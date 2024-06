ANNONS

NHL-draften 2024 genomförs i The Sphere i Las Vegas 28-29 juni. På hockeysverige.se kan du ta del av alla heta nyheter om NHL-draften, och en komplett guide med bland annat draftordning, tv-tider, valbara talanger och historik.

Komplett guide för NHL-draften 2024

NHL-draften 2024 blir den 62:a i ordningen. Konceptet med en draft, där klubbarna tingar spelare och därmed får deras rättigheter, infördes 1963. Den första spelaren som gick etta i draften var Garry Monahan som valdes av Montreal Canadiens.

De 22 första drafterna (1963-1984) genomfördes i Montréal. Därefter har evenemanget flyttat runt mellan olika NHL-städer och oftast genomförts i respektive lags hemmaarena.

Var kan man se NHL-draften 2024 på tv?

Viaplay har sändningsrättigheterna till NHL i Sverige och är de som kan sända NHL-draften på tv. Det finns även andra alternativ online. Bland annat har NHL.com haft livestreamar av delar av draften tidigare år.

I Nordamerika är det Sportsnet (Kanada) och ESPN (USA) som sitter på sändningsrättigheterna.

Hockeysverige.se kommer att liverapportera från båda dagarna och erbjuder därmed en inblick bakom kulisserna på evenemanget.

Var genomförs NHL-draften 2024?

Den genomförs för första gången någonsin i Las Vegas 28-29 juni. Dock inte i Vegas Golden Knights hemmaarena T-Mobile Arena, som brukligt är, utan i nybyggda The Sphere.

The Sphere invigdes i september 2023 och har rum för 18 600 åskådare. Arenan är känd för hela ytskiktet är en enda stor LED-skärm. Bygget kostade 2,3 miljarder dollar att bygga, det dyraste bygget någonsin i Las Vegas.

Den första rundan av NHL-draften genomförs 28 juni. Därefter genomförs runda två till sju den 29 juni.

The Sphere invigdes i höstas. Foto: Alamy

Vilka spelare är tillgängliga för NHL-draften 2024?

Alla spelare som har fyllt 18 år den 15 september 2024 eller tidigare och inte är äldre än 20 år innan den 31 december, är berättigade att väljas i årets NHL-draft. Dessutom är icke-nordamerikanska spelare som är 21 år gamla också tillgängliga.

Årets draftkull består därmed i första hand av spelare födda mellan 16 september 2005 och 15 september 2006.

Vilka är de hetaste spelarna inför NHL-draften 2024?

Enligt de rankingar som finns att tillgå inför NHL-draften är den kanadensiske centern Macklin Celebrini den unisona favoriten att väljas etta i Las Vegas den 28 juni. Den 17-årige centern från Vancouver svarade för 32 mål och 64 poäng på 38 matcher för Boston University i den amerikanska collegehockeyn den här säsongen. Han bidrog även med åtta poäng (4+4) på fem matcher med det kanadensiska juniorlandslaget under Junior-VM i Göteborg vid årskiftet.

Macklin Celebrini är favorit till att väljas först i NHL-draften 2024. Foto: Alamy/AP Photo

Bakom Celebrini är det mer öppet. Den ryske forwarden Ivan Demidov, SKA Sankt Petersburg, rankas tvåa av många medan backarna Artsiom Leushunou, Michigan State University, och Sam Dickinson, London Knights (OHL), också har en hel del stöd.

Andra spelare som nämnts i sammanhanget är Cayden Lindstrom, forward från Medicine Hat Tigers (WHL), Berkley Catton, forward från Spokane Chiefs (WHL) samt finländaren Konsta Helenius, från Jukurit i finska Liiga.

Bland svenskarna är Växjö J20:s back och juniorlandslagsman Leo Sahlin Wallenius högst rankad av NHL Central Scouting. Även Djurgårdens center Linus Eriksson, Växjö J20:s back Alfons Freij och MoDo J20:s center Lucas Pettersson ligger högt på listan.

Det är oklart om någon svensk kan leta sig in bland de 32 främsta och bli vald i första rundan. Det har inte hänt sedan 2010 att det genomförts en NHL-draft utan att en svensk valts i första rundan.



Här rankar Jimmy Hamrin de 50 främsta spelarna verksamma i Sverige inför NHL-draften 2024.

