På fredag är det dags för årets NHL-draft i The Sphere i Las Vegas. Steven Ellis från DailyFaceoff presenterar här sin slutgiltiga ranking över de 120 bästa spelarna i årets kull. Tio svenskar tar plats där.

Steven Ellis draftranking publicerades på DailyFaceoff förra veckan. Den finns att ta del av där i sin helhet. Den här versionen är översatt från engelska till svenska.

Välkommen till upploppet, vänner!

2024 års NHL-draft är bara dagar bort, och världens främsta tonåringar väntar ivrigt på att få höra sina namn ropas upp av ett av de 32 NHL-lagen på The Sphere i Vegas den 28 och 29 juni. Det kommer att bli en av de mest unika upplevelserna i ligans historia, då draften vanligtvis äger rum i en ishockeyarena. Om detta verkligen är den sista NHL-draften där ledningen från alla 32 lag dyker upp personligen, avslutar de åtminstone med ett stil.

Årets draftklass har varit fantastisk att följa, både personligen och genom videovisningar. Processen börjar tidigt, med observationer som startar så tidigt som när några av dessa ungdomar spelar på U-15-nivå. Det fortsätter in i deras första år i juniorligor eller när de flyttar till högre nivåer i Europa, och fortsätter genom otaliga timmar av observationer under deras draftår, ända tillbaka till World Junior Summer Showcase i Plymouth i juli i fjol.

Inte samma spets som NHL-draften 2023

Att scouta nästa generation är inte lätt, inte ens för ligans främsta utvärderare. Du bedömer tonåringar som fortfarande växer, både fysiskt och mentalt, och försöker se vilka av dem som kommer att kunna omsätta sina färdigheter bäst på nästa nivå. Scouter lär sig ständigt nya saker om spelare. Det händer när man utvärderar cirka 1 000 spelare på en säsong – lagen kommer att justera sina draftlistor ända fram till sista sekund.

En fråga som ofta ställs är: hur kan vi jämföra denna draft med andra? Till att börja med ser vi inte samma talangnivå som gav oss Connor Bedard, Leo Carlsson, Adam Fantilli, Will Smith och Matvej Mitjkov för ett år sedan.

Men vad vi ser är en fin kull av backar, med Artsiom Leushunou, Zeev Buium, Zayne Parekh och Sam Dickinson, som alla är bättre än David Reinbacher, den främsta försvararen som valdes för ett år sedan. Målvakterna däremot är under genomsnittet i år. Jag skulle inte bli förvånad om vi inte ser en enda startmålvakt komma fram ur denna klass. Jag skulle säga att det är en svagare draftklass än 2023, men starkare än vissa av klasserna från COVID-eran, med potential att ha några riktigt bra överraskningar i de senare rundorna.

Ranking av de 120 bästa spelarna i NHL-draften 2024

120. Ethan Procyszyn, C (North Bay, OHL)

119. John Whipple, B (USNTDP)

118. Kirill Zarubin, MV (AKM Tula, MHL)

117. Maxmilian Curran, C (Tri-City, WHL)

116. Sebastian Soini, B (Ilves, Finland U-20)

115. Ondrej Becher, C (Prince George, WHL)

114. Kasper Pikkarainen, FW (TPS, Finland U-20)

113. Tory Pitner, B (Youngstown, USHL)

112. Roman Shokhrin, B (Loko-76, MHL)

111. Nick Kempf, MV (USNTDP)

110. Dawson Cowan, MV (Spokane, WHL)

109. Will Zellers, FW (Shattuck’s St. Mary’s, PHC)

108. Aidan Park, C (Shattuck St. Mary’s, PHC)

107. Ilya Protas, FW (Des Moines, USHL)

106. Kim Saarinen, MV (HFK, Finland U-20)

105. Heikki Ruohonen, C (Kiekko-Espoo, Finland U-20)

104. Alexis Bernier, B (Baie-Comeau, QMJHL)

103. Nate Misskey, B (Victoria, WHL)

102. Jack Pridham, FW (West Kelowna, BCHL)

101. Pavel Moysevich, MV (SKA. St Petersburg, KHL)

100. Spencer Gill, B (Rimouski, QMJHL)

99. Ollie Josephson, C (Red Deer, WHL)

98. Colton Roberts, B (Vancouver, WHL)

97. Nathan Villeneuve, C (Sudbury, OHL)

96. Jack Berglund, C (Färjestad)

Det finns definitivt en NHL-framtid för Berglund. Han är 190 cm lång, väger 95 kg och kan klämma sig förbi vem som helst. Den storleken har gjort det möjligt för honom att anpassa sig till SHL-spel med lätthet samtidigt som han dominerar sin egen åldersgrupp i J20-spelet. Berglund har gjort ett bra jobb offensivt internationellt, men dessa insatser har kommit i stötar. För mig passar han perfekt som en botten-sex-center – han är defensivt ansvarstagande, stark och kan röra sig bra också.

