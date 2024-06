ANNONS

Filip Hronek tajmade in karriärens poängbästa säsong med ett utgående avtal. Nu belönas Vancouvers tjeckiske stjärnback med ett kontrakt värt över 600 miljoner kronor.

Filip Hronek kunde inte ha tajmat in sin bästa NHL-säsong i karriären på ett bättre sätt. Den 26-årige tjecken producerade 48 poäng på 81 matcher, samtidigt som han satt på ett utgående avtal med Vancouver Canucks.

Nu belönas Hronek för sin succé. Under sena tisdagskvällen meddelade Canucks att den tjeckiske backen skrivit på ett nytt åttaårskontrakt värt totalt 58 miljoner dollar, vilket motsvarar strax över 600 miljoner kronor.

– Filip har passat in sömlöst på vår blålinje och gett oss stabilitet och styrka på högersidan. Hans skridskoåkning, försvarsspel och offensiva kreativitet är precis vad du vill ha från en back i första backpar. Den här säsongen har han visat för os alla hans tävlingsinstinkt och hans vilja att vara en ledare i det här laget, säger svenske general managern Patrik Allvin till klubbens hemsida.

Skriver in no trade-klausul

Filip Hroneks nya kontrakt med Canucks har en lönetaksträff på 7,25 miljoner dollar och sträcker sig fram till sommaren 2032. Det nya avtalet innebär en höjning på tjeckens lönetaksträff med 2,85 miljoner dollar.

Enligt CapFriendly har 26-åringen inga klausuler i sitt kontrakt under avtalets första år, innan han från sitt andra år har en no move-klausul i sitt kontrakt fram till 2028, vilket innebär att spelaren inte kan trejdas, placeras på waivers eller skickas till farmarlaget utan spelarens tillåtelse. Sommaren 2028 övergår denna till en modifierad no trade-klausul, där backen har möjlighet att lämna in en lista på 15 klubbar han inte vill trejdas till.

Backen kom till Vancouver från Detroit via en trejd i upprinnelsen till trade deadline 2023. Canucks bytte bort ett förstarundeval och ett andrarundeval i draften samma år för att lägga beslag på den skicklige backen, som totalt spelat 390 NHL-matcher och producerat 205 poäng.

