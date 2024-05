ANNONS

Det blev inget guld som var målsättningen – men nu har Sam Hallam ändå tagit sin första medalj som förbundskapten för Tre Kronor.

Men Hallam hade ändå svårt att vara nöjd.

– Det känns definitivt som en missad chans, säger förbundskaptenen.

PRAG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Hockey-VM i Tjeckien är över och för Tre Kronor slutade det med en bronsmedalj sedan det svenska laget vunnit med 4-2 i bronsmatch mot Kanada under söndagen.

Sverige revanscherade sig därmed från den tuffa förlusten i semifinalen mot Tjeckien i lördags.

– Vi ville avsluta säsongen på bäst möjliga sätt med tanke på förutsättningarna vi hade. Vi är ändå glada nu när vi åker hem härifrån, säger Adrian Kempe efter segern.

“Avundsjuk på lagen som spelar final”

Den största utmaningen för Tre Kronor var att ställa om och resa sig igen efter det tunga nederlaget i semin. Det syntes också i början av bronsmatchen att Sverige inte riktigt gick in för matchen fullt ut utan man körde lite på halvfart. Men i tredje perioden kunde de ändå höja sig och spela bra vilket räckte till en medalj.

– Det var svårt såklart, både mentalt och i kroppen framför allt med en ”back-to-back” efter att man har haft tio matcher på 16 dagar. Det är tufft och det kändes väl inte bäst i benen medan det var tufft mentalt såklart med tanke på att man är avundsjuk på de två lagen som spelar finalen. Jag tycker ändå att vi kommer ur det riktigt starkt till tredje perioden, kämpade och det var många som spelade bra där ute, säger Kempe, som gick mållös från turneringen.

Förbundskaptenen Sam Hallam är nöjd med insatsen och att Sverige trots allt lyckades vinna bronsmatchen.

– Det är klart att det är mycket bättre än att komma fyra och det är mycket roligare att avsluta med seger. Det var en jäkligt tuff och svår match att hitta in i mentalt. Alla försöker göra det man ska göra i förberedelserna men det är väl först i tredje perioden som det börjar spraka lite om den, säger Hallam och fortsätter:

– Jag tror att båda lagen kände att det hade varit en jäkligt bra och högoktanig final och vi hade mötts där och gått ”head-to-head” fullt ut. Det är starkt av laget att samla kraft och de sista tio-tolv minuterna var riktigt vassa.

Sam Hallam och Tre Kronor fick ändå lämna Tjeckien med medalj. Foto: REUTERS/David W Cerny

Inte nöjd med brons: “Därav den stora besvikelsen”

Även om det låg en medalj i potten för Tre Kronor så menar Hallam att det var svårt att motivera sig efter att gulddrömmen krossats mot Tjeckien.

– Jag vet att det kan låta förmätet när man går in i en medaljmatch i ett VM, kanske ännu mer när vi inte har tagit medalj med Tre Kronor på ett antal år. Man investerar så otroligt mycket tid, många människor under år, månader och sedan spenderar hela ledarstaben nästan sex-sju veckor ihop ”non-stop” förutom någon paus där man hinner hem och tvätta eller något.

– Det är mycket som går in i det och så försvinner den drömmen vi hade… Även för spelarna som har kommit hit och lagt in allt de har i det, så det är en jäkla utmaning att hitta den riktiga pushen i det. Nu var det en bra inramning med mycket folk och mycket Tre Kronor-tröjor på läktaren vilket hjälpte till.

När han summerar turneringen så ser han det ändå som mer negativt att Sverige förlorade semifinalen än positivt att de vann bronsmatchen.

– Det känns definitivt som en missad chans och därav den stora besvikelsen här också.

Detta var Hallams andra mästerskap med Tre Kronor och han har nu tagit sin första medalj. Det väntar dock större turneringar framöver med “Four Nations” i Nordamerika och VM i Stockholm 2025 samt OS i Milano 2026.

Enligt Hallam går det dock inte att redan nu säga hur Sverige behöver agera för att nå längre än brons i de mästerskapen.

– Det är alldeles för tidigt att säga och jättesvårt att peka ut en sak så bara. Jag har gjort två VM nu men med två helt olika ingångar i dem. Jag är väldigt glad att vi gör en finalhelg här och får samla lite data och erfarenhet från den. Det är väldigt viktigt att vara framme där. Om man är där ofta så är man mycket närmare guldet också vilket är väldigt viktigt för alla oss i staben och bland spelarna som förhoppningsvis är med nästa år igen, avslutar Sam Hallam.

