Joe Pavelski har gjort sitt. 39-åringen bekräftar att planen är att sluta spela hockey.

– Jag vill inte säga att det är officiellt, men planen är att inte komma tillbaka, säger han på en pressträff.

Joe Pavelski blev det här slutspelet historisk - men knappast på det sätt han ville. Han passerade då nämligen sin mångårige lagkamrat Patrice Marleau och blev den spelaren som gjort flest slutspelsmatcher (201) utan att vinna Stanley Cup. Det blev två Stanley Cup-finaler.

Och nu står det klart att det inte blir någon Stanley Cup för den 39-årige legendaren. Han kommer nämligen avsluta spelarkarriären.

– This is it, säger han på en pressträff.

– Planen är att inte spela nästa år. Jag vill inte säga att det är officiellt, men planen är att inte komma tillbaka.

39-årige Pavelski samlade på sig 1 068 poäng på 1 332 grundseriematcher med San Jose Sharks och Dallas Stars under sina år i NHL. Som mest gjorde han 81 poäng på en säsong - och det var så sent som säsongen 21/22.

Den här säsongen slutade han på en andraplats i Dallas Stars interna poängliga med sina 67 poäng på 82 grundseriematcher, medan han i slutspelet bara stod för fyra poäng (1+3) på 19 matcher.