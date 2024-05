ANNONS

André Burakovsky har haft ett par tuffa säsonger med mycket skador i Seattle Kraken.

Men han tackade ändå ja till att spela VM med Tre Kronor – och där har han nu gjort succé och är en av lagets bästa spelare.

– Jag var ju väldigt spelsugen att få ta igen lite matcher och kanske bygga upp lite självförtroende och tycka att det är kul att spela hockey igen, säger “Lill-Burra”.

OSTRAVA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter blott tre av sju matcher i Hockey-VM ser ett favorittippat Tre Kronor ut att redan ha skaffat sig ett järngrepp om gruppsegern.

Senast i raden av vinsten var måndagskvällens 6-1-seger mot Tyskland. En av isens bästa spelare – för andra matchen i rad – var André Burakovsky.

– Jag tycker att vi kontrollerar matchen genom hela 60 minuter. Vi behåller pucken väldigt mycket inom laget och ju mer vi gör det, desto svårare blir det för dem att etablera ett anfallsspel. På så sätt så tycker jag att vi kontrollerar matchen rakt igenom.

“Då blir det väldigt roligt att spela”

Burakovsky gjorde mål för andra matchen i rad och han var därmed en av sex olika målskyttar i vinsten mot tyskarna.

– Det visar bara hur djupt vårt lag är. Vi har fyra femmor som kan spela bra försvar och även är extremt offensivt. Jag tycker att vi har väldigt mycket spets i alla fyra femmor och även alla tre backpar. Detta bara bevisar det och att vi är ett starkt lag.

Efter en lite svajigare insats mot Polen så dominerade Sverige fullständigt i matchen mot Tyskland. De visade då upp en spelglädje på ett helt annat sätt och åkte i princip cirklar runt motståndarnas försvarsspelare.

– Vi är ett väldigt spelskickligt och puckskickligt lag med mycket fart. Så när vi spelar sådana här matcher där vi får kontrollera matchen väldigt mycket, spela vårt spel och inte känna oss speciellt stressade över olika situationer, då blir det väldigt roligt att spela. Jag menar, ju mer du spelar med pucken desto roligare är hockeyn. Nu spelade vi med väldigt mycket puck så det var en kul match att spela, säger “Lill-Burra”.

André Burakovsky har varit Sveriges bästa forward på VM så här långt. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Tre Kronor imponerade direkt med med en stark seger mot toppkonkurrenten USA innan Polenmatchen var ett litet steg tillbaka. Men nu stod Sverige återigen för en riktigt stark insats.

Enligt Burakovsky går det dock inte att säga ifall Tysklandsmatchen var lagets bästa insats.

– Det är jättesvårt att jämföra. Nu fick vi kontrollera och ha väldigt mycket puck, men i USA-matchen så gör vi mycket annat som är väldigt bra. Då stängde vi mitten väldigt mycket och inte ge dem allt för många farliga lägen. På så sätt är det en väldigt bra match så sätt, USA hade samtidigt också mycket puck mot oss, så det skiftade kanske 60–40 mellan oss. Därför blev det ju en annorlunda match när vi mötte dem än vad det blev nu mot Tyskland.

Burakovskys VM-succé: “Här för att vinna guld – inte vinna någon individuell poängliga”

André Burakovsky var verkligen på spelhumör i gårdagens match då han var isens bästa spelare och gjorde 1+2. Den 29-årige forwarden är då en ledande spelare både i Sveriges andrakedja samt i den andra PP-formationen.

– Det funkar bra. Jag, (Pontus) Holmberg och Marcus Johansson har hittat varandra bra. Vi har varit produktiva och hittat ett väldigt bra spel mellan varandra så det känns bra, säger han men menar att det är svårt att betygsätta hans egna insats:

– Jag vet inte. Det är svårt att säga så här direkt efter. Jag tycker att det kändes bra, jag hade bra fart på benen genom hela matchen. Sedan är det så klart grejer som man kan finslipa på och göra bättre. När jag kommer tillbaka till hotellet får jag kolla på mina byten och se vad som kan göras bättre men det kändes bra i alla fall.

Till vardags spelar “Lill-Burra” i NHL med Seattle Kraken och mot Tyskland hade han då sin lagkamrat från Seattle, målvakten Philipp Grubauer, på andra sidan.

