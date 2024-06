ANNONS

GÄVLE (Hockeysverige.se)

Johan Alcén har som sportchef fått uppleva både himmel och helvete fast i omvänd ordning. Trots att klassiska Brynäs degraderades till Hockeyallsvenskan fick han fortsatt förtroende. Det tog han vara på och byggde ett lag som tog sig tillbaka till SHL. När hockeysverige.se träffar Alcén i träningshallen invid Monitor ERP Arena i Gävle börjar vi inledningsvis prata om helvetet.

– Det går nog inte att klä ord på känslorna då vi åkte ur utan jag kände nog allting. Samtidigt fungerar väl människan så att man på något sätt går vidare, säger Johan Alcén och fortsätter:

– Nu kanske jag säger så för att det hände oss, men jag tror att det kom något bra ur det. Vi fick ta i lite andra frågor. Prata mer om kulturen, beteenden. Att tro att lösningen alltid är att det ska komma ny tränare, en ny center eller en ny styrelse och allt sådant var det dags att lägga åt sidan.

– Klart, som jag sa, jag kände allting där första timmarna och första dagarna. Sedan fungerar jag också som så att jag börjar leta lösningar. ”Okej, hur gör vi nu? Hur tar vi oss tillbaka på bästa sätt?”

– När jag gått igenom sorgearbetet och alla känslor började jag i stället bli kreativ.

Hur snabbt släppte du debaclet?

– Snabbt. Det kanske låter konstigt, men det kommer också alltid vara en liten tagg kvar såklart…

Känner du så fortfarande?

– Nej, man glömmer det. SHL-finalen 2017 finns också kvar någonstans, men man glömmer och går vidare. Jag tror det är en form av överlevnadsinstinkt vi har.

– Någonstans i organisationen fanns det ändå ett lugn som gjorde att vi kunde jobba. Håkan (Svedman), VD:n, stod för trygghet och absorberade all skit runt om, så vi fick direkt börja bygga lag och team.

– Den var inte en massa kaos och hel omsättning på styrelse, ny VD och så vidare. Vi kunde fokusera framåt.

Hur var det att gå genom Gävle dagarna efter ni hade åkt ur?

– Bra. Det kanske låter konstigt, men jag tror det triggade fram någon kärlek och gemenskap också. ”Okej, vi har slagit i botten. Nu tar vi varandra i handen och går”. Så kände jag nästan direkt, att det fanns en stöttning och backning.

Så byggdes mästarlaget: “Det gjorde det lättare att rekrytera”

Det blåste även om dig som person, vilka hade du som bollplank när det var som tuffast?

– Både tränare och sportsligt ansvariga blir bedömd utifrån resultat. Det är ingen som ser vad vi gör bakom kulisserna. Jag har hållit på med hockey under hela mitt liv så jag fattar det där och kanske är det därför det rinner av mig.

– Jag lyssnar på personerna jag litar på och som har insikter. Folk som vet vilka beslut vi tagit och varför. Inte personer som säger saker i affekt eller tycker saker i affekten.

– Sedan kommer folk alltid att tycka, vilket är en del elitidrott och hockey. Det är också därför vi har folk på matcherna, för att folk tycker och att hockeyn engagerar. Det får vi leva med.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Anton Rödin var en nyckelspelare i Brynäs väg tillbaka.

Johan Alcén och Brynäs har valt att ha tre personer med stark förankring i klubben, Niklas Gällstedt, Ove Molin och Anders ”Masken” Carlsson, som coacher.

– Det handlar om rätt människor. Jag ska inte nämna något namn, men en person som verkat i en annan klubb kom hit och jobbade ett tag. Han sa ”Jag håller mer på Brynäs än det andra laget nu för att jag gillar människorna här”.

– Man säger att kulturen sitter i väggarna, men jag vill säga att det sitter i människorna. Oavsett bakgrund var det här rätt människor. Vi tyckte att det dom tre skapade under säsongen som var, vi pratade allt det här med kultur, vinna, hjälpa och göra varandra bättre, fick till det.

– Det fanns ingen tanke på att dom inte skulle vara kvar. Alla tre förtjänar chansen att bygga vidare. Vi är väl själva ett bevis på att brist på kontinuitet inte är en framgångsfaktor. Sedan måste det såklart vara kontinuitet med bra saker.

