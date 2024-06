ANNONS

Hon växte upp med Brynäs som favoritlag.

Efter fyra säsonger i Luleås juniororganisation har 20-åriga talangen Emmy Nordström Åmark nu fått till sin drömflytt – efter att själv ha kontaktat sportchefen Erika Grahm.

– Hon svarade väldigt snabbt, säger målvakten till hockeysverige.se.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Brynäs hade under senaste säsongen ett av SDHL:s bästa målvaktspar i Klara Peslarova och Felicia Frank. Nu lämnar båda två för spel i Nordamerika. In i stället kommer erkänt skickliga Ena Nystrøm och ett oskrivet kort i Emmy Nordström Åmark.

Den sist nämnde ”såklart” från lilla Skogsbo utanför Avesta i rumpan av Dalarna.

– Jag vet faktiskt inte riktigt, svarar Emmy Nordström Åmark då hockeysverige.se träffar henne i Monitor ERP Arena och frågar henne om vad det är som gör Skogsbo till ett bra ställe bo på om man vill bli en bra hockeyspelare.

– Det är väl att det alltid finns bra tillgång till mycket istid. Dessutom tränar vi tjejer enbart med killar. Då får man också lite mer utveckling som yngre spelare.

Emmy Nordström Åmark. Foto: Ronnie Rönnkvist

Stolt över kompisen

Nicklas Lidström, Hanna Sköld, Hanna Lindqvist, Nils Åman, Ida Karlsson, Alexander Lundqvist, Ida Karlsson, Maja Nylén Persson… Raden av potentiella förebilder från just Skogsbo kan göras lång.

– När jag började spelade hade jag nog ingen förebild, men efter han blev det mer och mer Maja Nylén Persson. Framför allt då jag började se hur det gick för henne och hon flyttade till Leksand.

En spelare som hon har följts åt med genom åren är VM-backen Ida Karlsson.

– Vi spelade i olika lag eftersom hon i början spelade med 05:orna. Vi blev sedan närmare och närmare varandra och Ida blev en till tjej i laget och som jag kunde hänga med.

– Jag är faktiskt jättestolt över henne. Det är riktigt kul att se hur bra det går för henne. Jag skulle säga att hennes styrkor är att hon alltid vill utvecklas, har en riktig tränings vilja och vinnarskalle.

– Jag tycker också att hon gjorde riktigt bra ifrån sig under VM. Det har varit roligt att se då hon fått kliva in och spela matcher som så pass ung.

Har du själv lockats av att åka över och spela på college som Ida Karlsson gjort?

– Inte jättemycket. Jag trivs faktiskt ganska bra här Sverige. Det skulle i så fall vara till division 1 eftersom jag inte spelat i SDHL och då inte kunnat visa upp mig på samma sätt.

Ida Karlsson. Foto: Ronnie Rönnkvist

Fått mycket hjälp av veteranen

Efter att ha spelat med Avesta U16-killar var Emmy Nordström Åmark en kort sväng till Leksand innan hon valde att flytta upp till Luleå.

– Jag var och tränade lite med Leksand innan jag fick godkänt från något gymnasium. Jag sökte Leksand och Luleå, så jag stod och vägde mellan dom två. Det blev till slut Luleå.

– Det berodde delvis på hur deras utveckling är och allt sådant. Luleå har också lyckats väldigt bra på damsidan.

Under sin tid i Luleå hade hon Sara Grahn som målvaktstränare på hockeygymnasiet under två år och under trean Joel Vännström från Piteå.

Hur var det att träna med Sara Grahn?

– Det var jobbigt, skrattar nya Brynäsmålvakten och fortsätter:

– Det var verkligen att ta ut sig under varje pass. Vissa pass var det skridskopass under nästa hela ispasset och ingen vila direkt. Det har varit jättekul och gett mig allting med skridskoteknik.

– Jag har också haft väldigt mycket hjälp av henne. Hon har gett mig råd och tips samtidigt som hon sagt ”Det gör inget om det inte går bra varje gång, men du ska fortsätta tro på dig själv”. En jättetrevlig tjej.

