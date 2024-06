ANNONS

Som liten grabb stod Filip Björkman i klacken och hejade fram Moraspelarna. Nu är 21-åringen själv en av lirarna på isen.

– När jag var liten var jag här och kollade på alla matcher, säger han till hockeysverige.se.

MORA (HOCKEYSVERIGE.SE)

I skrivande stund är det bara Filip Björkman i Moras lag i Hockeyallsvenskan som har Mora IK som moderklubb. Det närmaste man sedan kommer är Kalle Kratz från Orsa. Men inte ens Björkman är dock född i Mora utan det står det Eskilstuna som födelseort.

– Exakt. Jag föddes där, men har nästan aldrig bott där. Morsan och farsan här härifrån Mora, men när jag föddes jobbade pappa i Eskilstuna och morsan pluggade, men jag har bott här hela mitt liv, berättar Filip Björkman då hockeysverige.se träffar honom utanför Smidjegrav i Mora för intervju.

Du som bott här hela livet, vad betyder hockeyn för Mora som ort?

– Hockeyn här är jättestor. Det snackas på byn, alla är hockeyintresserade och man märker på stan om laget går bra.

– Det brukar vara lite glada miner då det går bra, men inte lika glada om det går dåligt.

Filip Björkman. Foto: Ronnie Rönnkvist

Stod i klacken som ung grabb

När Mora senast spelade i SHL var Filip Björkman 13 år.

– Och stod i klacken. Det var en väldig hockeyfeber just under åren Mora var så bra. Jag tycker att den här säsongen också varit jättebra. Framför allt under slutspelet var det en väldig hockeyfeber här i Mora.

– I slutspelet märktes det på publiken och redan då vi kom ut till uppvärmningen var det fullt i klacken. Jag har inte varit med om, då jag själv spelat, att det varit som under den här säsongen. Det var skithäftigt.

Vad låg bakom att du själv började med hockeyn?

– Egentligen vet jag inte. Varken mamma eller pappa har spelat hockey. Däremot spelade vi alltid hockey och inlines på gatan eller landhockey med kompisarna.

– När jag var liten var jag här och kollade på alla matcher. Hockey var det jag tyckte var roligast. Sedan har jag hållit på med hur många sporter som helst. Nästan allt som går här i Mora (skratt)… Längdskidor, fotboll, slalom, innebandy, friidrott. Allt.

– Dessutom är det ett stort hockeyintresse i familjen. Alla håller på Mora och mormor har haft säsongskort här under hur många år som helst.

Vilken sport höll du på med längst vid sidan av hockeyn?

– Det var fotbollen. Mamma har hållit på med längdskidor och friidrott och pappa slalom, så jag fick prova på allt då jag var mindre.

Har lillebror i juniorlaget

Hade du några förebilder i A-laget då du stod i klacken och sjöng?

– När jag var lite gillade jag Daniel Viksten, men även Lukas Bengtsson, Mikael Wikstrand och Niklas Fogström.

Vilket är ditt bästa minne från tiden då du stod i klacken?

– När Mora gick upp är det största. Då jag var liten stod jag i klacken på alla matcher mellan Leksand och Mora, vilket också var häftigt.

Din lillebror, Oliver, är målvakt i Moras J18, var det klassiska under uppväxten att du ställde honom i mål då du ville skjuta?

– (skratt) Ja, han fick vara målvakt. Vi har tävlat så jäkla mycket mot varandra. Han var yngst så han fick stå så honom har jag skjutit mycket på.

Det var alltså så han blev målvakt?

– Ja, så var det.

Har ni spelat någon match tillsammans?

– Nej, men han har varit med och tränat någon gång med A-laget, så det var kul.

– Vi båda är tajta. Jag bor fortfarande hemma och det gör han också så det blir att vi snackar nästan varje dag.

Filip Björkman. Foto: Ronnie Rönnkvist

A-lagsdebuterade som J18-spelare: “Var så jäkla nervös”

Säsongen 2020/21 kom chansen för Filip BjörkmanFilip Björkman att göra sin debut i A-laget.

– Jag kommer ihåg att jag fick ett samtal en eller två dagar innan att jag troligen skulle vara med och spela match. Jag var så jäkla nervös så jag inte kunde sova någonting.

– Vi hade Björklöven hemma och det gick ändå ganska bra. Det var sjukt häftigt att få komma in i omklädningsrummet och sedan ut på isen och spela match med A-laget.

Med tanke på att du mer eller mindre bott i den här hallen måste känslan varit väldigt speciell?

– Ja, det var speciellt och väldigt stort.

Under sin tid i A-laget har han mestadels haft Johan Hedberg och nu Daniel Hermansson som huvudtränare.

– Båda är bra på detaljer och man får chansen att pröva och misslyckas, så dom har betytt mycket för mig.

– Om man ska spela i A-laget behövs det att man ska klara av att spela i försvarszonen och göra rätt saker. Gör man inte rätt saker kan man inte vara kvar. Från början är det att ta hand om försvarszonen. Efter det får man jobba sig uppåt och även utmana i offensiven också.

Det är inte två ledare som gapar och skriker eller…?

– Lite gapar dom nog…

Vem är värst?

– Johan var värst med gapandet (skratt), men båda är faktiskt ganska lugna.

Blev det stor skillnad då Daniel Hermansson tog över som huvudtränare efter Johan Hedberg?

– Lite skillnad blev det såklart. Inte jättestor och vi har ändå kört på utefter samma system.

– Största skillnad är att ”Hempa” går in på ännu mer små detaljer medan Johan kanske kollade lite mer på det stora hela. Annars tycker jag inte att det har varit en så jättestor skillnad.

Johan Hedberg och Daniel Hermansson. Foto: Ronnie Rönnkvist

Tung säsongsavslutning: “Det var tomt”

Hur ser du tillbaka på Moras senaste säsong?

– Efter jul tyckte jag att vi gjorde det jättebra. Då var vi hur starka som helst på hemmaplan. Vi kände i gruppen att vi hade något bra på gång.

– Om jag kollar i det stora hela gjorde vi en bra säsong. Vi kom till semifinal och var nära på att nypa en finalplats. Den sved att förlora.

Går det att klä ord på känslan i gruppen efter det att Djurgården avgjorde i förlängningen?

– Det var tomt. Så känns det varje gång man åker ut, att det blir en tom känsla. Väldigt surt såklart. Framför allt den här säsongen då det kändes att vi kunde ta det.

Mora hade dessutom haft det relativt lätt med Brynäs under säsongen.

– På hemmaplan vann vi ganska bekvämt medan Brynäs vann båda när vi hade bortaplan. Vi gillade att spela mot Brynäs.

"Jag ska försöka ta ett till steg"

Filip Björkman svarade för åtta mål och totalt 14 poäng på 41 matcher för Mora i Hockeyallsvenskan under säsongen 2023/24.

– Jag tycker att jag tog ett steg från säsongen innan och blev lite farligare offensivt. Det var ett steg i rätt riktning, men jag vill såklart mer.

Vad blir målbilden kommande säsong?

– Att bli lite jämnare i prestationerna, jobba lite på skottet, täcka skott och allt möjligt jag kan få in i mitt spel. Jag ska försöka ta ett till steg nästa säsong.

Om jag ska semestra i Mora, vad får jag inte missa då?

– Du kanske får åka upp på Gesundaberget och kolla på den fina utsikten, avslutar Filip Björkman med ett skratt.