Jack Berglund har storleken på sin sida. Foto: Bildbyrån

95. Jakub Fibigr, B (Brampton, OHL)

94. Tomas Mrsic, C (Medicine Hat, WHL)

93. Melvin Fernström, FW (Örebro)

Ur ett produktionsperspektiv tillför Fernstrom kvalitet till varje byte. Jag älskar hans händer; han är verkligen kreativ. Jag kan se honom som en powerplay-specialist, men jag är inte säker på att han är tillräckligt komplett för att vara ett seriöst topp-nio-hot just nu. Det beror på att han kan fastna i att försöka göra alldeles för mycket och saknar IQ eller medvetenhet för att omvandla det till något konkret. Trots detta, ur ett rått färdighetsperspektiv, kan Fernstrom spela med nästan vem som helst och var en stor del av Sveriges anfallsspel i U18-landslaget hela säsongen.

Melvin Fernström har verktygen för att bli en poängproducerande spelare. Foto: Bildbyrån



92. Javon Moore, FW (Minnetonka, MN-High)

91. Aatos Koivu, C (TPS, Finland U-20)

90. Hagen Burrows, FW (Minnetonka, MIN-HS)

89. Riley Patterson, C (Barrie, OHL)

88. Ilya Nabokov, MV (Magnitogorsk, KHL)

87. Ryerson Leenders, MV (Brampton, OHL)

86. Raoul Boilard, C (Baie-Comeau, QMJHL)

85. Mikhail Yegorov, MV (Omaha, USHL)

84. Luca Marrelli, B (Oshawa, OHL)

83. Carson Wetsch, FW (Calgary, WHL)

82. Eemil Vinni, MV (JoKP, Mestis)

81. Anthony Romani, FRW (North Bay, OHL)

80. Noel Fransén, B (Färjestad)

Fransén hade en elektrisk säsong och ledde alla U19-försvarare i poäng i J20 Nationell. Han har några förstklassiga offensiva instinkter som placerar honom bland de bästa i den kategorin, tack vare sin otroliga blick och smidighet. Defensivt faller han dock kort, vilket ofta kan skada karriärpotentialen för spelareav hans typ, men han är fortfarande en spelare med hög risk och hög belöning, med förstklassiga offensiva talanger.

Noel Fransén offensivlusta gör honom intressant. Foto: Bildbyrån

79. Carter George, MV (Owen Sound, OHL)

78. Mac Swanson, C (Fargo, USHL)

77. Brodie Ziemer, C (USNTDP)

76. Clarke Caswell, FW (Swift Current, WHL)

75. Eriks Mateiko,FLW (Saint John, QMJHL)

74. Daniil Ustinkov, B (Zurich, NL)

73. Marcus Gidlöf, MV (Leksand)

Gidlöf är så fascinerande – och jag tycker att NHL Central Scouting satte honom alldeles för lågt som nummer 10 bland europeiska målvakter. Med sina 198 cm och solida siffror i J20 Nationell är Gidlöf aggressiv i sitt målområde och tar upp mycket plats. Han följer pucken väl, är extremt tävlingsinriktad och har bra returkontroll.

I ett år med väldigt få målvaktsalternativ av startkaliber kan Gidlöf visa sig vara ett riktigt fynd. Jag känner det på mig. Det finns fortfarande några råa element i hans spel, men många målvaktsfokuserade scouter jag har pratat med tror att han kommer att bli en stor tillgång.

Marcus Gidlöf – NHL-draften 2024:s bästa målvakt? Foto: Bildbyrån

72. Simon Zether, C (Rögle, SHL)

Zether fångade mitt intresse som en sent född 2005:a förra året, särskilt internationellt. Han har betydande SHL-erfarenhet och saknade inte självförtroende mot det tuffare motståndet. Zether är 188 cm lång och verkar spela större än sin storlek. Han är bra på att läsa spelet, hanterar pucken väl och är utmärkt i små ytor.

Jag önskar att vi såg mer offensivt från honom i SHL, med tanke på att han bara hade fyra assists på 42 matcher, men han är en skrämmande närvaro som definitivt kan skjuta pucken. Nästa år kommer att vara stort för honom.

Simon Zether – en tvåvägskraft att räkna med. Foto: Bildbyrån

71. Lukas Fischer, B (Sarnia, OHL)

70. Veeti Vaisanen, B (KooKoo, Liiga)

69. A.J. Spellacy, FW (Windsor, OHL)

68. Tarin Smith, B (Everett, WHL)

67. Alexander Zetterberg, C (Örebro)

Allt han gör är att göra mål. Man kunde se hur mycket mindre dynamiska svenskarna blev under U18-VM när Zetterberg drabbades av sin hjärnskakning. Med sina 173 cm finns det legitim oro över hans storlek. Att producera mot U20-spelare är annorlunda än att spela mot män, något han ännu inte har gjort. Men i sin egen åldersgrupp kan få spelare producera offensivt både i 5-mot-5 och i powerplay som Zetterberg.

