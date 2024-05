ANNONS

Svante Sjödin skrev SHL-kontrakt med Örebro i februari. Den kommande säsongen kan han lånas ut till hockeyallsvenska Västerås, rapporterar VIKFanCentral.

Enligt initierade VIKFanCentral ska Örebros centertalang Svante Sjödin vara på tapeten för allsvenska klubbar inför den kommande säsongen och enligt sajten ska Västerås vara det klart hetaste alternativet för en utlåning för 18-åringen.

Svante Sjödin spelade sig in i Örebros SHL-lag under den gångna säsongen, där han under vintern passerade 100 spelade minuter i SHL och där han i februari skrev på ett A-lagskontrakt med Örebro som sträcker sig över säsongen 2025/26. Centern, som noterades för 41 poäng på 42 grundseriematcher i J20 Nationell, har totalt samlat på sig 21 grundseriematcher och tre slutspelsmatcher för Örebros SHL-lag.

18-åringen rankas på plats nummer 45 bland de europeiska utespelarna inför sommarens NHL-draft av NHL Central Scouting och fick under säsongen chansen i sju landskamper med det svenska U19-landslaget, där han producerade fem poäng på sju matcher under Juniorkronornas förbundskapten Magnus Hävelids ledning.

