SHL-lånen strömmar in till HockeyAllsvenskan – detta tack vare att gränsen på tre lån per klubb endast gäller under pågående säsong.

Nu reagerar då Södertäljes sportchef Emil Georgsson på regeln kring SHL-lån.

– Det var väl någonstans det vi försökte undvika, säger han till Länstidningen Södertälje.

Sedan några år tillbaka finns det en regel som innebär att allsvenska klubbar endast får låna tre spelare från SHL.

Men trots det så har lånekarusellen i HockeyAllsvenskan tagit fart inför den kommande säsongen och det är flera klubbar som redan har plockat in ett flertal lån från SHL. Detta eftersom att regeln tre SHL-lån per klubb endast gäller under pågående säsong. Det innebär att klubbarna kan låna hur många spelare som helst – förutsatt att det är på ett säsongslån.

Nu reagerar Södertäljes sportchef Emil Georgsson på lånekarusellen.

– Det var väl någonstans det vi försökte undvika, och bara ha tre lån per klubb, säger Georgsson till LT och fortsätter:

– Vi är ju tillbaka till det här, igen. I grund och botten skulle du kunna låna på dig hur mycket som helst under en säsong, under förutsättning att de är på hela året.

“Nu blir det så otydligt”

Södertälje har själva lånat in Albert Wikman från Färjestad inför den kommande säsongen i HockeyAllsvenskan men väntas inte plocka in något mer från SHL. Det är dock annorlunda hos vissa andra klubbar.

Bland annat så har Oskarshamn redan lånat in tre spelare från SHL på säsongslånga lån inför nästa säsong och även Almtuna ryktas ha tre SHL-lån som ansluter – även om inte alla har offentliggjorts än.

Oskarshamn och Almtuna kan dock fortsätta låna från SHL eftersom dessa säsongslån inte räknas gentemot gränsen på tre lånespelare.

– Man bara skulle ha tre lån, då får man ju någonstans löpa den linjen. Nu kommer det nya direktiv. Varför hålla på och ändra och dona? Jag är egentligen inte emot massa lån heller, men då måste det vara den linjen. Men nu blir det ju så otydligt, säger Emil Georgsson.

