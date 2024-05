ANNONS

Han har smällt in poäng i AHL, KHL och Schweiz under de senast åren.

Nu är 35-årige toppcentern, Brian O'Neill, klar för en flytt till SHL och Luleå.

– Vi ser honom som en viktig pusselbit för att framför allt hjälpa oss i det offensiva spelet, säger Ulf Engman på klubbens hemsida.

Har man gjort 268 poäng på 311 grundseriematcher i KHL, 176 på 234 i AHL och 63 på 79 i Schweiz, är det inte konstigt om SHL-klubbarna ringer och ställer frågor. Nu ska Brian O’Neill till slut göra flytten till Sverige och SHL - som 35-åring. Efter intresse från flera håll har amerikanen skrivit på för två år i Luleå.

– Brian O’Neill är en väldigt skicklig center som är offensivt begåvad och som gjort mycket poäng genom sin karriär. Detta samtidigt som han är intensiv i sitt spel och nyttig över hela banan. Vi ser honom som en viktig pusselbit för att framför allt hjälpa oss i det offensiva spelet och det skall bli spännande att se honom i våra färger framöver, säger Luleås vice GM, Ulf Engman, på klubbens hemsida.

“Kommer plocka fram det bästa i mitt spel”

O'Neill slog sin in i AHL efter fyra år på college i USA och fick till slut även chansen i NHL och New Jersey Devils. Därefter blev det sex år i KHL och Jokerit innan han flyttade vidare till EV Zug. Där har han nu gjort två säsonger och fortsatt snitta strax under en poäng per match.

– Jag ser verkligen fram emot en flytt till Luleå och norra Sverige. Det är alltid spännande när man får chansen att starta ett nytt äventyr i sin hockeykarriär, speciellt om det innebär en möjlighet att spela på ett ställe där folk brinner för sin hockey. Så utifrån det tror jag att jag kommer kunna trivas bra där uppe och att det förhoppningsvis kommer plocka fram det bästa i mitt spel. Det kändes som att det kommer passa oss bra. Speciellt som min fru kommer från norra Finland, bara fyra timmar från Luleå, säger han på klubbens hemsida.

Forwarden har tidigare även representerat USA under två OS-turneringar.

