ANNONS

Henrik och Daniel Sedin får utökat förtroende i Vancouver. Klubben meddelar att tvillingarna nu kommer bli mer involverade i den dagliga verksamheten.

– Både Daniel och Henrik bidrar med ett väldigt unikt och tävlingsinriktat sinne till vår tränarstab, säger Patrik Allvin.

Vancouver kommer nästa säsong att få ännu mer hjälp av sina svenska legendarer Henrik och Daniel Sedin. Tvillingarna har de senaste säsongerna varit involverade i klubbens utbildningsprogram för unga spelare.

Till nästa säsong kommer nu de båda få ännu större roller.

Patrik Allvin och Vancouver har nämligen skjutit fram fram Sedinarnas roller ännu mer. Från och med hösten kommer de vara involverade i den dagliga verksamheten på ett annat, och mer intensivt sätt. Det i både Vancouver och i AHL-laget Abbotsford Canucks.

– Daniel och Henrik har haft en plats vid bordet och jag har lutat mig mer och mer mot dem under säsongen. Deras kunskap och förmåga att lära ut är ett jättestort plus och de passar dessutom perfekt in i vår grupp, säger huvudtränaren Rick Tocchet.

Dessutom befordras även Yogi Švejkovský till assisterande tränare.

TV: Edmontons väg till Stanley Cup-finalen 2024