyra mål och sju poäng på fem matcher. Han följde upp det med ett starkt år med Brandon Wheat Kings, där han gjorde 21 mål och 51 poäng på 53 grundseriematcher och ytterligare fyra mål på fem slutspelsmatcher. Efter en tystlåten rookie-säsong i fjol tog McQueen på sig extra ansvar och imponerade stort. Med sina 196 cm är han svår att missa på isen. Kanske hittar ett lag sin egen Cayden Lindstrom här nästa år.

Roger McQueen. Foto: Alamy/AP Photo

8) Malcolm Spence, FW (Erie, OHL)

Kanadas hjälte vid Hlinka Gretzky Cup förra sommaren, Spence kan vara lite underskattad inför draften. Jag har följt honom noga sedan hans GTHL-dagar, och det han har lyckats göra så bra är att ta över matcher fysiskt. Han ställer sig i vägen för nästan alla, är en av klassens bästa trash-talkers och kan straffa dig med ett snyggt mål. Som en av de äldre spelarna i denna draftklass gjorde Spence 62 poäng denna säsong och bar ett "A" med Erie. Spence är en utmärkt skridskoåkare med smidiga, naturliga steg och han tänker och agerar snabbt i anfall för att skapa spel.

7) Jakob Ihs Wozniak, RW (Luleå)

Jag gillade verkligen vad jag såg av "Woz" den senaste säsongen. Oavsett om det var U17 World Challenge, U18 Five Nations i Michigan eller U18-VM i Finland, så stack Ihs Wozniak nästan alltid ut. Med sina 191 cm har han en bra fysik och han är inte rädd för att använda den. Han är en stark playmaker som gjorde 50 poäng på 36 matcher med Luleås J20-lag och spelade även två SHL-matcher. Magi tycks kunna hända när han får pucken på sin klubba, och jag tror att han kan ta sig in i topp-fem-diskussionen om nästa år går bra.

Jakob Ihs Wozniak. Foto: Bildbyrån

Beviljad exceptionell status till OHL 2022, hade Misa ett produktivt år. Han hjälpte Kanada att vinna guld vid Hlinka Gretzky Cup och avslutade den med att vinna Memorial Cup på hemmaplan med Saginaw Spirit. Misa är en smart forward som åker skridskor som vinden, han är extremt farlig på öppen is och kan göra mål från nästan var som helst. Han är inte överdrivet stark, och jag känner att jag fortfarande vill se ytterligare ett stort steg offensivt, men Misa har all talang som krävs för att bli ett legitimt hot i NHL. Eftersom han är inne på sitt tredje år i juniorligan när alla andra i hans ålder precis börjar sitt andra, ligger Misa redan ett steg före.

5) Matthew Schaefer, B (Erie, OHL)

Draftad som första spelare av Erie Otters förra våren, är den 185 cm långa försvararen en otrolig skridskoåkare och är alltid aktiv i båda ändarna av isen. Offensivt har Schaefer verklig potential, men han är också positionssäker och aggressiv i egen zon. Han hade ett anständigt första år med Erie och noterade 17 poäng, men det fanns fortfarande mycket att lära sig. Jag känner att han visade att han kan vara ett konstant hot vid U18-VM och hjälpte till att förnya tron på att han kan bli en toppförsvarare i NHL. Jag är inte säker på att han är garanterad att vara den första försvararen som tas, men jag tror att han har övertaget i ett år som inte kommer att domineras av högklassiga backar på samma sätt som 2024 var.

4) Ilja Riabkin, C (Dynamo Moskva, MHL)

Efter att Matvej Mitjkov och Ivan Demidov gjort avtryck före honom är Riabkin redo att glänsa. Ingen U17-spelare har någonsin gjort fler poäng än Riabkins 58 poäng i MHL, vilket han uppnådde i år och överträffade Matvej Mitjkov med två poäng från hans Draft-2-år. Han har ett fantastiskt skott och några av de bästa händerna i denna klass, vilket gör att han kan dribbla förbi motståndare med lätthet. Han har kontrakt till 2027, så förbered dig på att höra samma diskussioner som vi har hört om Mitjkov, men den här centern är oerhört fascinerande.

3) Anton Frondell, C (Djurgården)

Det var synd att vi inte fick se Frondell på U18-VM eftersom Sverige kanske hade haft en seriös chans att nå finalen med honom i laget. Frondell har varit fascinerande att titta på i J20 Nationell, där han har snittat cirka 1,6 poäng per match. Frondell var en av Sveriges mest produktiva juniorer i år och fick till och med spela några matcher med Djurgården i Hockeyallsvenskan. Han producerade bara en assist, men visade att han kunde hålla jämna steg med högkvalitativa spelare hela säsongen. Förvänta dig att han dominerar i den svenska J20-ligan nästa år, förutsatt att han inte spelar en hel säsong med Djurgårdens seniorlag.

Anton Frondell. Foto: Bildbyrån

2) Porter Martone, FW (Mississauga, OHL)

Jag gillar verkligen Martone, som är en spelare som verkligen är svår att hantera. Han hjälpte Kanada att vinna guld vid Hlinka Gretzky Cup i augusti innan han påbörjade sin första hela säsong med Steelheads. Martone ledde laget med 33 mål och slutade tvåa i lagets interna poängliga med 71 poäng på 60 matcher, och hade ytterligare sex poäng på fem matcher i slutspelet. U18-VM var grädden på moset då han höll sig i MVP-striden från början som Gavin McKennas högra hand. Martone vet ett och annat om att sätta pucken i nätet – räkna med att han jagar 50 mål i ett konkurrenskraftigt Steelheads-lag nästa år. Men han fortsatte också att visa sin aggressiva sida, något som på ytan känns så märkligt ju mer man lär känna honom. Hans lagkamrater anser att han är en snäll kille, men han går ut på isen och försöker slita folk i stycken. Han är rolig.

Porter Martone. Foto: Alamy/AP Photo

1) James Hagens, C (Boston College, NCAA)

Hagens är det självklara förstavalet i denna draft och skulle ha haft en realistisk chans att utmana om förstaplatsen 2024 om han hade varit född några månader tidigare. USA Hockey National Team Development Program-produkten satte rekord för flest poäng både vid U17 World Challenge och U18-VM medan han var en drivkraft varje gång han klev på isen. Han påminner scouter om Jack Hughes på grund av hur han kombinerar skicklighet och skridskoåkning och han är lätt en av de mest dynamiska centrarna jag sett på länge. Han kommer att ha en chans att ersätta Will Smith som Boston Colleges toppcenter nästa år, vilket kommer att vara ett stort steg framåt för honom.

James Hagens. Foto: Alamy/AP Photo

