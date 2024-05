ANNONS

Frustration, bråk och till slut ett sent avgörande. Det andra mötet i konferensfinalen mellan Florida Panthers och New York Rangers hade det mesta.

– Herregud. Det var otroligt, säger Matt Rempe, till media om 2–1-avörandet.

En nedtagning på volley, en pass ut till vänster, en flipp-pass tillbaka och ett direktskott upp i krysset. Övertidsavgörandet som publiken i Madison Square Garden bjöds på inatt var av högsta klass. Ändå kom den stora hjälten inte ihåg det hela.

– Jag blev väldigt glad. Jag minns inte riktigt hur det gick till men Trocheck gav mig en grym passning, säger Barclay Goodrow på presskonferensen efter 2–1-avgörandet.

Det var ett pressat New York Rangers som klev ut på sin hemmais efter 0–3-förlusten i första mötet av konferensfinalen, men när de klev av hade de utjämnat mot Florida Panthers. Vincent Trocheck hade inlett målskyttet redan efter dryga fyra minuter, men fick se 1–1 trilla in i Floridas powerplay mot slutet av den första perioden. Därefter dröjde det 14.01 in i förlängningen innan Goodrow klev fram.

– Alla vet vad han tillför i laget. Vi använder honom i alla situationer, han är en kille du kan lita på i defensiven och du vet att han kommer göra sitt bästa varje kväll. I det här slutspelet har han varit enastående för oss, säger Trocheck under presskonferensen efter matchen.

Otäck smäll på Wennberg

Det var dock inte bara positivitet för Rangers i 2–1-segern. Det fysiska mötet gjorde att Jimmy Vesey drog på sig en överkroppsskada i matchen - och kunde mycket väl ha satt fler ur spel.

I den första perioden blev nämligen Alexander Wennberg ordentligt sänkt av Floridas Dmitrij Kulikov. Svensken petade ur pucken ur egen zon och hade ingen aning om vad som kom från blindside. Smällen tog upp mot huvudet och Wennberg blev liggande på isen. Det hela granskades för en femminutersutvisning, men slutade endast med två minuter i båset för Kulikov.

TV: McDavid tar Edmonton till seger i match ett