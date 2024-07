ANNONS

En avstängning efter bråk mot Brynäs blev det sista Carl Bruhn gjorde i BIK Karlskoga.

Nu meddelar KRIF hockey att man plockat upp den unge forwarden.

Hela vägen från J18 slog sig Carl Bruhn fram till en chans i det hockeyallsvenska BIK Karlskoga, men efter en säsong med endast 5.21 istid per framträdande, går han nu vidare.

21-åringen skriver på för KRIF hockey och kliver därmed ner i Hockeyettan.

“Carl är hårt arbetade fw som jobbar hårt över hela isen”, skriver klubben.

Utöver de 50 matcher Bruhn hann med i hockeyallsvenskan (slutspel inräknat), har han sedan tidigare gjort fyra framträdanden i ettan. Samtliga kom under 2023/24 under ett lån till Lindlövens IF.

TV: Victor Olofssons snyggaste mål