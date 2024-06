ANNONS

Det fortsätter att vara rörigt i Leksands IF kring arbetet att sätta en styrelse.

Det gör att sportchefen Thomas Johansson nu är orolig för klubbens framtid.

– I stället för att vi kraftsamlar och riktar åt ett håll ska det tjafsas, bråkas, stökas och gör att otroligt många människor ska komma överens, vilket tar tid. Det här bromsar upp en hel process, säger “Tjomme” till hockeysverige.se.

I en intervju med Leksands sportchef, Thomas Johansson, som du kan läsa här på hockeysverige.se på lördag berättar han om hur han sett på utvecklingen i klubben, men också om hur han och Leksands IF påverkats av alla negativa skriverier det varit senaste året.



– Jag tycker att vi hittat en stabilitet och ett bra arbetssätt, säger Thomas Johansson till hockeysverige.se träffar honom i Tegera Arena.

– Vi jobbar på ett speciellt sätt i hela föreningen. Allt ifrån hur vi jobbar med fysen och isen. Vi har satt det ordentligt. Får man successivt göra det över tid brukar det också generera ett bra resultat.

– Det har varit den stora förändringen, hur vi jobbar med våra spelare kontinuerligt på egentligen alla plan. Där tycker jag det varit en stor utveckling sedan jag kom till Leksand.

“I slutändan så spiller det även över på sporten”

Det har en förmåga att storma kring Leksands IF och har så gjort under flera turer senaste åren. Nu senast arbetet med att sätta en styrelse där det i media har målats upp att det funnits hot och trakasserier. Givetvis påverkar det här klubben negativt enligt sportchefen.

– Det jag tycker… Förra året, när det var stormigt, kom det aldrig ner till sporten. Vi var ganska bra på att putta bort det där från sportens sida och ”foka” på vårt.

– Man märker nu då det fortsätter att stöka att allting som har med utveckling utöver sporten som också påverkas eftersom det i utveckling också ligger ekonomiska delar. Alla dom frågorna hamnar aldrig i fokus utan del läggs så mycket tid på allt annat.

– Det har jag märkt att här i Leksand har det blivit en enorm flaskhals i att kunna utveckla Leksand vidare både när det kommer till organisatoriska delarna med allt från kontoret till fastigheter, men också då att det i slutändan även spiller över på sporten.

– Allt brus och stöket runt om hindrar oss samtidigt som det tar kraft och energi som vi skulle kunna lägga på andra saker för att fortsätta utveckla Leksands IF. Det ser jag som en stor fara.

Thomas Johansson här med Leksands VD Andreas Hedbom. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

“Med stöket runt omkring stannar allt upp och vi hamnar ännu mer efter”

Är det också tuffaste biten som sportchef, att du får lägga mer energi på den biten i stället för sportsliga delarna?

– Med tanke på där vi är idag i Leksands IF, ska vi vara kvar på den här nivån och fortsätta utveckla föreningen är det här vad det kostar att ligga här.

– Ska vi fortsätta utveckla föreningen kommer det kosta ännu mer. Det gör att vi måste jobba med andra delar i organisationen för att hitta intäkter. Utveckla vår arena för arenaupplevelser så vi blir ännu mer attraktiva. Att vi har en sporträttighet som är väldigt attraktiv.

– Det är här jag känner just nu, med stöket runt omkring, att allt sådant stannar upp och vi hamnar ännu mer efter.

– Jag såg att HV71, även fast dom legat i botten av tabellen så slog dom omsättningsrekord och ökat intäkterna med många miljoner. Alla andra klubbar bara rullar på.

– I stället för att vi kraftsamlar och riktar åt ett håll ska det tjafsas, bråkas, stökas och gör att otroligt många människor ska komma överens, vilket tar tid. Det här bromsar upp en hel process. Det ser jag som en fara och en oro för Leksands IF:s framtid för indirekt kommer det här spilla över på sporten.

– Däremot, själva det dagliga påverkar inte mig så jättemycket. Jag är inte heller så involverad i diskussionerna ovanför mitt huvud utan vi får ”foka” på sporten, men jag ser också att saker successivt ”jackas” allt mer ner lite grann.

– Jag tror också att vi behöver bestämma oss för vart vi vill vara. Då måste det ena alla krafter. Ska vi fortsätta spela en stor roll i svensk ishockey då det kommer till att vara en etablerad klubb, utmana om medaljer, vara en attraktiv sporträttighet, en arenaupplevelse det pratas om kontinuerligt, att man vill Leksand, då måste vi bestämma oss för att det är den vägen vi vill gå och inte hålla på med allt annat.

– Väljer vi den andra vägen kommer vi succesivt falla tillbaka igen och Leksands IF kanske hamnar där man varit under stora delar av 2000-talet. Det tror jag ingen vill.

– Vi måste ta oss i kragen och verkligen samla alla krafter åt rätt håll och fortsätta utvecklas Leksands IF för alla andra klubbar springer på.



Hela intervjun med Thomas Johansson kommer på hockeysverige.se under lördagen.