Alexander Zetterberg - en målskytt av rang. Foto: Bildbyrån

66. Christian Humphreys, C (USNTDP)

65. Luke Misa, C (Brampton, OHL)

64. Jacob Battaglia, FW (Kingston, OHL)

63. Will Skahan, B (USNTDP)

62. Miguel Marques, FW (Lethbridge, WHL)

61. Colin Ralph, B (Shattuck’s St. Mary’s, Prep)

60. Tomas Galvas, B (Olomouc, Czechia)

59. Adam Jecho, C (Edmonton, WHL)

58. Leon Muggli, B (Zug, NL)

57. Adam Kleber, B (Lincoln, USHL)

56. Kamil Bednarik, C (USNTDP)

55. Max Plante, FW (USNTDP)

54. Ben Danford, B (Oshawa, OHL)

41. Linus Eriksson, C (Djurgården)

53. Matvei Shuravin, B (Krasnaya Armiya, MHL)52. Matvei Gridin, FW (Muskegon, USHL)51. Sam O’Reilly, FW (London, OHL)50. Justin Poirier, FW (Baie-Comeau, QMJHL)49. Julius Miettinen, C (Everett, WHL)48. John Mustard, C (Waterloo, USHL)47. Marek Vanacker, LW (Brantford, OHL)46. Terik Parascak, FW (Prince George, WHL)45. Maxim Masse, FW (Chicoutimi, QMJHL)44. Harrison Brunicke, B (Kamloops, WHL)43. Tanner Howe, FW (Regina, WHL)42. Jesse Pulkkinen, B, 19 (JYP, Liiga)

Jag hittar ständigt nya sätt att gilla Erikssons spel ju mer jag ser honom. Som en potentiell andrarunda är Eriksson är en smart forward som bygger sitt spel på snabbhet och offensiv medvetenhet. Han är fantastisk med pucken, har utmärkt hockey-IQ och kan kämpa igenom byten som en botten-sex-spelare.

Jag tror inte att han har den målskicklighet som krävs för att spela en större roll i NHL, men jag kan se honom bli en tredjekedjespelare som kan kliva upp vid behov. Han är bara så allround.

Linus Eriksson osar av karaktär. Foto: Bildbyrån

40. Lucas Pettersson, C (MoDo)

Som center spelar Pettersson ett starkt tvåvägsspel och har verkligen visat mer självförtroende ju längre säsongen har gått. U18-VM var en utmärkt möjlighet för Pettersson att kliva fram för Sverige, där han hjälpte dem att ta brons efter att ha gjort några fantastiska insatser i slutspelsrundan. Pettersson kan flyga runt på isen och har blivit bättre på att använda snabbheten för att stjäla puckar i trånga situationer. Han är också en solid spelare i boxplay.

Lucas Pettersson var en av Småkronornas bästa spelare på U18-VM. Foto: Bildbyrån

39. Leo Sahlin Wallenius, B (Vaxjö)

“LSW” är en skicklig försvarare som spelar i högt tempo – men ibland överträffar han sig själv. De offensiva instinkterna finns där, och han har kunnat krossa motståndarna på J20-nivån. Men man kan fånga honom när han gör ofrivilliga misstag med pucken som sätter honom i en dålig situation. Jag gillade honom vid U18-VM lite mer än några andra, men jag känner att han fortfarande fastnar i att göra dumma misstag för ofta. Det kan dock arbetas på.

Leo Sahlin Wallenius - skicklig och skridskostark.



38. Henry Mews, B (Ottawa, OHL)

37. Cole Hutson, B (USNTDP)

36. Jett Luchanko, C (Guelph, OHL)

35. Dominik Badinka, B (Malmö)

Det finns mycket att gilla med Badinka, som tog en chansning på sig själv genom att lämna hemlandet för några år sedan för att få den bästa möjligheten att glänsa i Sverige. Badinka har en bra ram på 190 cm och ett gediget hockeysinne, och han viker inte ner sig under press. Hans rörlighet är solid, han är bra på att hålla bort motståndarna och får ofta saker att hända med pucken. Om han kan lägga till lite extra toppfart kommer han att bli ett fynd, eftersom han redan har spelet i egen zon under kontroll.

Dominik Badinka spelade SHL-hockey regelbundet under säsongen. Foto: Bildbyrån

34. Alfons Freij, B (Vaxjö)

Jag tyckte att Freij såg riktigt solid ut vid U18-VM där han var en av de bättre försvararna. Han är bra på många områden men inte exceptionell på något specifikt. Freij har förmågan att vara svår att komma åt med pucken och kan driva ett powerplay, men jag ser honom som en andra-paret-försvarare med potential att göra runt 30 poäng per år i NHL.

Med lite förfining skulle den 185 cm långa försvararen verkligen kunna ta nästa steg i sin utveckling. Hans siffror har varit imponerande internationellt och han är en av de bästa offensiva försvararna i J20 Nationell.

