Brynäs tappar både stjärnan Klara Peslarova och stortalangen Felicia Frank till nästa säsong.

Nu har klubben gjort klart med Ena Nystrøm som ny målvakt.

Det har varit tunga målvaktstapp för Brynäs inför nästa säsong. Stjärnan Klara Peslarova lämnar för att slå sig in i PWHL samtidigt som ett av de stora framtidsnamnen, Felicia Frank, ska spela i NCAA.

Nu har man däremot gjort klart med ett nyförvärv.

Det blir Ena Nystrøm som kliver in i klubben. 24-åringen kommer senast från Mercyhurst University och har under de senaste åren varit given i det norska landslaget.

– Ena är en målvakt som vi tror kan vinna många matcher åt oss. Hon är en stor målvakt som täcker mycket samt är välskolad i målet och hennes ödmjuka och nyfikna personlighet var något vi fastna för, säger sportchefen Erika Grahm.

Ena Nystrøm var också en bidragande orsak till att Norge nästa säsong kommer att spela A-VM. Målvakten stod på huvudet och vann alla fem matcher åt sitt land.

Det blir Brynäs målvaktspar: “Känner oss trygga”

Det efter att ha släppt in sex mål på fem matcher och haft närmare 96 i räddningsprocent.

– Hennes VM-turnering var såklart mycket imponerande men hennes siffror genom karriären visar att hon är en duktig målvakt. Vi känner oss väldigt nöjda med att ha kommit överens med Ena och vi känner oss trygga med det målvaktspar vi nu går in med till säsongen.

Kompanjon nästa säsong blir Emmy Nordström Åmark som senast kommer från spel i Luleås juniorlag.

