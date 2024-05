ANNONS

Johanna Fällman är en av blott två svenskar i PWHL den här säsongen. Om hon blir kvar i proffsligan nästa säsong är ovisst.

– Det skulle vara en väldigt stor ära om de vill att jag kommer tillbaka, men jag förstår också att det inte finns några garantier, säger hon till NSD.

Johanna Fällman blev historisk i vintras, då hon blev den första svenska spelaren någonsin att spela i den nya proffsligan PWHL. Nu har hon avklarat den första säsongen med New York – men huruvida det blir någon fortsättning i proffsklubben är ännu ovisst.

– Det är så hög konkurrens och jag skulle inte bli förvånad om de väljer någon lite yngre före. Men vi får se. Jag känner en slags ro att det blir som det blir med äventyret här. Det viktigaste var att jag vågade och att jag har gjort det. Det skulle vara en väldigt stor ära om de vill att jag kommer tillbaka, men jag förstår också att det inte finns några garantier, säger Fällman till NSD.

Inför den här säsongen spelade hon till sig ett kontrakt via en try out under vintern. Något liknande upplägg är inte aktuellt nästa säsong för backen.

– Det är väldigt mycket som är oklart och personligen känner jag att jag inte kommer att åka på en try out igen. Aldrig i livet. Gud så jobbigt. Nej. Det orkar jag faktiskt inte. Någonstans finns det en gräns, säger hon.

Öppen för återkomst till Luleå

33-åringen är öppen för en återkomst till Luleå nästa säsong.

– Jag känner att det varit jättekul här men samtidigt har jag alltid tänkt att jag ska avsluta karriären hemma. Det finns alltid i bakhuvudet. Jag ska åka hem en sväng i maj och vi får se hur det känns då. Kanske blir jag jätteuttråkad, säger Fällman.

Johanna Fällman noterades inte för några poäng på de 21 matcher hon spelade med New Yorks PWHL-lag denna säsong. Hon var en av blott två svenska spelare i proffsligan den här säsongen, då bara Emma Söderberg noterades för matcher i ligan (med Boston) utöver backveteranen.

Nästa säsong kommer även landslagsstjärnan Maja Nylén Persson att spela i proffsligan. I vilken klubb hon kommer att spela avgörs i sommar då PWHL-draften går av stapeln.