– Med det sagt skapade dom det vi tycker är framgångsfaktorer, ödmjukhet, att göra varandra bättre och ha kul, det ledde till att vi vann tillsammans. Det lyckades dom med och har haft förmågan att få ut det bästa av spelarna.

Vad ville du ha kvar som grundpelare i den säsongens lagbygge?

– Naturligtvis visste jag att vi hade ett gäng spelare från truppen vi hade som var överkvalificerade för uppdraget. Johan Larsson spelade i Madison Square Garden ett år innan. Nu skulle han möta… Jag ska inte ta några exempel, men det finns ett antal arenor som inte är som Madison Square Garden.

– Johan, ”Rödda” (Anton Rödin) och ”Berra” (Simon Bertilsson) … Linus Ölund spelade i landslaget någon månad innan. Nu skulle dom spela i andradivisionen. Att sätta dom var viktigt. Dels för kulturen, dels också för att sätta en stomme med bra människor.

– Steg två var att få in folk som gjort redan förut. Då tyckte vi (Tyler) Vesel, (Tyler) Kelleher och de här importerna var perfekta. När dom såg att Johan Larsson blev kvar, Anton Rödin blev kvar, sa dom också att ”Det tror jag på”, och blev lättare att rekrytera.

– Vad saknade vi för dynamiken i gruppen? Vi lyfte upp Noel (Nordh), tog in (Oliver Tärnström) ”Tärna” från Rögle. Sedan kommer det alltid några ”tajmingvärvningar”. Det var tajmingen som gjorde att värvningen av Jordie Benn blev av exempelvis.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Johan Larsson var kapten för Brynäs.

Att få Johan Larsson, Anton Rödin med flera att åka till en mindre arena en onsdagskväll i november, hur jobbade ni kring laget med att motivera till att prestera även då?

– Mitt främsta jobb är att sätta in rätt människor. Det här visste jag var personligheter som ville bygga lag, spela för varandra och komma överens om saker som man sedan genomför ihop. Då pratar jag inte bara om att vinna utan även om vad det är för beteenden vi behöver ha för att vinna. Sedan behöver jag givetvis också vara med och påminna om vi inte gör det vi har bestämt gäller hos oss.

– Johan skiter i om han vinner i Madison Square Garden eller i B-hallen här i Gävle. Han ska vinna och är beredd att göra det tillsammans med andra genom att spela för varandra.

– Det var mer att ha rätt människor i gruppen, sådana som är prestigelösa, har integritet och säger vad man tycker, men ändå går ut för att vinna oavsett vilka man möter. Tillsammans skapade han och övriga en hunger att vinna.

“Det säger ändå ganska mycket om Brynäs”

Är just den här hungern att vinna något tillsammans det som fällde avgörande i finalserien mot Djurgården?

– Jag tror att vi hade byggt in rätt beteenden. Folk såg vad som krävdes för att vinna.

– Vi hade verkligen ett tydligt mål som var på riktigt. Det kunde såklart kanske vara stressande att ha ett så högt uppsatt mål, men alla kände att det var rimligt. Alla som hoppade på båten visste att det var dit vi skulle.

– Det här skapade ett lugn. Alla visste vart vi skulle från dag ett. Vinster födde vinster och man såg vilka beteenden som är viktiga. Till slut börjar alla tycka att det är ju faktiskt rätt kul. Man såg också att när vi började slira lite att killarna tog tag i bitarna ”Grabbar, det är hit vi ska. Det är dom här grejerna vi behöver göra för att vinna”.

– Jag upplevde att tränarna behövde göra mindre och mindre för hålla in spelarna i kursen. Det här gjorde alla tillsammans hela tiden. Ett jättebra ledarskap från tränarna.

Under säsongen växte stödet på läktarna för Brynäs, något som kom att vara en viktig framgångsfaktor för laget.

– Det är Gävle, Brynäs och unikt. Vi behöver inte prata om historien, den talar för sig själv och alla vet vad den är. Alla arenor vi var runt på, det var som hemmamatcher överallt.

– Fullsatt i alla arenor vi kom till och publikrekord här hemma i en andraliga. Det säger ändå ganska mycket om Brynäs, hur många Brynäsare det finns där ute och att man vill ställa upp när det väl gäller.

