ANNONS

Michael Brandsegg Nygård var formstark för Mora i Hockeyallsvenskans slutspel. Nu har stortalangen också tagit med sig den formen till hockey-VM. Mot Danmark blev 18-åringen matchvinnare i Norges 2-0-seger.

Norge har vunnit sin första match i hockey-VM. Landet besegrade under tisdagen Danmark med 2-0 efter att ha landets stora talang klivit fram.

Assisterad av den största spelaren i Norges historia, Mats Zuccarello, bombade Michael Brandsegg-Nygård in 1-0 i den andra perioden. Veteranen tog sig in i zonen och bjöd på en vacker fint innan han satte upp stortalangen som dundrade in ett direktskott upp i nättaket.

Danmark skapade sedan ett gäng heta chanser men Henrik Haukeland i det norska målet gjorde en jättematch.

Det blev sedan 2-0 i tom kasse genom Eirik Salsten.

Norge har nu tagit sina första tre poäng i årets VM. En viktig seger för att först och främst hålla sig kvar i A-divisionen.