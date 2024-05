ANNONS

Målvaktstränaren Christopher Heino-Lindberg ingår inte i AIK:s ledarstab till nästa säsong. 39-åringen lämnar nämligen klubben efter fem år.

– ”Pajen” ville ha kvar mig och ville hitta en lösning, men jag såg inte riktigt den lösningen, berättar han för Hockeysverige.se.

Efter fem säsonger i AIK och där han förra säsongen var med om att bygga upp Tobias Normann och Antoine Bibeau till Hockeyallsvenskans starkaste målvaktspar står det nu klart att målvaktstränaren, Christopher Heino-Lindberg, inte blir kvar i klubben.

– Jag har haft fem kanonår i AIK, men tränarna lämnade, jag har haft många olika tränare och det blev ett omtag i AIK i och med att Anton (Blomqvist) men även (Fredrik) Stillman, hakade på till HV71. Även ”Boba” (Niklas Pettersson), videocoachen jag jobbat med under två år stack också, berättar Heino-Lindberg för hockeysverige.se och fortsätter:

– Det var egentligen bara jag kvar och då pratade jag lite med ”Pajen” (Niklas Persson). Han ville dels att jag skulle börja åka med på bortamatcher. Jag har tidigare haft i kontraktet att jag inte behövt följa med på bortamatcher, men däremot vara med på alla hemmamatcher och träningar. Det stod också ganska tydligt att det gällde så länge det var okej för headcoachen.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Tobias Normann och Antoine Bibeau.

Heino-Lindberg jobbade tre säsonger med Anton Blomqvist och för honom har det aldrig varit något problem om målvaktstränaren inte varit med till bortamatcherna.

– ”Gör vad du vill. Du kan jobba en gång i veckan om du vill, bara målvakterna är bra”.

– Den här säsongen har målvakterna varit bra. Det har mer varit att inte behöva åka med till exempelvis Umeå, men sedan har jag varit med till alla nära bortamatcher som Almtuna och Södertälje.

– Det här har underlättat mycket för mig då vi nu har tre små barn. Samtidigt har det inte gjort så stor skillnad i själva arbetet eftersom jag i pauserna messat med målvakterna. Det är 2024 och idag kollar killarna luren, vilket man inte gjorde förr.

– Tillexempel ville Bibeau alltid att jag skulle skriva om jag såg något speciellt. Såg jag ingenting var det lugnt. Han tittade snabbt på telefonen. Sedan var det inget mer med det.

– Jag kom inte heller ner till laget under periodpauserna i hemmamatcherna. Det vill säga om målvakterna inte ville att jag ska göra det. Videodelen har ”Boba” gjort. Han filmade åt mig med min zoomkamera, så jag har inte missat något fast jag inte varit på plats på alla bortaresor senaste två säsongerna. Det ska sägas att jag var med på bortaresorna första två säsongerna.

“Jag har valt att säga nej till det här”

Christopher Heino-Lindberg skrev dessutom sitt förra avtal med Christoffer Malm som var sportchef i AIK innan Niklas Persson.

– ”Pajen” ville, som sagt var, att jag skulle göra video och följa med på bortaresor, vilket jag inte ville. Därför skiljdes vi åt.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Christopher Heino-Lindberg.

Kan du känna en besvikelse över det?

– Egentligen inte. Jag vet att många målvaktstränare åker med på bortamatcherna och inte har haft det som mig. Jag kan förstå ”Pajen” lite. AIK tog in en ny tränare och man har ingen aning om hur han vill ha det. En headcoach är ganska dominant och här i Sverige blir du en sorts springpojke åt honom.

– Nu har det här blivit mycket bättre eftersom vissa klubbar har råd att ta in analytiker och så vidare. Målvaktstränaren gör oftast nu vad han ska, jobbar med backcoachen som man pratar försvarsspel och boxplay tillsammans med.