Alfons Freij är den högst rankade svensken inför NHL-draften. Foto: Bildbyrån

33. Ryder Ritchie, FW (Prince Albert, WHL)

Ritchie älskar att ha pucken på sin klubba, så det är inte förvånande att han är en fantastisk avslutare. Han kan vara spektakulär, men vi såg honom spela en mer återhållsam roll vid U18-VM där han tillförde energi och spelade mer fysiskt än vad vi är vana vid.

En skada höll honom borta från spel i cirka två månader, vilket verkligen dämpade vad som annars var en bra första halva av året. Prince Alberts bästa spelare i slutspelet avslutade året starkt efter att ha gjort imponerande siffror i Hlinka Gretzky Cup. Den råa talangen finns där, men han måste få allt att fungera på en konsekvent basis om han ska vara effektiv i NHL.

32. Jegor Surin, C (Jaroslavl, MHL)

Surin var som en man på uppdrag under MHL-slutspelet, bara överträffad av Ivan Demidov. Han spelade fantastiskt under andra halvan av säsongen, där det verkade som om han hade bättre kontroll över sin egen kropp och inte försökte tackla för sakens skull.

Disciplin kan fortfarande vara ett problem ibland, men han är så skicklig med ett fantastiskt skott och snabba händer. Om Surin kan få allt att fungera konsekvent utan att försöka vara för finurlig med pucken, kommer han att vara ett fynd. Potentialen här är verklig, men han måste spela smartare.

31. Emil Hemming, FW (TPS Åbo, Liiga)

Trots att han inte producerade mycket vid JVM gillade jag vad jag såg från Hemming. Han har förmågan att vara kreativ offensivt, men jag känner att han är en framtida botten-sex-forward som kan övermanna spelare samtidigt som han håller sig disciplinerad och kämpar genom hela matchen.

Hans defensiva spel är också bra. Om han förbättrar sin skridskoåkning kan jag se Hemming spela en mer framträdande roll i NHL, men åtminstone tror jag att han arbetar hårt nog för att förtjäna en plats längre ner i laguppställningen.

30. Cole Beaudoin, C (Barrie, OHL)

Beaudoin var utmärkt vid U18-VM och såg bra ut som en hotfull spelare i botten-sex som gjorde nästan allt. Beaudoin förväntas bli mer av en tredjecenter i NHL, men en som kommer att ge resultat. Han gör mål, tacklas, blockerar skott och försvarar – allt du hoppas på från en pålitlig tvåvägscenter.

Beaudoin saknar den potential som många andra i denna draftklass har, men han gör tillräckligt många saker bra för att förtjäna en lång NHL-karriär. En del av det beror på hans stora arbetsmoral, men han är byggd som en mänsklig tank. Beaudoin's rena styrka och atletism kommer att hålla honom i NHL under lång tid.

Cole Beaudoin - en arbetsmyra med bra fysik. Foto: Alamy

29. Dean Letourneau, C (St. Andrew’s, PHC)

Det är svårt att inte lägga märke till Boston College-rekryten – han är 201 cm lång. Letourneau hade ett fantastiskt år med St. Andrew’s College, där han gjorde 61 mål och 127 poäng, vilket lyfte honom in i förstarundediskussionen. Att göra poäng i en prep-skola är en sak, men den USHL-bundna forwarden är så fysiskt dominant samtidigt som han åker skridskor och hanterar pucken som en mindre center.

När han kommer framför mål händer det saker. Jag tror fullt ut att han kommer att kunna anpassa sig till collegespel när han väl är där, och jag skulle inte bli förvånad om han bara stannar en säsong i 2024/25 med tanke på hur fysiskt mogen han redan är.

28. Andrew Basha, FW (Medicine Hat, WHL)

Basha hade ett fantastiskt år med Medicine Hat och tog ansvar när Cayden Lindstrom var skadad. Han avslutade grundsäsongen med 30 mål och 85 poäng på 63 matcher, och byggde vidare på en säsong där han hade en av de bästa måltotalerna av alla Draft-1-spelare i CHL förra året.

Han kommer inte att imponera enormt i NHL med sin skicklighet, men han tillför bra energi och är stark defensivt. Bashas hockeysinne kommer att ta honom långt, och hans förmåga att spela i olika roller är också en fördel.

27. Charlie Elick, B (Brandon, WHL)

Jag gillar verkligen Elick, även om jag inte är säker på var han kommer att hamna i draften. Laget som draftar Elick får någon med storlek, fysisk spelstil och bra defensiv zonmedvetenhet. Offensivt? Nej, men han har bättre förmåga med pucken än vad vissa kanske ger honom kred för. Elick rör sig bra för en 190 cm lång försvarare och många WHL-spelare anser att han är en av de tuffaste försvararna att slå i 1-mot-1-situationer. Det finns ingen hög topppotential här, men han har alla förutsättningar att få en bra 10-12 år lång karriär där han är effektiv i egen zon.

