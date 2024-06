ANNONS

Nu är det klart hur Stanley Cup-finalen 2024, mellan Florida Panthers och Edmonton Oilers, spelas. Här har ni datum och tider för finalen.

Edmonton Oilers kan bli första kanadensiska lag att vinna Stanley Cup sedan Montreal Canadiens vann år 1993. Samtidigt jagar Florida Panthers sin första titel, efter att ha förlorat finalerna såväl 1996 (mot Colorado Avalanche) som 2023 (mot Vegas Golden Knights)

Senast Edmonton var i Stanley Cup-final var 2006, då de föll i match sju mot Carolina Hurricanes. Edmonton har inte vunnit Stanley Cup sedan 1990. De har totalt vunnit fem titlar, och samtliga kom mellan åren 1984 och 1990.

Finalserien börjar med en match i Florida, natten till söndag. En eventuell match sju spelas inte förrän natten till tisdag den 25:e juni. Även den avgörs i Florida.

Alla matcher sänds i Viaplay.

Spelschemat för Stanley Cup-finalen

(alla klockslag är angivna i svensk tid)

Match 1: Natten till söndag 9 juni 02:00 - Florida vs Edmonton

Match 2: Natten till tisdag 11 juni 02:00 - Florida vs Edmonton

Match 3: Natten till fredag 14 juni 02:00 - Edmonton vs Florida

Match 4: Natten till söndag 16 juni 02:00 - Edmonton vs Florida

Match 5: Natten till onsdag 19 juni 02:00 - Florida vs Edmonton

Match 6: natten till lördag 22 juni 02:00 - Edmonton vs Florida

Match 7: Natten till tisdag 25 juni 02:00 - Florida vs Edmonton