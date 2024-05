Sveriges svar om inställningen: “Tror att det ska vara enklare än vad det är”

ANNONS

Tre Kronor har gjort sina sämsta insatser på VM mot de på pappret sämsta lagen.

Då medger stjärnan André Burakovsky att det kan finnas en underskattning inom det svenska laget.

– Man kanske tror att det ska vara lite enklare än vad det egentligen är, säger “Lill-Burra” till hockeysverige.se.

OSTRAVA (HOCKEYSVERIGE.SE)

5-1 mot Polen, 3-1 mot Kazakstan och 3-1 mot Frankrike.

Tre segrar mot de – på pappret – sämsta lagen i gruppen. Men gemensamt för de tre matcherna är att Tre Kronor har haft det oväntat kämpigt alla tre gångerna.

I måndagskvällens match mot Frankrike så stämde inte spelet för Sverige som gjorde sin sämsta insats hittills på Hockey-VM.

– Det var en tuff match. Jag tycker att vi gör det svårare än vad det behöver vara. Många gånger så väljer vi den tuffa passningen i stället för den enkla passningen. Det visar sig i dag att det funkar inte så, säger André Burakovsky till hockeysverige.se efter vinsten och fortsätter:

– Det spelar ingen roll vem vi möter, alla lagen här är bra och jag tycker att vi ger Frankrike en chans att vara med i den här matchen, vilket vi inte borde göra.

“Var bara en sådan match där vi tar fel beslut”

Mot lag som USA, Tyskland och Lettland så är det inte svårt att hitta motivation men mot de sämre nationerna så blir det en annan utmaning.

Faktum är att Sverige gjort sina tre sämsta matcher mot just de lagen som “de bara ska vinna mot”.

Är det en fråga om inställning då?

– Absolut kan det kanske vara det. Man kanske tror att det ska vara lite enklare än vad det egentligen är. Men inför matchen så går vi inte ut och tänker att “nu ska vi bara spela av den här matchen”, utan vi går ut med inställningen att vi ska göra allt det rätta, döda matchen tidigt, spela ut dem, spela vårt spel, jobba hårt, blocka skott, spela de enkla puckarna och allt vad det är, säger Burakovsky och tillägger:

– Men ibland blir det inte så och jag vet inte… Det är en svår fråga att svara på men vi försöker verkligen göra det rätta och i dag var det bara en sådan match där vi tar fel beslut.

Det blev oväntat tufft för Sverige i mötet med Frankrike. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Kedjekamraten Lucas Raymond delar dock inte bilden av att Tre Kronor bara skulle spela på halvfart mot Frankrike och de andra mindre nationerna.

– Nej, det tror jag inte. Varje gång man spelar för Sverige i ett mästerskap så vill man alltid spela så bra man kan. I dag kanske vi inte kommer upp i den nivån vi ville men samtidigt så går vi härifrån med tre poäng.

Hallam om underskattningen: “Det är en prövning”

Förbundskapten Sam Hallam är inne på spåret att det blev en tuffare match än väntat mot Frankrike, delvis på grund av lagets förberedelser inför.

– Ja, ibland så… Förutom matchen mot USA så har vi bara vunnit på beställning hela turneringen. Det kommer bli så här ibland. Vi valde att rotera lite i laget, vi hade en ledig dag och var helt off i går och väldigt få var på is i morse. För många spelare så hade de inte varit på is sedan i lördags som var en tidig match 12:20 där, säger Hallam och fortsätter:

– Så det är klart att jag gärna hade sett att vi gjorde lite fler mål och spelade lite bättre men över en lång turnering så tror jag att sådana här matcher kommer också.

Enligt Hallam så har matcherna mot Polen, Kazakstan och Frankrike också inneburit en annan typ av utmaning jämfört med när Sverige möter mer jämnbördigt motstånd.

– Definitivt. Det är en prövning och vi har hanterat dem på ett klart godkänt sätt. Det är en utmaning, sedan vill jag ge kredd för jag tycker att Frankrike kommer ut och spelar spelet.

– De försöker hålla i pucken inom laget och spela sig ut ur situationer. De forecheckar hårt, jobbar jäkligt hårt och lägger ner väldigt mycket kraft i sitt spel på ett väldigt bra sätt. Så jag tycker att vi möter ett lag som gör det svårt för oss att komma in centralt för de stänger mitten. Det var kul och bra för oss.

Tre Kronor har vunnit alla sex matcher på VM hittills och avslutar gruppspelet med att möta Slovakien under måndagskvällen.