26. Aron Kiviharju, B (HIFK, Liiga)

Efter att ha missat större delen av säsongen på grund av en skada, återvände Kiviharju lagom till U18-VM och hade en bra, men inte spektakulär turnering. Det är att förvänta sig mycket, med tanke på hans betydande frånvaro, så det är svårt att säga om han skadade eller hjälpte sitt draftvärde.

En gång ansedd som en av de främsta talangerna i 2024 års NHL-draft, föll han även innan sin skada, men jag tror fortfarande att det finns potential för att bli topparsback där. Kiviharju hade svårigheter mot män i fjol, men hans potential som en puckskicklig försvarare som spelar mycket kommer fortfarande att göra lag intresserade.

Aron Kiviharju har tappat i anseende under senaste året. Foto: Alamy

25. Sacha Boisvert, C (Muskegon, USHL)

Boisvert förlitar sig starkt på att göra lite av allt i Muskegon. Så det är imponerande att han lyckades göra 36 mål och 68 poäng på 61 matcher samtidigt som han fortfarande var lagets bästa tvåvägsforward med stor defensiv medvetenhet.

Boisvert har bra skicklighet, är konkurrenskraftig och läser spelet lika bra som vilken center som helst i draften. Jag tror inte att han kommer att bli en toppskytt i NHL, men 50 poäng skulle vara ett uppnåeligt mål.

24. Adam Jiricek, B (Plzen, Czechia)

Jiricek blev skadad vid JVM och missade resten av året och har fortfarande inte åkt skridskor sedan dess. Hans draftvärde har sjunkit, särskilt efter en medelmåttig period med HC Plzen i den högsta tjeckiska ligan. Men faktumet att han spelat mot män vid en ung ålder kan inte underskattas, och om han är något lik sin bror, David, kan han fortfarande bli ett riktigt fynd. Den 188 cm långa försvararen hade en assist på 19 proffsmatcher men var en nyckelspelare i det tjeckiska nationella juniorprogrammet, och spelade nästan 20 matcher för U18- och U20-landslagen.

23. Nikita Artamonov, FW (Torpedo, KHL)

Artamonov blev en av mina favorityttrar tack vare sitt höga hockey-IQ och sin förmåga att ta sig till målgörande positioner. Artamonov klev in i KHL och började omedelbart producera, vilket är något som väldigt få scouter förväntade sig efter att ha sett honom förra året.

Hans energiska motor är märkbar, även om han som bäst är en genomsnittlig skridskoåkare. Han är inte stor, men han kämpar otroligt hårt och spelar ett fint fysiskt spel. Denna hund-på-ben-mentalitet, blandad med hans hockey-IQ, gör honom till ett spännande alternativ.

22. Igor Tjernisjov, FW (Dynamo, KHL)

Med sina 188 cm och 87 kg har Tjernisjov bra storlek och är inte rädd att använda den. Som en typisk powerforward spelade Tjernisjov mer än halva säsongen i KHL men var också ett starkt offensivt hot i MHL. För det mesta gillar jag hur han har mognat i år. Han fattar inte lika många dåliga beslut med och utan puck som förra året och verkar inte kämpa under press. Tjernisjov gör ett fantastiskt jobb med att arbeta hårt utan puck, och han är inte rädd för någonting. Han rör sig hela tiden, något som tränare älskar att se.

21. Stian Solberg, B (Valerenga, Norway)

Scouterna har verkligen ändrat uppfattning om Solberg – så mycket att han nu ser ut att vara ett givet val i första rundan efter att ha börjat utanför andra rundan. Han är 188 cm och väger 91 kg, vilket har hjälpt honom att spela mot män under större delen av de senaste tre åren.

Hans bästa spel kom dock vid VM, där han var Norges bästa försvarare med god marginal. Han tog några dumma utvisningar, men Solberg är inte rädd för att spela på gränsen och det gillar jag med honom. Jag ser fram emot att se vad han kommer att göra i NHL om några år.

Stian Solberg - en storvuxen fysisk back. Foto: Bildbyrån

20. Michael Hage, C (Chicago, USHL)

Hage hade en enorm första hel säsong med Chicago Steel, där han gjorde 33 mål och 75 poäng på 54 matcher. Det är exakt vad vi förväntade oss av honom efter hans fantastiska U16-säsong med Toronto Jr. Canadiens, och det hjälpte honom att befästa sin status som ett förstarundeval.

Hage var en av USHL:s bästa rena forwards med en kombination av storlek, fantastisk skridskoåkning och enastående puckhantering. När det gäller rena centrar är Hage en av de bästa som finns tillgängliga i år. Jag skulle vilja se honom lägga på sig mer muskelmassa, men jag tror att han kommer att bli en av de bästa talangerna som tas i andra halvan av första rundan.

19. Liam Greentree, FW (Windsor, OHL)

Om det inte vore för den mediokra skridskoåkningen skulle jag vara helt såld på Greentree. Han är en fantastisk skytt och passningsspelare och tänker spelet på en mycket hög nivå. Ur ett färdighetsperspektiv med pucken påminner Greentree mig lite om Matthew Boldy i USNTDP-åldern – han får bara saker att hända.

