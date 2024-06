ANNONS

Travis Hamonic har ett år kvar på sitt kontrakt med Ottawa Senators. Nu rapporterar Ottawa-reportern Bruce Garrioch att NHL-klubben mest troligt kommer att köpa ut veteranen från sitt avtal.

Ottawa Senators general manager Steve Staios verkar inte ligga på latsidan denna sommar. Klubben kopplas samman med en Linus Ullmark-trejd, samtidigt som man enligt Bruce Garrioch gjort svenske Erik Brännström och lagkamraterna Mathieu Joseph och Jacob Bernard-Docker tillgängliga för trejder samtidigt som Jakob Chychruns namn florerar i diverse trejdrykten.

Enligt samme Garrioch så tyder mycket på att klubben också kommer att gå skilda vägar med veteranbacken Travis Hamonic. Den 33-årige backen har ett år kvar på sitt kontrakt med Senators, men enligt Garrioch tyder mycket på att klubben kommer att köpa ut den defensive backen från det sista året på kontraktet.

Skrev tvåårskontrakt förra sommaren

Travis Hamonic har en lönetaksträff på en miljon dollar, vilket gör att Senators skulle skala bort 634 000 dollar från lönetaket inför nästa säsong samtidigt som de får dras med en "straffavgift" på 366 000 dollar gentemot lönetaket under de kommande två säsongerna om de köper ut veteranen.

33-åringen anslöt till Ottawa via en trejd från Vancouver under säsongen 2021/22 och skrev förra sommaren på ett nytt tvåårskontrakt med Senators värt två miljoner dollar. Hamonic har förutom Ottawa och Vancouver även spelat i Calgary och New York Islanders och har under karriären samlat på sig totalt 841 NHL-matcher och 235 poäng.