Var du extra sugen på få att göra mål på honom?

– Jag är ju sugen på att göra mål på alla målvakter. Sedan är det klart att det är ju min lagkamrat och när man kommer tillbaka till Seattle senare kan man ju skämta lite med honom om det så det är klart att det är kul.

Philipp Grubauer och André Burakovsky ihop i Seattle Kraken. Foto: Steven Bisig-USA TODAY Sports

Burakovsky och Grubauer skämtade också med varandra under matchens gång.

– Han sade bara till mig att vi skulle dra ner på tempot lite i matchen. Han fick många skott mot sig så han ville att vi skulle dra ner lite på det.

Hittills har André Burakovsky varit en av Tre Kronors allra bästa spelare. Han utsågs till matchens lirare mot Polen och var sedan bäst på isen mot Tyskland.

Totalt har han stått för 2+3 för fem poäng på tre matcher hittills och är i delad ledning av interna poängligan tillsammans med Erik Karlsson och Marcus Johansson. Han är även delat bäst med +6 i plus/minus vilket bara matchas av hans kedjekamrater Marcus Johansson och Pontus Holmberg.

– Det är klart att det är alltid kul att hjälpa laget genom att göra mål och vinna matcher på så sätt. Men vi är här för att vinna VM-guld och inte vinna någon individuell poängliga eller någonting. Det spelar ingen roll för mig. Det är kul att få hjälpa laget men det viktigaste är att vi vinner matchen och det gjorde vi också.

Var sugen på VM-spel – efter tuffa tiden

Annars har det varit tufft för André Burakovsky i Seattle Kraken de två senaste NHL-säsongerna. Han var med och vann sin andra Stanley Cup-titel då han fick lyfta bucklan med Colorado Avalanche 2022 (vann också med Washington Capitals 2018) men sedan flytten till Seattle har det gått motigt för skåningen.

Under sin första säsong i Kraken så begränsades han till 49 matcher på grund av en större ljumskoperation. Den senaste säsongen blev rörig då han åkte på flera skador. Redan tidigt in på hösten så bröt Burakovsky nyckelbenet. Men efter att han kom tillbaka så fick han sedan operera magmuskeln och hade senare också problem med en stukad fot. Skadorna gjorde att det återigen bara blev 49 matcher som då inte heller fick igång produktionen med sju mål och 16 poäng som facit.

Trots en tuff säsong så valde “Lill-Burra” att ansluta till Tre Kronor. Foto: Martin Sekanina/Bildbyrån

Eftersom han och fästmön Johanna blev föräldrar till dottern Ella i slutet av förra året fanns det också flera anledningar att tvivla på att stjärnan skulle spela VM. Men han tackade ändå ja och nu står han här och har gjort succé inledningsvis i turneringen.

Var det en självklart att spela VM eller hur gick tankarna inför?

– Det var väl lite både och. Som du sade så har jag haft väldigt mycket skador. Jag missade halva förra säsongen och sedan hade jag tre olika ganska stora skador under denna säsongen också så det blev att jag missade halva denna också.

– Jag var ju väldigt spelsugen att få ta igen lite matcher och kanske bygga upp lite självförtroende och tycka att det är kul att spela hockey igen.

– Sedan så är det mycket annat som spelar in också. Jag har en sex månader gammal dotter hemma också som man vill spendera väldigt mycket tid med. Man vill vara med henne så mycket som möjligt för man förlorar ganska mycket tid där under säsongen. Det blev att ta ett snack med frugan och så fick hon avgöra det, men jag var absolut sugen på att få spela VM.

Nu är 29-åringen en av Sveriges viktigaste spelare i jakten på VM-guld. Han själv har spelat ett VM tidigare, 2016, men då blev det ingen medalj. Pappa Robert Burakovsky fick heller aldrig spela VM trots att han var en av Elitseriens bästa spelare på sin tid.

I Tjeckien jagar dock familjen medalj – men enligt André är det oklart om pappa Robert kommer flyga ner för att följa mästerskapet på plats.

– Jag vet inte. Vi har inte pratat så mycket om det. De sista en och en halv månad till två månaderna i Seattle så var han där under hela den perioden så han kan behövas hemma nu också, avslutar André Burakovsky med ett leende.

TV: Felix Unger Sörum efter segern mot Tyskland