Att försöka ta en av två platser i SDHL-laget då hon hade Sara Grahn och Frida Axell framför sig var såklart en otroligt tuff uppgift.

– Ja, det var väldigt tufft. I början visste jag att jag skulle vara i juniorlaget och efter det få tävla mig upp.

– Nu var det svårt att få chansen när inte någon av dom två var sjuka eller borta någon gång. Dom har haft full närvaro nästan hela säsongen så då blev det ännu tuffare för mig att slå mig in.

Vad ser du som höjdpunkten under din tid i Luleå?

– Höjdpunkten är när vi spelade Juniorcupen första året och vann den. Det var riktigt kul.

Emmy Nordström Åmark i Luleå-tröjan. Foto: Bildbyrån

“Brynäs har varit mitt favoritlag”

Efter fyra säsonger i Luleå valde Emmy Nordström Åmark att lämna för spel med Brynäs.

– Brynäs har varit mitt favoritlag sedan jag var liten…

Hur gick det i Skogsbo där nästan alla håller på Leksand?

– Jag fick väl höra det några gånger, säger 20-åringen med ett skratt och fortsätter:

– Vi hade Tommy Westlund som tränare i Avesta. Han hade spelat i Brynäs så jag hade lite koll.

– Jag sökte runt bland lite olika klubbar och hoppades det skulle bli Brynäs. Dels eftersom det skulle bli skönt att flytta dit där jag har närmare hem. Dels också till en klubb jag alltid har hållit på.

Var det du själv som kontaktade Brynäs sportchef Erika Grahm?

– Ja, så var det. Hon svarade väldigt snabbt. Efter det hade vi ett möte där vi pratade och hon visade mig runt.

Det måste ha gått snabbt allting eftersom båda Brynäsmålvakterna lämnade. Dessutom Klara Peslarova relativt nära inpå PWHL-draften.

– Vi visste inte hur det skulle bli med Klara, om hon skulle stanna eller inte. Jag är lite osäker, men det var nog först då det stod klart att hon skulle åka som jag fick att jag var klar.

Vad vet du om Brynäs som organisation?

– Att man verkligen vill nå toppen här. Klubben satsar verkligen på damerna. Speciellt också att vinna finalen mot Luleå någon gång, säger Emmy Nordström Åmark med ett leende och fortsätter:

– Jag hoppas det blir den här säsongen. Att få möta Luleå i en final skulle faktiskt vara riktigt kul.

Konkurrerar med landslagsmålvakten

Som målvaktskollega i Brynäs får hon alltså norskan Ena Nystrøm.

– Innan visste jag inte vem hon var, men när jag sökte upp henne på Elite Prospects såg jag att hon är riktigt duktigt. Det ska bli kul att tävla mot henne den här säsongen.

Hur tänker du kring just konkurrenssituationen?

– Att jag verkligen måste ge allt och kämpa varje träning. Verkligen visa att jag ka ta en plats.

Det är inte bara så att Emmy Nordström Åmark kommer från Skogsbo liksom Maja Nylén Persson utan hon ska även ta över hennes lägenhet i Gävle.

– Hon är en riktigt duktig back, stabil. Dessutom pålitlig. Det är väldigt tråkigt att hon flyttar eftersom det hade varit väldigt roligt att spela med henne.

– Jag tror att det kommer gå riktigt bra för henne i PWHL med tanke på hur bra hon varit sedan hon började spela i SDHL där hon vunnit Årets back flera gånger. Med tanke på det ser det väldigt lovande ut för henne nu.

Maja Nylén Persson. Foto: Ronnie Rönnkvist

Vilka förväntningar har du på tiden i Brynäs?

– Mesta att utvecklas för att bli ännu bättre och till slut ta en plats som förstamålvakt. Att få så mycket speltid som möjligt.

Hur väl känner du staden Gävle?

– Inte alls. Jag hittar till Valbo, men det är ungefär dit jag hittar, avslutar Emmy Nordström Åmark med ett skratt.