I vilken ordning väljer NHL-lagen i NHL-draften 2024?

San Jose Sharks väljer först i NHL-draften 2024. De vann draftlotteriet den 8 maj och kommer av allt att döma att plocka Macklin Celebrini med förstavalet.

Så här ser draftordningen ut:

1. San Jose Sharks

2. Chicago Blackhawks

3. Anaheim Ducks

4. Columbus Blue Jackets

5. Montreal Canadiens

6. Utah

7. Ottawa Senators

8. Seattle Kraken

9. Calgary Flames

10. New Jersey Devils

11. Buffalo Sabres

12. Philadelphia Flyers

13. Minnesota Wild

14. San Jose Sharks (via Pittsburgh Penguins)

15. Detroit Red Wings

16. St. Louis Blues

17. Washington Capitals

18. Chicago Blackhawks (via New York Islanders)

19. Vegas Golden Knights20. New York Islanders (via Tampa Bay Lightning via Chicago Blackhawks)21. Los Angeles Kings22. Nashville Predators23. Toronto Maple Leafs24. Colorado Avalanche25. Ottawa Senators (via Boston Bruins via Detroit Red Wings)26. Montreal Canadiens (via Winnipeg Jets)27. Carolina Hurricanes28. Calgary Flames (via Vancouver Canucks)

De fyra sista valen avgörs utifrån hur det går i Stanley Cup-finalen mellan Florida Panthers och Edmonton Oilers. Vinnare väljer som 32:a och sista lag.

Vilka spelare har gått etta i NHL-draften?

Två svenskar har gått etta i NHL-draften, Mats Sundin 1989 och Rasmus Dahlin 2018.

Här är listan över alla draftettor:

2023 - Connor Bedard, C, Chicago Blackhawks

2022 - Juraj Slafkovsky, LW, Montreal Canadiens

2021 - Owen Power, D, Buffalo Sabres

2020 - Alexis Lafrenière, LW, New York Rangers

2019 - Jack Hughes, C, New Jersey Devils

2018 - Rasmus Dahlin, D, Buffalo Sabres

2017 - Nico Hischier, C, New Jersey Devils

2016 - Auston Matthews, C, Toronto Maple Leafs

2015 - Connor McDavid, C, Edmonton Oilers

2014 - Aaron Ekblad, D, Florida Panthers

2013 - Nathan MacKinnon, C, Colorado Avalanche

2012 - Nail Jakupov, RW, Edmonton Oilers

2011 - Ryan Nugent-Hopkins, C, Edmonton Oilers

Rasmus Dahlin valdes som nummer ett av Buffalo Sabres 2018. Foto: Bildbyrån/USA Today Sports



2010 - Taylor Hall, LW, Edmonton Oilers

2009 - John Tavares, C, New York Islanders

2008 - Steven Stamkos, C, Tampa Bay Lightning

2007 - Patrick Kane, RW, Chicago Blackhawks

2006 - Erik Johnson, D, St. Louis Blues

2005 - Sidney Crosby, C, Pittsburgh Penguins

2004 - Aleksandr Ovetjkin, LW, Washington Capitals

2003 - Marc-André Fleury, G, Pittsburgh Penguins

2002 - Rick Nash, LW, Columbus Blue Jackets

2001 - Ilja Kovaltjuk, LW, Atlanta Thrashers

2000 - Rick DiPietro, G, New York Islanders

Mats Sundin valdes etta i NHl-draften 1989 av Québec Nordiques. Foto: Alamy/AP Photo

1999 - Patrik Stefan , C, Atlanta Thrashers1998 - Vincent Lecavalier , C, Tampa Bay Lightning1997 - Joe Thornton , C, Boston Bruins1996 - Chris Phillips , D, Ottawa Senators1995 - Bryan Berard , D, Ottawa Senators1994 - Ed Jovanovski , D, Florida Panthers1993 - Alexandre Daigle , C, Ottawa Senators1992 - Roman Hamrlik , D, Tampa Bay Lightning1991 - Eric Lindros , C, Quebec Nordiques1990 - Owen Nolan , RW, Quebec Nordiques1989 - Mats Sundin , C, Quebec Nordiques



1988 - Mike Modano, C, Minnesota North Stars

1987 - Pierre Turgeon, C, Buffalo Sabres

1986 - Joe Murphy, C, Detroit Red Wings

1985 - Wendel Clark, D, Toronto Maple Leafs

1984 - Mario Lemieux, C, Pittsburgh Penguins

1983 - Brian Lawton, C, Minnesota North Stars

1982 - Gord Kluzak, D, Boston Bruins

1981 - Dale Hawerchuk, C, Winnipeg Jets

1980 - Doug Wickenheiser, C, Montreal Canadiens

Vilka valdes först i NHL-draften 2023?

