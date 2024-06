ANNONS

Efter åtta år utomlands är Hampus Eriksson nu hemma i Sverige igen efter att ha skrivit på för Vimmerby.

I återkomsten till svensk hockey siktar 27-åringen på att få visa upp sig hos den allsvenska nykomlingen.

– Det känns som rätt läge att komma hem nu och visa upp mig här för att sedan ta mig uppåt i serierna, säger Eriksson till hockeysverige.se.

2016 lämnade Hampus Eriksson Brynäs och svensk ishockey då han tog kliver över till Nordamerika.

Åtta år senare är forwarden nu tillbaka hemma i Sverige igen efter att ha tillbringat sex år i USA och två år i Österrike.

Förra veckan skrev 27-åringen på ett kontrakt med Vimmerby HC i HockeyAllsvenskan för den kommande säsongen. För hockeysverige.se berättar nu Eriksson om beslutet att vända hem och skriva på för Vimmerby.

– Jag kände väl att det var rätt väg att ta nu rent sportsligt att få komma hem till Sverige och visa upp mig här för att sedan ta mig uppåt i serierna. Det känns som rätt läge att komma hem nu och så hade jag bra snack med Vimmerby så det känns som ett bra ställe att komma till där jag förhoppningsvis kan få en stor roll och visa mina bästa sidor, säger Valboprodukten som bor i Forsbacka utanför Gävle under sommaren.

Har det här varit på gång ett tag eller hade du andra alternativ som du valde mellan innan det blev Vimmerby?

– Vimmerby kom in ganska sent i bilden faktiskt. Jag visste inte riktigt hur jag skulle göra om jag skulle vara kvar ute i Europa eller vad jag kände innan de kom in i bilden. Men Vimmerby kom in hyfsat sent och allting lät bra och då bestämde jag mig att det kanske var bäst att ändå ta Sverige och få spela här hemma igen.

Både innan och efter påskriften har Hampus Eriksson varit i kontakt med firma Johanssons (tränare “Piva” Johansson och sportchef Pelle Johansson) och han har fått ett bra intryck av Vimmerby som förening.

– Jag har surrat med dem några gånger och jag fick en jättebra känsla kring allting så det kändes rätt helt enkelt.

Vill visa upp sig i Vimmerby och Sverige: “Var ju riktigt länge sedan”

Vimmerby HC är helt nya på allsvensk nivå.

Föreningen tog det historiska klivet upp till HockeyAllsvenskan i våras efter att ha vunnit kvalserien på ett sensationellt sätt och nu väntar en ny verklighet för den lilla småländska klubben.

Det kommer att bli en tuff första säsong som nykomling för klubben men Hampus Eriksson välkomnar den utmaningen.

– Det ska bli kul att vara med på deras resa. Vi vet ju om förutsättningarna så det ska bli kul att försöka motbevisa de andra och komma högre upp än vad folk tippar oss, säger han och fortsätter:

– Vi kommer att kliva in och inte ha någonting att förlora. Förhoppningsvis kan vi få till en jäkla bra sammanhållning i gruppen och växa ihop. Bli jobbiga att möta och kunna sno poäng av de andra lagen.

Hampus Eriksson är tillbaka i Sverige efter åtta år – han har tidigare varit ombytt i två SHL-matcher med Brynäs. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Under tiden i USA och i Österrike så har den tidigare Brynäsjunioren visat att han kan leverera offensivt. I och med flytten så är hans förhoppning att kunna bli en bärande spelare, bidra med spets och ta en stor roll i Vimmerby.

– Det är väl det jag hoppas på men det är ingenting som man kan ta ut i förskott. Alla kommer ju dit för att slåss om platserna och det blir upp till mig att bevisa att jag förtjänar en större roll också.

– Det är ingenting som man kan säga nu utan alla slåss om samma villkor. Så jag ser fram emot att bevisa att jag kan spela här hemma i Sverige också, det var ju riktigt länge sedan nu så det ska bli kul.

Allsvenskan är ju helt nytt för dig, hur tror du omställningen kommer vara när du kommer från ICEHL i Österrike?

– Jag tror att ligorna är hyfsad jämna. Det kanske är så att Allsvenskan är lite jämnare över fyra kedjor än vad det är i Österrike. Sedan kommer det såklart bli lite skillnad i hur hockeyn spelas och så men det ska bara bli kul att flytta ner dit, sätta igång och komma in i det.

Tuffa året i Österrike: “Bara glad att säsongen är över”

När Hampus Eriksson lämnade Sverige så spelade han först en säsong i den amerikanska juniorligan NAHL innan han klev vidare till collegespel. Det blev fem säsonger på college och därefter återvände han till Europa för spel i Österrike.

