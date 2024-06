Cheap Shots – tio av NHL-historiens värsta överfall

ANNONS

Hockeysverige.se dammar av en gammal läsarfavorit. Härom året rotade vi igenom Youtube-arkivet och listade tio fega överfall som NHL helst vill glömma. Här kommer de igen…

NHL-historien är full av fula överfall, men tack och lov har de blivit allt färre med åren då sporten har gått mot att handla mer och skicklighet och fart än tuffhet och skrämseltaktik.

Alla fula överfall som inträffat i NHL genom åren finns inte dokumenterade på film eller i YouTubes arkiv. Hockeysverige.se har därför valt att begränsa sig till incidenter som har skett under 1980-talet och framåt vid tillverkningen av den här rankingen.

10) Ron Hextall klubbar ned Kenta Nilsson

Philadelphia Flyers målvakt och tidigare general manager Ron Hextall vann aldrig Stanley Cup. Däremot hann han under sin karriär revolutionera målvaktsspelet, bland annat genom att vara en av de första målvakterna i modern tid att lämna kassen för att hjälpa backarna i uppspelen. I december 1987 blev han dessutom den första målvakten någonsin att göra mål med klubban (New York Islanders Billy Smith var den första målvakten att bli tilldelad ett mål – efter att en motståndare skickat pucken in i eget mål under en avvaktande utvisning).

Ett annat utmärkande karaktärsdrag för Ron Hextall var hans hetsiga humör. Han avslutade NHL-karriären med 714 utvisningsminuter i grundserien och ytterligare 115 i slutspelet. Bland Hextalls mer omdiskuterade utbrott är överfallet på Kenta Nilsson det värsta. Incidenten tog plats hösten 1987 och utmynnade i en åtta matcher lång avstängning. Det ironiska i hela historien är att Nilsson inte var spelaren som hade varit på Hextall med klubban innan det svartnade för ögonen på målvakten – han råkade bara passera honom vid fel tillfälle.

9) Jesse Boulerice crosscheckar Ryan Kesler

Slagskämpar utan större hockeytalang existerar inte längre i NHL. Men det fanns en tid när de i princip hade plats i varje lag i ligan. Jesse Boulerice var en sådan spelare. Han gjorde emellertid inte sin egen karriär någon tjänst när han klubbade ned Vancouvers center Ryan Kesler med en brutal crosschecking den 10 oktober 2007.



Boulerice stängdes av i 25 matcher för dådet och spelade bara fyra NHL-matcher till i karriären efter det. Överfallet på Kesler var inte det första. Under sin juniortid i OHL använde Jesse Boulerice klubban som ett basebollträ när han slog ned motståndaren Andrew Long i en match mellan Plymouth Whalers och Guelph Storm 1998. Då fälldes han för misshandel.

8) Dave Brown slår sönder Tomas Sandströms käke

1980-talets NHL-hockey beskrivs ofta som vilda västern. Både beroende på den öppna ishockeyn som spelade och på laglösheten som förekom på isen. Hur ska man annars förklara att Philadelphia Flyers ärkebuse Dave Brown beteende i den här sekvensen? Tomas Sandström bröt käken, ådrog sig en hjärnskakning och fick hjälpas av isen. Under tiden fnissar expertkommentatorn och säger hånfullt ”Acting school, the next shift he will go twice as fast as before”. Det här var en tid när européer fortfarande inte var en accepterad del av NHL-hockeyn.

NHL tog dock tag med hårdhandskarna och stängde av Brown i 15 matcher för överfallet.

7) Tie Domis tjuvsmäll på Ulf Samuelsson

Tie Domi är inte bara en av de största och mest frekventa slagskämparna i NHL:s historia, han är även en av de spelare som har delat ut flest tjuvsmällar. Hans sucker punch på Ulf Samuelsson 1995 är en av de värre smällarna. Det gav Tie Domi en avstängning på åtta matcher men också en hjältegloria i många ögon. Vid tidpunkten var Ulf Samuelsson en av NHL:s mest hatade spelare. Inte minst till en följd av Don Cherrys högljudda förakt för den svenske backen. Under 90-talet bedrev Cherry ett personligt korståg mot Samuelsson och tog alla chanser han fick att uttrycka sig negativt om hans spel.

6) Matt Johnson avslutar Jeff Beukebooms karriär

Det finns – eller fanns i alla fall – en kod bland NHL:s slagskämpar att alltid möta varandra ansikte mot ansikte. Att slå ned någon bakifrån var under många år otänkbart. Den koden bröt Matt Johnson med råge när han i november 1998 attackerade veteranbacken Jeff Beukeboom bakifrån. Johnson stängdes av i tolv matcher – Beukeboom drabbades av en allvarlig hjärnskakning och spelade aldrig NHL-hockey igen.

5) Chris Simons basebollsving mot Ryan Hollweg

Chris Simon begick tragiskt nog självmord tidigare i år. Han var under en tid i sin karriär en både effektiv och skräckinjagande spelare som sköt 29 mål som bäst under en NHL-säsong. Tyvärr präglades den sista delen av hans NHL-karriär mer av utbrott och överfall. Allt vältes över ända när han inte längre kunde tygla sitt humör.

I mars 2007 lackade han ur under ett derby mellan New York Islanders och New York Rangers. I sin vrede över en tackling från Ryan Hollweg hämnades Simon genom ett drämma klubban i ansiktet på Rangersforwarden – baseball style. Chris Simon stängdes av i 25 matcher.

