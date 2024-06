ANNONS

Jakob Hellsten var inställd på en fortsättning i den amerikanska collegeligan. Då dök Leksand upp i bilden – och doldismålvakten tog chansen.

– Leksand var enda klubben jag kunde tänka mig att tacka ja till i SHL och resten av Europa, säger Hellsten till hockeysverige.se.

LEKSAND

När Filip Larsson meddelade Thomas Johansson i Leksand att han skulle lämna för Pittsburgh började jakten på en ny målvakt. Kanske en som, liksom Larsson, inte var väldigt uppvaktat av andra svenska klubbar. En målvakt som kanske kan få sitt genombrott efter att fått jobbat tillsammans med Mantas Armalis och målvaktstränaren Alexander Millner.

Valet föll på tidigare Leksandsjunioren Jakob Hellsten.

– Jag är född i Ljusdal och bodde där med familjen under mina första två år. Sedan flyttade vi ner till Enköping, berättar Jakob Hellsten då hockeysverige.se träffar honom på Tegera Arena i Leksand för en intervju.

– Jag kommer inte ihåg något därifrån utan det är bara att det står att jag är född i Ljusdal. Dessutom har jag släkt kvar där, men ingen mer koppling än så.

Det kan såklart förklara varför 24-åringen från Ljusdal är hockeyspelare och inte bandyspelare.

– Min bror (Johannes Hellsten) gudfar spelade i Ljusdal och landslaget. Själv har jag aldrig spelat bandy. Däremot var mina första skridskoskär på Ljusdals IP:s bandy.

Spelade handboll och fotboll

Moderklubben är i stället Enköping.

– Varför jag började med ishockey vet jag inte, säger Leksandsmålvakten med ett skratt och fortsätter:

– Jag antar att det började med att jag åkte skridskor på ”IP” och gillade det. När vi sedan kom till Enköping blev det hockey eftersom det antagligen var vad jag ville göra. Sedan har det egentligen varit hockey därifrån.

– Jag spelade även fotboll och handboll. Fotbollen höll jag på med till det att jag var 12-13 år. Handbollen spelade jag någon kortare tid än så.

Varför föll valet på just hockey?

– Det kanske var den sport jag hade mest fallenhet för. Handbollen var precis lika kul som hockeyn och var det av många olika anledningar. Det gick snabbt och jag tyckte att det var en riktigt bra lagsammanhållning i handbollen. Också att man gör det tillsammans och den är rätt tufft.

Jakob Hellsten. Foto: Ronnie Rönnkvist

Däremot var han inte målvakt i hockeyn från början.

– Jag var utespelare från början. När jag var tio år fick jag testa på när vår målvakt var sjuk. Jag gillade det och därifrån blev det att jag blev målvakt, men jag var först både utespelare och målvakt under en tid.

– Varför jag fortsatte som målvakt vet jag inte, men jag tyckte att det var kul när jag testade det. Dessutom tyckte pappa (Joa Hellsten) att det var bra eftersom jag var hård mot mig själv och grinig även om det gick bra.

– Stod jag i målet var jag annorlunda och blev helt plötsligt inte grinig. Det är en individuell sport i en lagsport, vilket kanske passar mig. Mitt jobb är det bara jag som påverkar. Jag kan göra mitt jobb oavsett hur utespelarna spelar. Att jag då får ta mitt eget ansvar.

Du har haft en brokig karriär där du representerat många klubbar, hur tror du det har påverkat din utveckling som målvakt?

– Jag har upplevt och sett mycket, men också jobbat med många olika personer och fått olika perspektiv på saker. Det tror jag är något som varit bra.

– Samtidigt är det svårt att svara på den frågan eftersom jag inte vet något annat. Jag är där jag är på grund av valen jag gjort och klubbar jag spelat för, så jag är rätt nöjd ändå.

Har du känt en saknad av kontinuitet?

– Ibland kanske, men jag har haft kul på vägen. Som jag sa har jag fått uppleva mycket och träffat många bra människor.

Lämnade Leksand: "Jag var inte tillräckligt bra"

Jakob Hellsten spelade J20-hockey i Leksand mellan 2018 och 2020, en tid han ser tillbaka på som en bra tid i hans hockeyliv.

– Det var fantastiskt. Vi hade extremt bra lag båda säsongerna. Det var personligen den bästa hockey jag har spelat. Dessutom vara vi väldigt framgångsrika som lag också. Allt var hur kul som helst.

– Jag trivdes jättebra, gillar det naturnära och att hela området andas hockey, så det var hur kul och bra som helst.

Hellsten agerade båsdörröppnare ett antal matcher i SHL under den här tiden, men någon besvikelse över att då inte fått chansen till spel i SHL eller ett A-lagskontrakt kände han inte.