– Sedan finns det säkert fortfarande klubbar där målvaktstränaren gör allting för att spara pengar, men jag har valt att säga nej till det här. Jag vill hellre lägga den tiden på gymmet, vara med målvakterna eller som med Normann, att han kunde messa med mig klockan åtta på kvällen när han kollade på NHL.

– Det kan också vara att jag tagit fram klipp på det vi jobbade på just då. Tillexempel närspel eller vilken teknisk grej som helst. Det här är ett heltidsjobb. Arbetsbelastningen, att göra två saker var jag inte sugen på när jag kände att jag redan gjorde mer än ett heltidsjobb som målvaktstränare.

– Vissa, som håller på med det här jobbet, förstår medan andra tror att man bara går ut på isen och sedan är man klar. Det är inte så jag jobbat i alla fall.

“Väldigt många som hör av sig och undrar om jag är klar för HV71”

Vad är du mest stolt över från dina fem säsonger i AIK?

– Jag måste ändå säga att jag är väldigt stolt över att ha fått förnyat förtroende så pass många säsonger. Och att nu då jag lämnar gör jag det för att jag ville själv.

– ”Pajen” ville ha kvar mig och ville hitta en lösning, men jag såg inte riktigt den lösningen. Det var inte så att han sa tvärnej till att han inte skulle ta in någon videocoach, men allt var väldigt luddigt.

– Med tanke på tiden och barnen var det då jag som sa ”Vi gör så här. Det är bättre att du tar in någon som tar över. Kör på (Alexander) Hamberg. Han kan video och mer tid”.

Vad har varit tuffaste bitarna?

– Första säsongen var tuffast på något sätt och kanske den för två säsonger sedan. Första var för att dels jag var ny dels all tränarruljangs. AIK sparkade Jussi Salo. Bobbo (Siemensen) kom in. Sedan åkte han och på slutet kom Roger Melin in.

– Det var tufft eftersom man jobbar som ett team och då hela tiden skulle lära känna nya tränare. Nu kände jag Bobbo och Roger Melin sedan tidigare, men det var ändå mycket känslor samtidigt säsongen inte gick som vi ville. Vi blev lite räddade av coronan när vi skulle kvala neråt så det blev aldrig något kval.

– Säsongen 2022/23 var också tuff. Där hade jag (Niklas) Lundström och (Claes) Endre som stod. Där hade vi en sämre säsong och målvakterna inte var så bra som dom varit andra fyra säsongerna.

– Pavel (Khomchenko) blev bästa målvakt 2021/22. Vi hade båda bästa målvakterna förra säsongen. Säsongen innan det var det Endre som fick lite av sitt genombrott. Första säsongen kom det in en finne, (Mika) Järvinen. Även om det var ett tufft år var han väldigt duktig då han kom in.

– Om jag kollar kraven på mig själv och att vara AIK:are är jag väldigt stolt över det jobb jag gjort. Det låter kanske väldigt divigt, men jag tycker att jag har gjort ett bra jobb. Samtidigt som jag varit en del i allt som gått bra har jag även varit en del i allt som gått dåligt.

– I alla fall är jag väldigt tacksam över att AIK sett det jobb jag gjort och att jag fått förnyat förtroende.

Foto: Bildbyrån. Antoine Bibeau var en av Hockeyallsvenskans bästa målvakter den senaste säsongen.

Vad väntar för dig framöver?

– Jag vet faktiskt inte riktigt. Det är väldigt många som hör av sig och undrar bland annat om jag är klar för HV71 (skratt). Folk är roliga.

– Jag har gjort lite allt möjligt i livet, men just nu vill jag vara mer med barnen. Dessutom kommer jag köra lite privat målvaktsträning, vilket jag gjorde redan innan jag gick in i AIK. Då jobbade jag med Björn Bjurling som nu är i Björklöven.

– Jag kanske kör helt eget och drar i gång min enskilda firma igen som har legat på is under några år. Jag flirtar även lite med TV… Jag har lite smågrejer och lösa trådar ute, men inget som är klart. Saker som är hockeyrelaterat, avslutar Christopher Heino-Lindberg.