I december samma år fick Simon en ny jätteavstängning för att ha stampat finländaren Jarkko Ruutus ben med sin skridsko. Att Simon stängdes av 30 matcher den gången berodde framför allt på att han räknades som en återfallsförbrytare. Efter det var hans NHL-karriär över och hans flyttade vidare till Ryssland där han gjorde fem säsonger innan han lämnade sporten 2013.

4) Dale Hunter tar ut sin frustration på Pierre Turgeon

New York Islanders var på god väg att skicka ut Washington Capitals ur den första slutspelsomgången 1993. Laget ledde den sjätte matchen med 4-1 när Dale Hunter slog en felpassning som gav Islandersstjärnan Pierre Turgeon fritt fram att göra 5-1 och definitivt döda matchserien.

Turgeon firade målet när han blev överfallen bakifrån av en frustrerad Hunter. Han skadade axeln så illa att han missade stora delar av Islanders slutspelsresa. Hunter blev å sin sida avstängd i 21 matcher – den dittills längsta avstängningen i NHL:s historia. Det tog ett par år, sedan erkände Dale Hunter att jo, han hade nog gått över gränsen.

3) Tie Domi sänker Scott Niedermayer

Tie Domi var det ja… Att lyckas nästla sig in på den här listan två gånger om är rätt talande för vad man har mäktat med under sin karriär. Det var i den tuffa slutspelsserien mellan Domis Toronto Maple Leafs och New Jersey Devils 2001 som han utsatte stjärnbacken Scott Niedermayer för ett av de fulare överfallen vi har skådat i ligans historia.

Toronto ledde med 3–1 i slutsekunderna av match fyra när Domi helt utan anledning satte upp armbågen i ansiktet på en intet ont anande Niedermayer. Långt ifrån spelet, ska tilläggas. Den enda som tycktes ha sett incidenten var Devils lagkapten Scott Stevens som satt i utvisningsbåset och blev fullkomligt skogstokig. Av god anledning.

Tie Domi stängdes av i sammanlagt elva matcher (tre i slutspelet + åtta i grundserien). Den största bestraffningen var emellertid att Toronto tappade greppet om en slutspelsserie de hade tagit över – och förlorade sin kanske bästa chans att nå en Stanley Cup-final i modern tid.

2) Marty McSorley sätter klubban i ansiktet på Donald Brashear

Marty McSorleys NHL-karriär var i utförsbacke när han hamnade i bottenlaget Boston Bruins säsongen 1999/2000. I ett desperat försök att återfå sin status som en av NHL:s tuffaste slagskämpar försökte den då 36-årige veteranbacken slåss med några av tungviktarna i NHL.



Den 21 februari 2000 bortaspelade Boston Bruins mot Vancouver Canucks. McSorley hade redan slagits med Donald Brashear en gång i matchen men ville ha en returmatch efter att ha fått rätt mycket stryk. När han nekades ilsknade McSorley till, åkte efter Brashear och slog klubban i ansiktet på honom.

Vancouverforwarden föll ihop och tappade medvetandet efter att ha slagit huvudet i isen. Marty McSorley åkte på en av de tuffaste avstängningarna i NHL-historien då han missade 23 matcher. Han skulle aldrig komma att spela i NHL igen. Bortsett från avstängningen fick Wayne Gretzkys tidigare livvakt en villkorlig dom på 18 månader för misshandel med ett tillhygge.

1) Todd Bertuzzi bryter nacken på Steve Moore

Av alla incidenter i NHL-historien finns det ingen som har blivit lika uppmärksammad. Den 8 mars 2004 kom att förändra både Todd Bertuzzis och Steve Moores liv för all framtid. Coloradocentern Moore hade ett par veckor innan mötet i GM Place blivit föremål för Vancouvers ilska efter att han knockat lagkaptenen Markus Näslund med en tackling. Flera Canucksspelare gick ut i media och utlovade vedergällning.



Dessvärre låg det sanning bakom hoten.

Steve Moore hade slagits med Matt Cooke tidigt i matchen och trodde att allt var utagerat. Todd Bertuzzi hade en annan syn på saken. Han jagade ifatt Moore, sänkte honom med ett knytnävsslag i nacken och hoppade över honom bakifrån.

Vikten från den mer än 100 kilo tunge Bertuzzi fick en av Moores nackkotor att ge vika och synen av den blödande Colorado-spelaren på isen frambringar kalla kårar av obehag än i dag.

Bertuzzi stängdes av under resten av säsongen och fick inte tillåtelse att spela ishockey heller under lockoutsäsongen 2004/05. Först under hösten 2005 fick han NHL-kommissionären Gary Bettmans tillåtelse att återuppta NHL-karriären. Steve Moore drabbades hårt av sina skador efter incidenten och lyckades aldrig återuppta sin karriär.

Moore stämde såväl Bertuzzi som Canucks organisation för det inträffade medan Bertuzzi i sin tur stämde sin coach Marc Crawford, som han ansåg hade gett upphov till hela händelseförloppet. Först tio år efter incidenten, 2014, kom parterna överens om en förlikning utanför rättsväsendet. Hur mycket Bertuzzi betalade Moore för att slippa fler domstolsbesök har aldrig offentliggjorts.