Evelina Arvidsson tog klivet från Skellefteå i NDHL till HV71 i SDHL förra året.

Trots skralt med istid under debutsäsongen i HV så hyllas den 17-åriga talangen.

– Hon har potential att bli en av dom bästa spelarna i ligan över tid om hon vill och får vara skadefri, säger HV:s tidigare tränare Ulf Hall.

– Jag tycker ändå att jag gjorde vad jag kunde, säger Evelina Arvidsson om säsongen.

KATRINEHOLM (Hockeysverige.se)



Efter att Evelina Arvidsson spelat under hela sin karriär för Skellefteå valde hon att inför förra säsongen att ta klivet över till HV71 för att få spela i SDHL. Då var som bekant Skellefteå fortfarande i NDHL, men nu har även hennes gamla klubb tagit steget upp, så det blir till att åka ”hem” för att möta Skellefteå under säsongen.

– Det ska bli kul att möta lite gamla lagkamrater, spela i gamlas ishallen, säger Evelina Arvidsson med ett skratt då hockeysverige.se träffar henne för en intervju under Olympisk offensivs läger i Katrineholm.



När var du i Skellefteå ishall första gången?

– Jag kan ha varit, tre, fyra eller fem år. Nu minns jag inte riktigt, men någon gång då tog säkert mamma och pappa med mig dit.

– Mamma och pappa (Jan-Åke och Hanna) var redan från början intresserade av hockey, men min min brorsa (Samuel), som är två år äldre än jag, spelade så jag kollade på alla hans träningar. Till slut fick jag vara med på någon träning och tyckte att det var jättekul.

Började spela med killar: “Sedan blev jag mer utanför och var det inte kul längre”

Det var rätt sent in i den hittills korta karriären hon spelade med tjejer första gången.

– Jag spelade med killarna från början, men testade även att spela med tjejerna i ”Clemens” (Clemensnäs) i tjejligan. Då kan jag varit åtta, nio år.

– Att spela med killarna var också något jag tyckte var jättekul. Jag var inte heller så tjejig av mig då jag var liten. Idag kanske jag kan sakna att spela med killarna lite grann. Killar funkar lite annorlunda, är lite tuffare på isen medan ingen tänker på det som varit när dom är utanför medan tjejer tänker mer på det även om jag tycker att det också funkar.

– Sedan blev jag mer och mer utanför och då var det inte lika kul längre.



På vilket sätt kände du dig utanför?

– Var det att vi skulle köra två och två blev det att jag stod där själv. Lite så var det.

Gillade du annars just det fysiska spelet som var hos killarna?

– Ja, det tyckte jag faktiskt var rätt kul. Därför är det roligt att vi i SDHL får tacklas lite mer i alla fall.

Var det stor omställning hockeymässigt att få börja tacklas i SDHL och NDHL?

– Nej, jag tycker inte det. Förut kändes det som att man var tvungen att hålla igen det man ville göra. Nu känns det mer att det flyter på och är en del av spelet.

– Jag tycker också att det är bra att vi inte kör ”open ice”-tacklingarna, när man åker nord-syd, eftersom det då är stor skaderisk.

Evelina Arvidsson var med och spelade U18-VM med Sverige i vintras. Foto: Aron Broman/Bildbyrån

A-lagsdebuterade som 14-åring: “Nervös inför varje match”

Om vi ska leta förebilder i Evelina Arvidssons bakgrund får vi gräva djupt.

– Jag tror faktiskt inte att jag haft någon speciell förebild. Det har varit pappa som visat olika klipp. Såklart då jag var liten gillade jag Maria Rooth.



Har du andra sysslor vid sidan hockeyn?

– Ett tag spelade jag även fotboll och innebandy. Det blev lite mycket att hålla på med allting. Dessutom fick jag ont i ryggen, vilket gjorde att jag slutade med fotbollen också.

– Annars blir det att hänga med kompisar och jag måste ju såklart plugga, men framför allt är det mycket hockey.



Säsongen 2020/21 debuterade 17-åringen i NDHL för Skellefteå. Redan första säsongen tog hon en plats i A-laget.

– Nervöst. Jag var 14 år då, men mina första två träningar gjorde jag då jag var 13 år. Det var under två sista träningarna den säsongen.