Greentrees spelsinne är utmärkt, och han bar ett svagt Spitfires-lag på sina axlar i år. Han var blek under U18-VM, men han visade under hela året att han kan producera och spela med nästan vem som helst.

18. EJ Emery, B (USNTDP)

Emery har storleken och styrkan för att göra sig användbar i NHL en dag. Jag tycker att hans insats vid U18-VM stärktie hans aktier – enligt alla bedömningar var han den bästa försvararen. Han åker skridskor bra för en försvarare på 190 cm och gör ett fantastiskt jobb med att skära av vinklar, även på den större isen i internationella turneringar.

När det gäller ren defensiv spelstil tror jag inte att det finns ett bättre alternativ i denna draft, och jag kan se ett lag byta upp eller ner för att få honom bara för att han har potentialen att bli en stabil topp-fyra-försvarare. North Dakota-rekryten är inte särskilt aktiv i poängprotokollet, men du kan para ihop honom med någon som är det, och han kommer att vara klippan som håller saker och ting lugna.

EJ Emery visade sig vara en defensiv bjässe under U18-VM. Foto: Alamy

17. Teddy Stiga, FW (USNTDP)

Stiga tillför oändlig energi till varje byte, surrande över isen som om hans liv hängde på det. Efter att ha rankat honom som ett mittenval i andra rundan förra gången, känner jag mig säker på att flytta upp honom eftersom han har varit min favorit bland draftaktuella spelare från USNTDP alltför ofta i år för att inte göra det. Jag tror att han är en mitten-sex-spelare i NHL, men han kan spela med vem som helst och i nästan vilken roll som helst. Den typen av mångsidighet gör honom mycket användbar, och varje lag kan ha nytta av honom.

Brandsegg-Nygård har en av de bästa skotten i draften, och med rätt lagkamrater kommer han att bli ett verkligt hot som målskytt. Han såg fantastisk ut i JVM för de kämpande norrmännen och avslutade sedan året med ett par riktigt bra matcher med herrlandslaget.

MBN spelar i ett högt tempo och fick mycket istid i den andra divisionen i svenska ligan. Jag förväntar mig att han blir en solid tvåvägsspelare i NHL, och även om han inte är det mest spektakulära valet, kommer han att bli populär var han än hamnar.

Michael Brandsegg-Nygård - Norge största talang genom tiderna? Foto: Alamy

15. Trevor Connelly, FW (Tri-City, USHL)

På isen har Connelly så mycket att erbjuda. Han har varit den bästa spelaren på isen varje gång han representerat USA och dominerade i USHL hela säsongen. Han var nära att nå 80 poäng i år, vilket gör honom till en av de mest produktiva yttrarna i draftklassen. Det är synd att hans U18-VM slutade med en klantig utvisning eftersom han såg ut som en stjärna där ute i USA:s tredjelina.

Defensivt behöver Connelly arbeta mer, men jag uppskattar hur väl han kontrollerar spelet med pucken på sin klubba. Ett av mina bekymmer med hans spel var hur lite det kändes som att han utnyttjade talangen runt omkring sig i Tri-City, men det var inte ett lika stort problem när han spelade tillsammans med LJ Mooney på U18-VM. Hans uppträdande utanför isen är vad lagen är oroliga för, så det är upp till klubbarna att avgöra om de tycker att det arbete han har lagt ner under de senaste åren är tillräckligt.

14. Beckett Sennecke, FW (Oshawa, OHL)

Det är svårt att inte älska Sennecke med pucken. Han hade en fantastisk andra halva av säsongen och avslutade med 68 poäng, vilket visar att han vet vad han kan göra när han är i toppform. Han har förmågan att finta motståndare med lätthet tack vare sina otroliga händer och kan vara en av de bästa puckhanterarna i denna draft. Han är inte rädd för att ta sig in i tuffa områden och vinna puckstrider. Jag gillar Sennecke för att han är rolig att titta på, gör ofta highlight-reel-rörelser och Generals var mycket bättre med honom än utan. Men... det känns som att det finns mer entusiasm bland allmänheten än det gör i NHL-scouternas kretsar.

13. Carter Yakemchuk, B (Calgary, WHL)

Med 30 mål, 71 poäng och 120 utvisningsminuter på 66 matcher var det svårt att inte lägga märke till Yakemchuk i år. Ändå ansåg många spelare vid NHL Draft Combine att han fortfarande var den mest underskattade spelaren i denna draftklass. Han är en plåga för motståndarna eftersom han nästan har hela paketet – offensiv, storlek och skridskoåkning, främst.

Defensivt behöver jag dock se förbättring. Hans beslutsfattande under press lämnar lite att önska, men potentialen är hög här. Med lite utveckling skulle Yakemchuk kunna bli en högproducerande försvarare i NHL, kanske en andra-paret-back, men någon du kan sätta in i powerplay för bra resultat.