– Sedan kommer det alltid finnas någon som tycker saker är dåligt, men utan känslor har vi ingen som kollar.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Erik Källgren är Brynäs nya förstemålvakt.

Nu är Brynäs nykomlingar i SHL, vad blir nyckeln om ni ska göra en fin säsong?

– Lugnet. Att inte bara prata om resultat, utan mer om de vinnande beteendena och älska dessa… Klart att man älskar att vinna, men jag tror att vi ska prata mer om vad som krävs för att vinna.

– Vi behöver inte hålla på att prata om att det är en nivå till för det vet vi redan. Vi behöver inte elda in det här gänget för dom har full koll på att det är en nivå upp.

– Mer att bygga vidare på vinnande beteendena, se till att stoppa in rätt folk i gruppen. Ha kul och få arbetsro.

– Om man pratar om vår vision så vill vi leda svensk hockey. Förra säsongen var steget att gå upp till SHL för att ta steg mot den. Nu ska vi ta nästa steg härifrån.

Som nykomling bör första målet vara att hålla sig kvar, hur tänker du kring den målbilden?

– Klart att det är nummer ett. Killarna här har känt på hur det är att vinna så ingen kommer gå in i någon match och inte försöka vinna. Vi kommer såklart gå in i varje match och försöka vinna.

– Vi behöver också vara nyktra och inse att det är sällan hissen man tar upp utan det är faktiskt trappan. Ett steg i taget och bygga vidare på det vi gjorde förra säsongen.

Så fick man hem NHL-spelarna

Finns tålamodet bland supportrar och i klubben för att det måste få ta tid?

– Ja, det tror jag. Jag upplever att vi blivit väldigt ödmjuka utifrån den resa vi gjort.

– Jag tycker att vi skapat en gemenskap där det finns känslor och kärlek. Det sägs saker i affekt, men det är ändå med kärlek i botten. Pendeln slog i botten och sedan har det vänt till något bättre.

– Förra säsongen gick man inte bara och kollade på hockey utan folk kom för att se på Brynäs. Visa kärleken för Brynäs.

– Klart att tålamodet tryter hos alla när man förlorar flera matcher i rad, men jag upplever att det finns mer marginaler och förståelse där, vi gör detta tillsammans.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Oskar Lindblom har återvänt.

Hur fick du Oskar Lindblom och Jakob Silfverberg att lämna NHL för Brynäs?

– Jag och Jakob har haft flera samtal om det här. Pratat om hur och när det kunde ske. Nu gick hans kontrakt ut och han är fortfarande i en ålder där han ska kunna prestera en hockey på högsta nivå. Han spelade VM förra året, spelade en full NHL-säsong och hade en bokstav på bröstet.

– Jakob och Oskar blir viktiga. Framför allt är det grymma människor. Vi vill ha grymma människor och sedan får dom gärna vara bra på att spela hockey också, säger Johan Alcén med ett leende.

Johan Larsson, Jakob Silfverberg, Erik Källgren, Oskar Lindblom, Anton Rödin och Christian Djoos har alla spelat i NHL, vilket såklart kommer betyda mycket då det kommer till att tillföra erfarenhet till gruppen.

– Dom blir viktiga både på och vid sidan av isen. Dom här vet vad som krävs och hur bygger man en kemi i en grupp. Det krävs faktiskt lite av alla.

– ”Innan han offrar armen för mig måste han lita på att jag offrar armen för honom. En ”teamspirit”-känsla byggs med relationer i grunden och en tillit, vilket alla pratar om medan väldigt få vet vad det innebär och hur det känns i praktiken innan man varit med om det.

– Alla dom här killarna blir viktiga för att gå i bräschen för det.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Jakob Silfverberg har höga förväntningar på sig nästa säsong.

Man pratar ofta om ett öppet dokument fram till 15 februari, vad tror du behövs lyftas in i gruppen för att lyfta ett steg ytterligare

– Kortsiktigt ska vi ha en målvakt och två forwards till och igen, det måste verkligen vara bra människor och rätt karaktärer. Men det är precis som du säger, ett levande dokument fram till 15 februari, avslutar Johan Alcén samtidigt som träningen börjar avta ute på isen och skratten från en del av spelarna ekar i den kalla hallen.