Han flyttade då först till Pioneers Vorarlberg där han imponerade och var en av lagets bästa spelare med 22 poäng på 32 matcher. Han flyttade sedan till huvudstadsklubben Vienna Capitals inför den senaste säsongen – men där gick det inte alls lika bra.

Gävlekillen fick inte igång produktionen på samma sätt och landade in på tio poäng på 34 matcher samtidigt som laget också hade en tuff säsong som slutade med att de missade slutspel.

– Det var en tung säsong och det är också därför jag är extra taggad inför nästa säsong och att få komma hem och spela här i Sverige. Jag hade det jobbigt med skador med två benbrott i foten och handen som gjorde att jag var borta länge.

– Sedan var det en väldigt kaosartad säsong runt hela klubben och det blev väldigt speciellt då, men det är väl någonting som man kan lära sig av också. Men helt ärligt så är jag bara glad att den säsongen är över och nu vill jag bara blicka framåt och inte tänka på hur det var där.

På vilket sätt var det en kaosartad säsong?

– Jag ska väl inte gå in på det alltför mycket. Det är ju ett topplag, eller ska vara ett topplag, och det var ju därför som jag gick dit men så blev det inte. Vi missade slutspel, det var tränare som sparkades och en massa annat som hände runt omkring också. Det var inte bra för någon tror jag och jag tror att alla runt klubben skulle säga samma sak. Det var en stor storm bara.

Efter flera bra år i USA och Österrike så hade forwarden en tuff tid i Wien. Foto: AP Photo/Alamy

“Har fått en lite extra kick”

Men Eriksson tar ändå med sig mycket från tiden i Alperna.

– Jag kom in i det snabbt och hade ett bra första år där men sedan bröt jag foten vilket var otur när det gick så bra. Men det ledde till att jag fick chansen i Vienna Capitals som skulle vara ett storlag i ligan. Men som sagt så fick jag två nya skador vilket var tungt och det var en kaosartad säsong på alla sätt så det var svårt för någon att kunna ha det roligt där.

Blir det en trygghet att vara hemma och spela i Sverige nu då efter säsongen som du kommer ifrån?

– Trygghet och trygghet vet jag inte. Det handlar väl kanske lite om att göra något nytt i stället för att vara kvar i Österrike och kanske ha kvar lite samma känsla där nere. Nu blir det att man får komma hem och få en positiv tanke kring hockeyn och allting. Med tanke på säsongen som jag kommer ifrån också så är jag extra taggad inför att komma hem. Sedan kändes det som sagt som det rent sportsligt bästa steget för mig just nu.

Efter den tuffa säsongen i Wien så är 27-åringen, som fyller 28 år i september innan säsongsstart, än mer laddad inför säsongen i Vimmerby. Han kommer att resa ner till Småland i starten av augusti inför försäsongen.

Hampus Eriksson blickar fortsatt uppåt i karriären. Foto: AP Photo/Alamy

– Jag tror att jag har fått en lite extra kick från förra säsongen så det känns som att jag är mer taggad än någonsin. Det gäller väl bara att bli inte övertaggad utan ändå hålla sig avslappnad. Jag ser fram emot att få komma ner dit och träffa grabbarna och allt när försäsongen ska börja.

Hoppas kunna klättra uppåt: “Vill spela på den högsta nivån”

En ambition som Hampus Eriksson har med flytten hem är att få kunna klättra uppåt i karriären och ta steg för steg.

Han börjar nu “i botten” av den svenska proffshockeyn i form av spel hos nykomlingen Vimmerby men siktar på att jobba sig högre och högre upp.

– Alla spelare, eller åtminstone jag, känner att jag alltid vill till de högsta ligorna och spela på den högsta nivån som jag bara kan. Det känns som detta är det rätta steget för mig just nu. Jag får, komma till ett Vimmerby som jag bara har hört bra saker om och det verkar vara en fin sammanhållning med bra folk runt klubben. Då blir det lite lättare att komma hem till Sverige också när man får en så bra känsla.

Något annat som forwarden ser fram emot är att få spela i just HockeyAllsvenskan med tanke på att ligan har fått högre status de senaste åren.

– Det är en jäkla bra övervakning på ligan och det känns som att det är större fokus än någonsin. Det är många bra spelare och flera bra lag i ligan så det blir en rolig utmaning. Det blir att man får testa sig själv lite och se vad man går för, det är bara att hoppas att det går vägen också, avslutar Hampus Eriksson.

