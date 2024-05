ANNONS

Victor Olofsson blev målskytt för Sverige i segern mot Tyskland – men två dagar senare saknades han nu från lagets träning.

Forwarden missade träningen och lagfotot på grund av sjukdom.

– Jag skulle säga att det är en god chans till spel i morgon, säger förbundskapten Sam Hallam efter träningen.

OSTRAVA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter 6-1-segern mot Tyskland i måndags så hade Tre Kronor en helt ledig dag under tisdagen. Men under onsdagen var landslaget tillbaka på is igen och förbereder sig inför morgondagens möte mot Kazakstan i Hockey-VM.

Då saknades dock en spelare på isen då Victor Olofsson inte var med resten av laget under onsdagens träning. Han missade då både träningen samt lagfotot som togs inför onsdagens ispass.

Sam Hallam ger sedan besked om Olofssons frånvaro.

– Det är bra, han kände sig lite krasslig här på morgonen så det var bättre att stanna kvar på hotellet. Jag skulle säga att det är en god chans till spel i morgon men vi tar det säkra före det osäkra, säger Hallam till svensk media i Ostrava efter träningen.

“Vi hoppas hålla alla friska och krya”

Victor Olofsson har spelat i tredjekedjan med Isac Lundeström och Fabian Zetterlund hittills under VM och har även en roll i den andra powerplay-enheten som leds av Rasmus Dahlin. Under måndagens match mot Tyskland blev Olofsson då målskytt i powerplay men nu var han alltså inte med. På träningen var det Marcus Sörensen som tränade på Olofssons plats i kedjan medan Jesper Frödén tog Olofssons plats i powerplay.

Under träningen så fick Lucas Raymond också en smäll och hoppade av isen utan att stödja på ena benet. Efter att ha suttit i båset en stund så gick dock Raymond ut på isen igen och fullföljde sedan resten av träningen utan problem.

Enligt Sam Hallam förväntas han därmed inte göra förändringar i truppen till torsdagens match mot Kazakstan.

– Nej, inga större ändringar. Vi hoppas hålla alla friska och krya. Vi vill ge alla en chans att verkligen spela ihop sig i enheterna. Det är snarare så att vi jobbar internt i enheterna för att hitta förbättringar i stället för att göra personalförändringar, säger förbundskaptenen.

