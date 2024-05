ANNONS

Viktor Arvidsson har spelat i Los Angeles Kings de senaste tre säsongerna. Till nästa säsong väntar av allt att döma ett miljöombyte för NHL-forwarden.

– Jag tror att Viktor är redo för nästa kapitel i sin karriär, säger agenten Kurt Overhardt till The Athletic.

På grund av skadebekymmer kom Viktor Arvidsson endast till spel i 18 matcher för Los Angeles Kings den här säsongen. Forwarden, som spelat i Kings sedan 2021 efter att ha trejdats dit från Nashville Predators, ser nu ut att även ha gjort sin sista match i Kings-tröjan.

Kontraktet med NHL-klubben löper ut i sommar och enligt agenten Kurt Overhardt kommer den 31-årige västerbottningen av allt att döma testa på free agent-marknaden för första gången i sin karriär.

– Jag tror att Viktor är redo för nästa kapitel i sin karriär, säger Overhardt till The Athletic.

– Han vill bara hjälpa en klubb till framgång. Killar blir inte free agents så ofta under sina karriärer. Nu får han gå igenom alla möjligheter han har och se var han bäst passar in.

Genomgick ryggoperation

Arvidsson har de senaste sju säsongerna spelat på ett kontrakt med en lönetaksträff på 4,25 miljoner dollar. Det återstår att se hur hans skadedrabbade säsong påverkat hans marknadsvärde när free agent-marknaden slår upp sina portar den 1 juli.

Viktor Arvidsson genomgick en ryggoperation i oktober, hans andra under sin karriär, och gjorde sin säsongsdebut först i mitten av februari det här året.

Den här säsongen noterades Arvidsson för 15 poäng (6+9) på 18 matcher för Los Angeles Kings i grundserien samt tre poäng (0+3) på fem slutspelsmatcher.

