ANNONS

Efter höftproblem och dubbla operationer missade Marcus Nygren hela 2023/24.

Men nu kan den tidigare MoDo-målvakten till slut göra comeback - i Falu IF.

– Det gick knappt att spela i slutet på förra säsongen, har han tidigare berättat för hockeysverige.se.

I november öppnade Marcus Nygren upp för hockeysverige.se om hur känningar i båda höfterna tvingat fram dubbla operationer och en lång tid utanför isen. Detta efter att han med smärtor spelat upp MoDo i SHL. Nu kan han till slut göra en återkomst.

Falu IF meddelar under fredagen att den 23-årige burväktaren skrivit på ett ettårskontrakt i hockeyettan-klubben - efter att han missat hela säsongen 2023/24.

"Med Marcus får vi in en hungrig kille som vill tillbaka in i hetluften. Besitter en stor talang och lovorden om honom har haglat från olika håll och kanter. Han får med sig en hel del erfarenhet också från spel på en högre nivå”, skriver Falu IF.

Siktar mot SHL

Nygren har tidigare gjort 26 framträdanden i tredje divisionen, under olika lån, och har tidigare öppnat för att gå den vägen för att ta sig tillbaka mot toppen.

– Målet är att komma tillbaka och spela i den högsta ligan här i Sverige. Sen hur resan dit ser ut, det får vi se, sa Nygren till hockeysverige.se i november.

Läs hela intervjun med Nygren här.

TV: Mattias Janmarks snyggaste mål