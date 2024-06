ANNONS

För två år sedan flyttade Matilda af Bjur hem till Sverige och skrev på för Leksand.

Trots att laget har gått tungt så har centern själv blivit bättre och bättre. För hockeysverige.se berättar hon nu om den tuffa starten i Leksand, lyftet och beslutet att skriva ett längre kontrakt.

– Även om det var tungt kände jag att jag var på väg uppåt, säger 25-åringen.

Efter tre säsonger på Long Island University valde Matilda af Bjur att återvända till Sverige. Tidigare hade hon bland annat spelat för AIK, Linköping och Brynäs, men ny klubbadress blev nu i stället Leksands IF.

– Det var ett väldigt öppet sinne hos mig då jag flyttade hit. Jag hade varit i SDHL innan, men visste också att ligan utvecklades mycket då jag var borta. Den största grejen när jag valde just Leksand var ”Vad känner jag att det känns bäst?”, berättar Matilda af Bjur när hockeysverige.se träffar henne på en solig altan i utkanten av Leksand.

– När jag pratade med Alex (Bröms) och även lite med Jordan (Colliton) var det att dom ville ha min spelstil. Dessutom hade jag haft Alex som tränare så han hade koll på mig sedan tidigare.

– Leksand ville göra en satsning och dom ville att jag skulle komma hit. Då kände jag att det skulle bli jättekul plus att dom gav mig jättebra möjligheter att spela hockey. Jag hade såklart höga förväntningar på Leksand, men också på Alex och Jordan för att helt enkelt utveckla mig till en bra spelare.



Tränare för Leksand var inledningsvis Jordan Colliton samtidigt som Matilda af Bjur sedan tiden i USA var van vid den amerikanska ledarstilen.

– Jag har upplevt alla typer av ledarskap då jag var där borta. Jag var inte heller förvånad över hennes ledarskap. Sedan hade hon speciella krav.

– I början fick jag jobba väldigt hårt för min speltid eftersom jag är en väldigt speciell typ av spelare. Det kanske blev lite av en chock för mig, att jag fick komma hit, börja i en fjärdefemma och sedan bygga upp mig till en andrafemma i slutet av säsongen, vilket var lite tufft.

“Även om det var lite tungt kände jag att jag var på väg uppåt”

Till saken hör att Matilda af Bjur gick från att vara lagkapten vid Long Island University till fjärdefemma i Leksand.

– Jag fick börja om lite. Det var jag medveten om innan eftersom det tar lite tid att skapa ett förtroende hos en tränare med tanke på den spelstil jag har. Det var tufft, absolut.

– När det inte riktigt gick som folk trodde att det skulle gå för laget blev det lite tuffare. Sedan hände det lite under både den här och förra säsongen. Lite turbulens. Då blev det såklart jobbigare.

– Hockeymässigt, även om det var lite tungt kände jag att jag var på väg uppåt. Jag skrev ett tvåårskontrakt för varför skulle jag inte vara kvar här? Där var det inga konstigheter.



Din första säsong i Leksand började svagt för laget för att sedan lyfta sig efter jul, varför började då även förra säsongen ganska risigt?

– Jag tycker det är lite konstigt eftersom vi gick in i förra säsongen med att ställa väldigt höga krav på laget. Alla som kom tillbaka efter sommaren var folk som ville vara i Leksand och hade en hög standard.

– Alla som kom in passade jättebra in i laget. Vi trivdes väldigt bra som lag. Jag har nog aldrig varit i ett lag innan, personlighetsmässigt, där vi umgåtts så mycket och velat spela bra för varandra.

– Det klickade ändå inte på isen och det var inte för att vi skulle varit dåliga hockeyspelare. Vi var väldigt bra individuellt, men fick det inte att klicka som lag. Spelstilen fungerade kanske inte på spelarna vi hade i laget just för den stunden.

– Vi kände att vi var där och kunde vinna matcherna, men gjorde det inte ändå.

Det har varit ett par röriga år för Leksand under Matilda af Bjurs tid i klubben. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Under säsongen valde Leksand att sparka Jordan Colliton och ersätta henne med assisterande tränaren, Joakim Engström, och även plocka in Göran Tärnlund i tränarstaben.

