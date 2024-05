Tyringe väljer att återförena en gammal beprövad formation till kommande säsong – Muminkedjan.

Bara trött nostalgi eller ett i grund och botten ganska smart drag?



Det finns en hel del att reflektera över när Tyringe blidkar fansen genom att återförena den så kallade Muminkedjan som firade skapliga triumfer och öste in poäng för laget säsongen 22/23.



Klubben har förlängt kontrakten med Ludvig Jansson och Heikki Harju och i samma veva lyckats locka tillbaka Jesper Ahlgren från sin utflykt till KRIF och Borås den gångna säsongen och i ett försök att få supportrarna att pytsa in till en insamling har man hajpat det ganska hårt.



Det går inte att undgå att man spelar ganska rejält på just nostalgi här. Tyringe hade en klappkass säsong den som just p