12. Konsta Helenius, C (Jukurit, Liiga)

Även om Helenius spelade lite på kanten i år, känner jag att han har en god chans att bli center i NHL. Han är en pålitlig, tvåvägsforward som kommer från en av de mest produktiva säsongerna någonsin av en U18-spelare i Liiga. Han hade ett tungt slut på säsongen med U18 och VM, men det faktum att han såg så bra ut mot män under större delen av året visar att han kan hantera starkare motstånd både fysiskt och mentalt.

För en center på 180 cm har bristen på storlek inte hindrat Helenius från att glänsa. Han är en kämpe som aldrig ger upp en puck och spelar med styrka. Hans hockeysinne är bland de bästa i denna draftklass, och han är så fysiskt i samklang med sina egna styrkor. Helenius har en färdighetsuppsättning, vet hur man spelar till den, och vet hur man använder den för att övermanna motståndare, oavsett deras erfarenhet.

Konsta Helenius visade fina takter i Liiga som 17-åring. Foto: Bildbyrån

11. Anton Silajev, B (Torpedo, KHL)

Av backarna som rankas högst tror jag verkligen att Silajev är den bästa på att faktiskt spela försvarspel, men han saknar den offensiva skicklighet som de andra har. Den 201 cm långa försvararen spelade viktiga minuter i KHL, där han blockerade skott, delade ut tacklingar och visade upp fantastisk skridskoåkning för sin storlek. Det finns inte många stora försvarare som kan åka skridskor lika bra som Silajev, och hans istid i KHL är något som aldrig tidigare setts av någon i hans ålder. Han kommer att bli en stjärna om några år.

10. Cole Eiserman, FW (USNTDP)

Det finns ingen annan talang i draften med ett bättre skott, och han är nu den främste målgöraren genom tiderna i USA Hockey National Team Development-historien. Jag tyckte att han hade ett ojämnt U18-VM, men han visade verkligen hur mycket energi och intensitet han kan bidra med vid vissa tillfällen.

Defensivt kan Eiserman vara osynlig. Jag tror att potentialen fortfarande är enorm, men vid det här laget kommer man att behöva en mer defensivt ansvarstagande center för att avlasta honom. Med rätt användning kan Eiserman bli en stjärna, och jag tror verkligen på honom.

Cole Eiserman är en målskytt av rang. Foto: Alamy

9. Sam Dickinson, B (London, OHL)

Jag älskar Dickinson, och jag tycker att han är grundligt underskattad av den genomsnittlige supportern. En spelare som spelar mycket med Knights, Dickinson kan göra lite av allt. Han är lugn med pucken, fattar smarta, snabba beslut och spelar mycket bra i övergångsspelet. Han är 190 cm lång, rör sig riktigt bra och hade en av de mest produktiva säsongerna av alla CHL-försvarare.

Ibland kan han bli fångad när han försöker göra för mycket med pucken, men hans mångsidighet kommer att göra honom till ett attraktivt alternativ i år. Dickinson kanske är det säkra valet jämfört med andra med högre potential, men jag tror fortfarande på honom.

Sam Dickinson hade en produktiv säsong med London Knights. Foto: Alamy

8. Tij Iginla, FW, Kelowna (WHL)

Mål, mål och ännu fler mål. Det är vad han gör bäst. Iginla är en solid distributör, missförstå mig inte. Men med pucken på sin klubba är han en farlig avslutare. Han spelar i ett bra tempo, och även om han inte är stor, är han fysiskt stark. Det finns potential för topp-sex här för en kille som älskar att kontrollera spelets tempo. Det skadar inte heller att ha hans familjs stamtavla. Jag vet att vissa verkligen tror att han kan gå i topp fem i NHL-draften, men jag vet inte om jag ser lika mycket sann stjärnpotential som några andra. Oavsett kommer han att bli en fantastisk spelare.

Tij Iginla har visat sig vara en svårstoppad forward – precis som pappa Jarome. Foto: Alamy

7. Cayden Lindstrom, C (Medicine Hat, WHL)

Lagen älskar hans storlek, och det är svårt att inte göra det när han rör sig så bra med en längd på 190 cm. En ryggskada höll honom borta från spel i ungefär tre månader, men jag tror fortfarande att vi ser någon som kan dominera fysiskt i NHL. Han är ett riktigt monster på isen, och scouterna älskar potentialen för att han ska bli en högproducerande kraftpaket.

Han kommer att ha en realistisk chans att bli en nummer 1-center i framtiden, men även om han skulle falla till nummer 2, är det en fantastisk matchningsfördel för det lag som tar Lindstrom.

Cayden Lindstrom erbjuder både storlek och skicklighet. Foto: Alamy

6. Zeev Buium, B (University of Denver, NCAA)

Buium blev bara den andra U19-försvararen att bryta 50-poängsbarriären i NCAA:s historia, och det känns som om det gick under radarn. Han vann både det nationella mästerskapet och junior-VM samma år, och Macklin Celebrini kallade honom till och med för den bästa spelaren i Frozen Four.