1979 - Rob Ramage, D, Colorado Rockies1978 - Bobby Smith, C, Minnesota North Stars1977 - Dale McCourt, C, Detroit Red Wings1976 - Rick Green, D, Washington Capitals1975 - Mel Bridgman, C, Philadelphia Flyers1974 - Greg Joly, D, Washington Capitals1973 - Denis Potvin , D, New York Islanders1972 - Billy Harris, C, New York Islanders1971 - Guy Lafleur , RW, Montreal Canadiens1970 - Gilbert Perreault, C, Buffalo Sabres1969 - Rejean Houle, LW, Montreal Canadiens1968 - Michel Plasse, G, Montreal Canadiens1967 - Rick Pagnutti, D, Los Angeles Kings1966 - Barry Gibbs, D, Boston Bruins1965 - Andre Veilleux, LW, New York Rangers1964 - Claude Gauthier, C, Detroit Red Wings1963 - Garry Monahan, C, Montreal Canadiens

I fjol var Connor Bedard den givna ettan i NHL-draften när den avgjordes i Nashville. Han plockades då upp av Chicago Blackhawks innan Anaheim Ducks valde svenske centern Leo Carlsson som tvåa. Columbus Blue Jackets valde Adam Fantilli som tredje spelare. Alla tre klev rakt in i NHL under säsongen 2023/24 och Bedard vann nykomlingarnas poängliga med 61 poäng (22+39) på 68 matcher. Han är också en av finalisterna till Calder Trophy, utmärkelsen som ges till NHL:s bästa rookie. Övriga finalister till priset, som delas ut på NHL Awards, är Minnesota Wilds back Brock Faber och New Jersey Devils back Luke Hughes.

Connor Bedard valdes som etta av Chicago Blackhawks i NHL-draften 2023. Foto: Alamy/AP Photo

Vilka svenskar valdes i NHL-draften 2023?

Totalt 25 svenska spelare valdes i NHL-draften 2023.

Första rundan:

2) Anaheim Ducks: Leo Carlsson, fw, Örebro

11) Vancouver Canucks: Tom Willander, b, Rögle

17) Detroit Red Wings: Axel Sandin Pellikka, b, Skellefteå

25) St. Louis Blues: Otto Stenberg, fw, Frölunda

29) St. Louis Blues: Theo Lindstein, b, Brynäs

32) Vegas Golden Knights: David Edstrom, fw, Frölunda

Andra rundan:

39) Buffalo Sabres: Anton Wahlberg, fw, Malmö

43) Nashville Predators: Felix Nilsson, fw, Rögle

62) Carolina Hurricanes: Felix Unger Sörum, fw, Leksand

Tredje rundan:

72) Arizona Coyotes: Noel Nordh, fw, Brynäs

73) Detroit Red Wings: Noah Dower Nilsson, fw, Frölunda

Fjärde rundan:

107) Vancouver Canucks: Vilmer Alriksson, fw, Djurgården

127) Florida Panthers; Albert Wikmann, b, Färjestad

Femte rundan:

130) San Jose Sharks: Axel Landén, b, HV71

134) Arizona Coyotes: Melker Thelin, mv, Björklöven

152) New York Rangers; Rasmus Larsson, b, Västerås

156) Columbus Blue Jackets: Melvin Strahl, mv, MoDo

159) Florida Panthers: Olof Glifford, mv, HV71

Sjätte rundan:

165) Montréal Canadiens: Filip Eriksson, fw, Växjö

167) Chicago Blackhawks: Milton Oscarson, fw, Örebro

180) Seattle Kraken: Zeb Forsfjäll, fw, Skellefteå

Sjunde rundan:

208) Calgary Flames: Axel Hurtig, b, Rögle

209) New York Islanders: Dennis Good Bogg, b, AIK

214) Boston Bruins: Casper Nässén, fw, Västerås

220) Boston Bruins: Kristian Kostadinski, b, Frölunda