– Det blev skillnad. Vi pratade om hur vi ville spela och anpassade spelet efter spelarna som fanns i laget. Det här gjorde att vi började vinna matcher, få mer självförtroende och komma mer in i allt.

– Innan hade vi haft det tufft där vi förlorade tio, elva matcher i rad. Vi satt i Stockholm och pratade om vad vi skulle göra. Då var det verkligen att lägga allt på bordet. Vi sa då till varandra att gå in och göra allt på allting.

– Då började det sakta men säker vända. Vi tog en plats i slutspelet och avslutade säsongen riktigt bra mot Luleå. Jag tror att dom trodde att det skulle bli en lätt match mot oss, men hade vi lyckats ta en av matcherna tror jag att…

– Luleå var extremt bra förra säsongen och vann också SM-guldet. Klart vi hade velat att det skulle blivit bättre i slutändan, men det blev inget kval i alla fall.

Skrev ett treårskontrakt: “Varför skulle jag gå någon annanstans”

Hur ser du på din utveckling under tiden i Leksand?

– Förra säsongen var den bästa jag någonsin spelat. Det syntes genom att jag fick vara med i landslaget mer än jag brukade. Jag fick ta mer ansvar i laget och spelade i alla former.

– Jag kände att jag ville vara kvar i Leksand i tre säsonger ytterligare eftersom jag vet att dom kan ge mig möjligheterna att bli så bra jag bara kan. Plus att dom vet vad jag måste jobba på.

– Att jag ska vara här under en längre tid gör att jag kan lägga en plan och inte behöver stressa mig igenom säsong för säsong.

– Här får jag extra is, extra träning med både “Jocke” och Göran, men även fys-träning och allt sådant. Varför skulle jag då gå någon annanstans och börja om den här resan igen när jag kan vara kvar och fortsätta resan här?

25-åringen trivs bra i Leksand och har skrivit ett längre kontrakt i klubben. Foto: Ronnie Rönnkvist

Du är en duktig hockeyspelare, men man pratar ofta om dina ledaregenskaper, i vad ligger din styrka där?

– Jag är mycket så att jag försöker se det positiva i allting, vilket jag får höra av väldigt många. Jag tror också det handlar om att jag vill alla andras bästa. Det kan såklart vara både positivt och negativt i det stora hela.

– Jag har börjat jobba med en mental tränare som hjälpt mig extremt mycket med den biten. Att inte se det negativt att försöka hjälpa andra. Det är en lagsport, men jag måste spela bra individuellt för att laget ska lyckas.

– När jag var på college blev det mycket fokus på andra och inte mig själv. Att leda tog väldigt mycket energi av mig. Här i Leksand känner jag inte att det kommer göra det på samma sätt. Genom att spela mitt spel och vara mig själv, positiv, glad och ge energi till andra så kommer jag också leda laget på det sätt jag vill.

– Jag är verbal, pratar väldigt mycket, ”pepping”, men är också en öppen person. Folk ska kunna komma och pratade med mig, vilket jag känner att det varit mycket i Leksand. Förra säsongen hade jag ingen ledarroll, vilket gjorde att jag kunde fokusera mycket på mig själv under ett år och låta ledarskapet komma naturligt. Det är skönt att känna att jag kan leda naturligt och samtidigt fokusera på hockeyn. Det är också en balans man måste klara av.

Nobbades till VM: “Väldigt besviken”

Matilda af Bjur var med i Damkronorna under mer eller mindre hela säsongen, men då det var dags att presentera VM-truppen fanns inte hennes namn med.

– Jag måste säga att det var väldigt tråkigt. När jag fick samtalet där man berättade att jag var reserv till VM var jag stolt på ett sätt eftersom jag aldrig varit så nära tidigare. Samtidigt var jag även väldigt besviken eftersom jag kände att jag nästan kunde ta i det.

– Alla har sin resa att ta sig dit. Jag tror att det var meningen att jag inte skulle vara med i den här VM-turneringen för att jag ska kämpa mig till en plats till nästa VM. Jag känner att jag har en chans att komma med dit.

– När jag nu var på landslagslägret kände jag att jag är där och nosar. Nu handlar det mest om dom vill ha en Matilda. Vill dom ha en spelartyp och person som jag? Det är ett pussel att skapa ett VM-lag. Jag kommer göra allt i min makt för att under säsongen bli en bättre hockeyspelare och visa för förbundskaptenen (Ulf Lundberg) att jag ska vara med, men samtidigt ska jag bara köra på.