– Det var då jag började åttan som jag började spela med A-laget. I princip var jag nervös inför varje match första säsongen. Andra släppte det lite och blev mer som ”okej, jag ska spela match”.

Hyllas efter säsongen i HV71: “Har potential”

Inför säsongen 2023/24 valde så Evelina Arvidsson att flytta till Jönköping och spela för HV71.

– Det var tränaren vi hade den säsongen, Ulf Hall. Han frågade då vi var på väg hem från Finland med U16-landslaget i slutet av säsongen om det var okej att klubben hörde av sig. ”Ja, visst är det okej”. Jag tyckte det lät intressant, en nystart och nytt kapitel i livet.

Ulf Hall var den som plockade Arvidsson till HV71 och han är också full av beröm för forwardstalangen.

– En ung vetgirig spelare med stor vilja att förbättra sig varje tillfälle som ges. Högerforward som har förstått fördelarna med att vara just en “rightskytt”. Näsa för målet, hon är alltid ett hot runt motståndarmålet. Hon har potential att bli en av dom bästa spelarna i ligan över tid om hon vill och får vara skadefri, säger Hall till hockeysverige.se.

17-åringen lovordas av Ulf Hall efter första säsongen i SDHL. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån & Ulf Hall

Efter två år i NDHL tog Evelina Arvidsson då klivet till SDHL.



Var det stor omställning hockeymässigt?

– Ja, det tycker jag. Redan från början kände jag att det var en väldigt stor skillnad. Nu har jag vant mig lite mer vid det.



Och att bo i Jönköping?

– Från början kändes det som att jag var på ett läger. Då gick jag dessutom inte i skolan heller. Jag åkte till mina träningar, käkade lite, åkte hem, sov, åkte och träna…



Ett proffsliv?

– (Skratt) Ja, lite så, men efter att skolan börjat har dagarna bara flutit på. Allt har gått så snabbt så jag har inte hunnit reflekterat någonting. Klart att jag saknar familjen ibland, men det har inte varit jättemycket ändå.

Det blev 22 matcher och två mål för Evelina Arvidsson under hennes första säsong i SDHL.

– Säsongen blev kanske som jag hade förväntat mig. Från början fick vi yngre spela lite mer eftersom det då fortfarande var jämnt i tabellen.

– Sedan var jag skadad ett tag och då kunde jag inte göra så mycket åt saken utan det var bara att försöka komma tillbaka. Mot slutet av säsongen, vilket pappa sagt till mig redan innan säsongen att om vi ligger långt ner i tabellen kommer jag inte få spela så mycket…

– Jag var inställd på det redan från början, men det var såklart tråkigt att sitta och kolla på. Sedan fick jag några byten här och där. Jag tycker ändå att jag gjorde vad jag kunde.

“Förhoppningsvis kan jag hålla mig hel under säsongen”

Sanni Hakala skadades allvarligt under säsongen. Foto: David Wreland/Bildbyrån

Under säsongen skadade sig Sanni Hakala allvarligt efter att ha krockat olyckligt med målburen.

– Jag var hemma i Skellefteå då. Vi hade precis käkat och skulle sätta oss för att kolla på matchen. Då sa pappa ”Hakala har kört in i målet”. Han såg inte riktigt vad som hänt utan bara att hon låg ner.

– Min tanke var då ”Oj, om hon av alla ligger kvar på isen är det något illa”. Det var såklart jättetufft och jag vet inte om jag hade klarat av att vara där just då.

– Jag hade varit hemma en vecka eftersom det här var då jag var skadad. När jag kom tillbaka hade vi samtal och pratade hela laget tillsammans om det som hänt. Det var jättetufft.



Vilka förväntningar har du på säsongen med tanke på att det inte blev så mycket speltid den senaste?

– Förhoppningsvis kan jag hålla mig hel under hela säsongen. Sedan hoppas jag att den nya tränaren kan ge mycket till laget, att vi kommer ihop som lag och kan spela mycket bättre än den förra säsongen.



Vad vet du om nya tränaren, Thomas Pettersen?

– Jag har träffat honom en gång. Han verkar jättebra, driven och verkligen vill det här, så det känns bra, avslutar Evelina Arvidsson.

