Daniel Alfredsson avslutade den här säsongen på Ottawa Senators tränarbänk. Nu lutar “Alfie” mot en fortsättning på tränarbänken, enligt Ottawa Citizen.

Det blev inget huvudtränarjobb för Daniel Alfredsson i Ottawa Senators. Den rollen gick i stället till den tidigare Vancouvertränaren Travis Green, som i sin tur öppnade för att plocka in Alfredsson som assisterande tränare i sin nya ledarstab.

Nu tyder mycket på att det kommer att bli just så. Alfredsson avslutade den här säsongen på tränarbänken i Ottawa tillsammans med interimtränaren Jacques Martin och enligt Ottawa Citizen lutar nu Alfredsson mot en fortsättning i Senators bås.

Enligt tidningen kan allt som hindrar nya huvudtränaren Travis Green från att presentera sin nya ledarstab vara att Alfredsson ska sätta sin signatur på avtalet som assisterande tränare. Ottawa Citizen rapporterar vidare att Nolan Baumgartner tillsammans med Mike Yeo är huvudkandidater till roller i Greens nya tränarstab i Ottawa.

Under sin spelarkarriär spelade Daniel Alfredsson 1 178 grundseriematcher för Ottawa och är klubbens mål- och poängbäste spelare någonsin med sina 426 mål och 1 108 poäng. 2022 valdes den svenske legendaren in i Hockey Hall of Fame.

