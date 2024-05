ANNONS

Mora fortsätter att locka några av landets hetaste löften.

Nu presenterar man fyra juniorer som kommer att få chansen att träna med A-laget.

– Öste in poäng i J20 serien under säsongen som var, säger sportchefen Andreas Hägglund om nye Kalle Carlsson.

I slutet av april kunde hockeysverige.se avslöja att det slovenska storlöftet, Mai Crnkic, lämnat Brynäs för att flytta till Mora IK. Nu har denna flytt blivit bekräftad av klubben - tillsammans med tre ytterligare juniorer, “som alla dessutom kommer att få chansen att träna med A-laget”, skriver den allsvenska klubben.

– Det ska bli väldigt spännande att se Mai i vår miljö, säger sportchefen Andreas Hägglund på hemsidan.

Bland dessa nya juniorer finns även Kalle Carlsson och Melvin Pettersson. Två av de mer lovande forwardsspelarna som under de senaste säsongerna dragit på sig Örebro-tröjan. Nu gör de flytten från SHL-klubben för att få chansen i seniorhockeyn.

– En spelskicklig center/forward som varit med i juniorlandslag i Sverige under flera års tid. Öste in poäng i J20 serien under säsongen som var. Han har ett bra spelsinne och är en bra passningsläggare. Kul att Kalle kommer till Mora för att fortsätta utvecklas, säger Hägglund om Carlsson och fortsätter om Melvin:

– En tvåvägsforward med bra speluppfattning som jobbar hårt över hela isen. En jobbig spelare att möta som är duktig i det fysiska spelet. Han är dessutom tekniskt skicklig och en solid passningsspelare, säger Andreas.

Nya konceptet: "Många spelare vill komma till Mora IK"

Den fjärde att presenteras är Felix Johansson som tagit sig fram genom Moras ungdomsled, hela vägen från U16 till 14 framträdanden i Hockeyallsvenskan redan förra säsongen. Nu ska även han ta plats i Moras “femte femma” som man kallar det.

“Hela konceptet kallas för femtefemman som bland annat går ut på att många spelare får chansen att träna och även spela med A-laget under säsongens gång. Detta har så klart också givit eko i hockeysverige och många spelare vill komma till Mora IK vilket är oerhört glädjande”, skriver klubben.

TV: Landslagschefen: "Jag blev jätteglad när Västerås skickade ner dem"