– Klart att jag ville komma upp, men jag var inte tillräckligt bra. Det var så det var samtidigt som det också är ett jättestort hopp från J20 till SHL.

– Jag var inte grinig alls utan det var väldigt naturligt att det blev som det blev. Jag tror att jag behövde dom här extra åren för att bygga på mig erfarenhet och bli mer mogen både på och utanför isen.

Hamnade i USA: “Inget som var planerat”

Efter sin tid i Leksand valde Jakob Hellsten spel i Hockeyettan med Halmstad. Sedan dök en oväntad chans upp för honom, spel och studier på University of North Dakota och sedan vidare till University of New Hampshire.

– Det blev Halmstad. Efter det pratade jag med andra svenska klubbar som hade lite intresse.

– Sedan kom UND upp från ingenstans och då gick allt ganska fort. Jag pratade med dem på zoom fyra eller fem gånger och i april var allt klart. Det kändes rätt och jag ville ha något nytt, ett litet äventyr.

– Jag bara kastade mig ut där för att se vad som skulle hända. Det blev jättekul, en sjukt bra upplevelse och bra erfarenhet, men det var inget som var planerat innan Halmstad.

Jakob Hellsten i University of North Dakota. Foto: Alamy

Vad gjorde tiden på college med dig som målvakt?

– Återigen byggde jag på mig erfarenhet. Jag fick spela en annan typ av hockey inför väldigt mycket folk och uppleva press från utsidan. Hela den biten, men också att jag var tvungen att anpassa mitt spel på isen. Jobba på lite andra saker än vad man behöver göra här i Sverige.

– Dels att det är en liten rink dels hur hockeyn ser ut där borta. Det är lite mer intensivt, går fortare, smäller mer och man kastar in puckar från lite här och var. Då gäller det att vara redo och påkopplad hela tiden.

Hur trivdes du med att bo i USA?

– Det var också en erfarenhet. Man har lite andra värderingar där, tanke sätt och hur dom lever. Återigen fick jag perspektiv på saker.

– Det är lätt att ta saker för givet när man är här hemma i sin egen lilla ruta, men där borta är det lite annat. Väldigt lärorikt samtidigt som det var kul att få uppleva det också.

“Leksand var enda klubben jag kunde tänka mig”

När och hur började dialogen med Leksand?

– Det var Alexander Millner jag pratade med hela tiden. Jag hade honom i juniorerna och det var därför det blev så. Vi började prata efter säsongen då Filip (Larsson) var på landslagsuppdrag. Alltså för en, en och en halv månad sedan.

– Jag har haft kontakt med Millner sedan jag lämnade Leksand, men just att dialogen om att jag skulle komma hit började då.

Hur gick tankarna då det här kom upp?

– Jag måste säga att jag blev lite överraskad. Jag var helt inställd på att vara kvar där borta. Att få den här möjligheten… Då blev det många tankar och funderingar.

– Leksand var enda klubben jag kunde tänka mig att tacka ja till i SHL och resten av Europa. Just för att jag har många bekantskaper här och väldigt mycket tro på vad Millner gör med sina målvakter.

– Jag har dessutom bott här så jag vet vad jag kan förvänta mig. Till slut gjorde jag ett val jag kunde stå fast vid. Det kändes bra då och extremt bra just nu.

Vad har Alexander Millner betytt för dig som målvakt?

– Hur mycket som helst. Det är svårt att beskriva hur mycket, men han har verkligen format mig till den målvakt jag är idag.

Mantas Armalis och Alexander Millner. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån

"Spelar inte så stor roll vad folk tycker och tänker"

Du kommer få många ögon på dig med tanke på hur Filip Larsson, som relativt okänd, slog igenom i Leksand förra säsongen, hur tänker du kring det?

– Jag tänker inte riktigt så. Det finns alltid förväntningar vart man än spelar. Oavsett vad folk förväntar sig av mig är det ingen som förväntar sig mer av mig själv än vad jag gör.

– Det spelar inte så stor roll vad folk tycker och tänker. Jag kommer göra det jag kan för att laget ska vinna en massa matcher och helt enkelt vara framgångsrika.

Hur väl känner du Mantas Armalis sedan tidigare?

– Ingenting innan jag kom hit, utan har börjat lära känna honom under den här test och lägerveckan. Han verkar hur bra som helst och jag ser jättemycket fram emot att se och lära av vad han gör och är bra på. Jag ska suga åt mig så mycket kunskap jag bara kan.

Är det att både se och lära samt slåss om målvaktsspaden som är ditt mål kommande säsong?

– Ja, det är exakt så jag ser det. Han är hur etablerad som helst och i toppen av SHL så jag kan lära mig hur mycket som helst av honom. Det kommer vara stora ögon och nyfikna ögon varje dag på jobbet.

Har du kommit hem nu?

– Ja, lite så känns det absolut.