Upplever du att det är en större konkurrenssituation i Damkronorna idag jämfört med innan du åkte över till college 2019?

– Ja, absolut. Det är mycket mer konkurrens än vad det var förut. Förr rullade det oftast runt på spelarna som brukade vara med.

– Klart att man fortfarande har en stomme i Damkronorna, vilket man alltid kommer att ha. Jag skulle ändå säga att man inte har en aning om vilken trupp det blir.

– Det är såklart jättekul att det är så många med och slåss om platserna. När jag nu var på Olympisk offensiv var vi 40 som var där plus att det var flera som inte kunde vara med eftersom dom var skadade och så vidare. Plus att du har alla yngre som kommer underifrån och mycket väl skulle kunna ta platser.

– Alla vill lika mycket och vill ta OS och VM-platserna. Resan dit är kort, men ändå väldigt lång (skratt). Redan om ett och ett halvt år är det OS och den här säsongen kommer gå hur fort som helst.

– Mycket hårt jobb kommer det vara, men roligt att jag har chansen att vara med, vilket jag aldrig känt innan.

Trots en fin säsong så tog Matilda af Bjur inte plats i VM-truppen. Foto: Aron Broman/Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist

“Jag har höga förväntningar på mig själv den här säsongen”

Hur ser du på förutsättningarna för Leksand att göra en bättre säsong än den förra?

– Nu är det väldigt tidigt och truppen är inte klar på något sätt. Man kommer se att det blivit ett skifte i Leksand mot tidigare. Många svenskar och hårdjobbande karaktärer. Spelare som vill bli bra på hockey och komma så långt dom bara kan.

– Jag kände för två veckor sedan då vi hade första samlingen med tester att det är tjejer som vill komma någonstans, men har en liten utvecklingskurva för att ta sig dit. Alla måste få chansen. Jag hoppas att jag och tjejerna som varit i SDHL ett tag kan bidra till den biten.

– En stor del tror jag blir att hitta pusselbitarna som funkar ihop, men också ha någon i Leksand som är en superstjärna. Vi har alltid haft folk som jobbat hårt, men inte personen som sticker ut eller kommer in och får en ”wow-säsong”.

– Jag tror det är vad som saknas lite Leksand. Kollektivet är absolut väldigt viktigt, men matcherna där man har lite tufft behöver man dom här två, tre, fyra personerna som kan gå in och göra det här extra.



Vem förutom Matilda af Bjur kan vara den spelaren kommande säsong?

– Vi har många väldigt bra spelare som kan vara en sådan person. Tereza (Radová)… Jag hoppas Ellen (Jonsson) kan gå in och göra en dundersäsong. Det förtjänar hon verkligen. Courtney (Vorster) fick komma tillbaka. Hon är en jättestabil och bra back.

– Sedan hoppas jag att (Emilie) Kruse (Johansen) och ”Agie” (Agáta Sarnovská) går in och gör riktigt bra säsonger. Jag hoppas också att kunna vara en sådan person, absolut. Sedan kanske inte jag kan bidra med en 50-poängssäsong. Vem vet, det kanske händer, skrattar Matilda af Bjur.

– Jag har höga förväntningar på mig själv den här säsongen och hoppas kunna gå in och bidra med poäng. Sedan hoppas jag vi får in en erfaren spelare som kan bidra med dom här bitarna. Jag hoppas Alex har en bra plan då det gäller den biten också.

– Nu har allt höjts till nästa nivå när det gäller vilken typ av hockey “Jocke” vill att vi spelar, hur han tror att den här truppen kan ta oss dit vi vill. Vi var sista lag in i slutspelet, så man får se på vad som är rimligt samtidigt som vi såklart strävar efter att vinna allting.



Vilka två lag spelar SM-final nästa vår?

– Leksand och Frölunda kommer göra två riktigt bra säsonger. Jag hoppas inte det blir Luleå. Inte för att jag inte önskar all lycka till Luleå. Luleå är en fantastisk förening och har ett bra lag, men jag hoppas vi är några fler lag som är med där uppe och nosar på guldet. Uppe och ger Luleå en kamp om guldet, avslutar Matilda af Bjur.

