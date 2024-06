ANNONS

Under den sena tisdagskvällen höll EHC Alliance i sin årliga gala European Hockey Awards.

Där prisades då två svenskar – Jonathan Lekkerimäki utses till årets unga spelare och Robert Ohlsson prisas som årets tränare i Europa.

Hockeysäsongen 2023/24 i Europa har kommit till sin ända och under den sena tisdagskvällen så summerades säsongen i form av European Hockey Awards som hölls i Prag.

Där hade ett antal svenskar chansen att vinna priser. Jonathan Lekkerimäki och Axel Sandin Pellikka var nominerade till årets unga spelare, Robert Ohlsson och Rikard Grönborg var finalister till årets tränare medan Linus Omark var en av kandidaterna till att få “Career Excellence Award”.

Samtidigt var Skellefteå AIK en av föreningarna som hade chansen att prisas som årets klubb på galan efter SM-guldet och CHL-finalen under säsongen.

Här är alla pristagare på galan

Det blev då två svenskar som fick ta emot pris för sina insatser under säsongen.

Jonathan Lekkerimäki vann “Young Player of the Year” före Sandin Pellikka efter sin succésäsong i Örebro. Lekkerimäki, som också vann EliteProspects Award som SHL:s bästa junior, stod för 19 mål och 31 poäng för Örebro under säsongen. Han utsågs även till JVM:s MVP efter att ha gjort 7+3 på sju matcher för Sverige och 19-åringen fick även debutera i Tre Kronor. Det gjorde honom nu alltså till den bästa unga spelaren i hela Europa.

På coachsidan blev det också en svensk vinnare i form av Skellefteås Robert Ohlsson som alltså vann före landsmannen Grönborg. Ohlsson ledde Skellefteå till sitt första SM-guld på tio år och tog även laget till CHL-final där det dock blev förlust mot Genève-Servette. Nu får han därmed pris som den nästa tränaren inom europeisk ishockey.

Det blev däremot inga priser för Linus Omark och Skellefteå AIK. “Career Excellence Award” gick i stället till den finske legendaren Valtteri Filppula som skrev in sig i historieböckerna efter att ha vunnit CHL med Genève-Servette. Han är då ensam i historien att vinna Stanley Cup, OS-guld, VM-guld och CHL-guld i sin karriär.

Klubbpriset gick inte heller svensk väg utan där var det den tjeckiska klubben HC Oceláři Třinec som prisades efter att ha tagit sin femte raka mästartitel i Tjeckien.