Buium är en fantastisk skridskoåkare som älskar att ha pucken på sin klubba, och han verkar aldrig bli stressad, oavsett situation. I NHL kan man förvänta sig att Buium blir en högpresterande puckdistributör som kan göra mål, tacklas, blockera skott och spela i båda special teams-enheterna.

Zeev Buium - både JVM-guldmedaljör och collegemästare under säsongen. Foto: Alamy

5. Berkly Catton, C (Spokane, WHL)

Catton är inte fysiskt stark, och det kan orsaka problem för honom som center. Men man kan inte förneka hans rena talang, med 54 mål och 116 poäng på 68 matcher under sin andra hela i WHL. Chiefs assisterande kapten är så bra med pucken och tar ofta kontroll över spelet när Spokane ligger under. Få draftaktuella spelare är så bra på att skapa högkvalitativa målchanser som Catton, och han arbetar tillräckligt hårt i båda ändarna av isen för att förtjäna förtroendet som en framtida NHL-center. Men vi får se. Och för att vara tydlig: ja, Catton är inte jättestor, men han är 180 cm lång. Det är inte så att vi pratar om en liten räka här. Jag är ärligt talat inte orolig för hans storlek. Hans skicklighet uppväger de bekymren för mig.

Berkly Catton - en av de smartaste spelarna i draften. Foto: Alamy

4. Zayne Parekh, B (Saginaw, OHL)

Om någon back i denna draft kan nå 70 poäng i NHL, är det Parekh. Han tog en Memorial Cup-seger med Saginaw och avslutade OHL:s grundserie med 33 mål och 96 poäng på 66 matcher och toppade med det poängligan för U18-spelare i OHL. Det var den tredje mest produktiva U18-säsongen någonsin av en OHL-försvarare, och han har minst ett år kvar i juniorligan – tänk bara på vilka siffror han kommer att sätta upp när Spirit fortsätter att vara en utmanare 2024-25. Parekh var överlägset den bästa offensiva försvararen i juniorhockey i år, och jag tror att potentialen för honom att bli en otroligt bra poängproducent kommer att göra att han går tidigt i draften.

Zayne Parekh producerade på historiska nivåer i OHL. Foto: Alamy

3. Artsiom Leushunou, B (Michigan State, NCAA)

Det känns som att Leushunou är den enhälliga toppbacken. Han har precis allt som scouter vill ha hos en toppförsvarare – storlek, rörlighet och puckhanteringsförmåga, för att nämna några kvaliteter. Han ledde Spartans i poäng efter att ha gjort en av de mest imponerande Draft+1-säsongerna av en försvarare i USHL:s moderna historia. Och han har en otrolig personlighet, något som lagen verkligen värdesätter. Jag tror att taket för Leushunou är att bli en lags toppback, och jag skulle inte bli förvånad om han bestämmer sig för att bli proffs till säsongen 2024-25.

Artsiom Leushunou - den topprankade backen inför NHL-draften. Foto: Alamy

2. Ivan Demidov, FW (St. Peterburg, MHL)

Demidov kan vara den skickligaste spelaren i denna draft och kan gå så högt som nummer två till Chicago Blackhawks. Han avslutade MHL:s grundserie som tvåa i poängligan trots att han missade 24 matcher på grund av skada. Med ett genomsnitt på två poäng per match har ingen U19-spelare någonsin haft en mer produktiv säsong i MHL:s historia, inklusive Nikita Kutjerov säsongen 2011-12.

Demidov dominerade sedan i slutspelet innan han blev skadad, men det var en mycket framgångsrik säsong, allt sammantaget. Ur ett rent talangperspektiv ser vi en av de mest kreativa, snabba och offensivt dominerande anfallarna på länge. Han har varit min nummer två under större delen av säsongen och det kommer inte att ändras.

Ivan Demidov - draftens skickligaste spelare. Foto: Alamy

1. Macklin Celebrini, C (Boston University, NCAA)

Den obestridda ettan är så komplett som man kan bli, med imponerande statistik samtidigt som han backcheckar som om hans liv hängde på det. Celebrini är bra i tekningarna, där hans rena styrka gör att han vinner många tekningar även mot äldre motstånd. Han kommer att vara San Jose Sharks förstacenter under en längre tid, och hittar sätt att göra sig värdefull även om han inte producerar.

Som center är han bättre än Bedard. Färdighetsmässigt når han inte riktigt samma nivå, men är ändå fantastiskt bra på sitt eget sätt. Förstavalet i draften får alltid mycket uppmärksamhet och ibland till och med överdriven hajp. Med Celebrini kan man se alla överförbara färdigheter, samt hur väl han hanterade att spela mot äldre motståndare vid bara 17 års ålder. Tänk bara var han kommer att vara om fem år.

Macklin Celebrini - NHL-draften 2024:s självklara etta. Foto: Alamy

