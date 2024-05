ANNONS

Linus Hedman hade en fin säsong i Hockeyettan med Piteå. Nu får forwarden chansen i Hockeyallsvenskan med Tingsryd.

– Han är driven och vill framåt i sin karriär, säger Taif:s Patric Larsson.

Under gårdagen plockade Tingsryd in Markus Ruuskanen som öste in mål och poäng i Hockeyettan under säsongen. Nu har man gjort ett nytt fynd.

Linus Hedman, som stod för 19+19 på 36 matcher i grundserien, är klar för klubben.

– I Linus får vi en spelare som är jobbig att möta då han är intensiv och ettrig i sitt spel. Han är bra och rörlig på skridskorna och vi ser även hans fina utvecklingsmöjligheter då han är driven och vill framåt i sin karriär, säger Patric Larsson.

Forwarden kom fram i Skellefteå och gjorde tolv SHL-matcher för klubben innan steget ned till Hockeyettan kom. Väl där har det nu blivit fyra hela säsonger där 23-åringen har tagit kliv för kliv varje säsong.

Till hösten kommer det nu bli en debut i Hockeyallsvenskan för Linus Hedman.

