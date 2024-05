ANNONS

Uppvuxen på Ekerö och Träkvistavallen, SDHL-debutant i Linköping.

Ändå har det alltid varit en viss klubb från Dalarna som gällt för 18-åriga Linnéa Horn.

– För mig är det en barndomsdröm att spela för Leksand, säger hon till hockeysverige.se.

LEKSAND



Linnéa Horn har endast spelat tolv matcher i SDHL. Då för Linköping. Nu har hon klivit in i favoritlaget Leksands organisation för att där etablera sig i SDHL.



– Träkvistavallen, svarar Linnea Horn då hockeysverige.se träffar henne utanför ett soldränkt Tegera Arena i Leksand.

– Jag är från Ekerö och fick hem ett lite brev där det stod ”kom och testa att spela hockey”. Jag började då i Tre Kronors hockeyskola ute Ekerö och spelade i Ekerö IK på Träkvistavallen upp till U14. Då slog vi ihop med Skå och blev Ekerö/Skå upp till U16.



Var det fler kompisar som spelade?

– När jag började kände jag inte någon. Sedan fick jag med mig en tjej till att spela, men hon lade av ganska snabbt. Längre fram började två tjejer till i samma lag som mig.



Hade du någon förebild under uppväxten?

– Det var Danijela Rundqvist. Hon var den kvinnliga idrottaren jag hörde mycket. Dessutom träffade jag henne vid ett tillfälle och då blev hon automatiskt en jag såg upp till.

– Sedan har det varit klassiska som ”Foppa” (Peter Forsberg) och dom här vanliga spelarna.

Danijela Rundqvist. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Ekerö har många fina golfbanor och stall, något som även Linnea Horn har fått tagit del av.



– Nu har jag börjat spela golf, precis som alla andra hockeyspelare, skrattar Linnea Horn och fortsätter:

– Jag är inte så bra, men spelar för att jag tycker det är roligt. Annars är jag mycket med kompisar och familjen. Dessutom har vi mycket djur, vilket jag också tycker är roligt

– Vi har katt, hund och häst. Min syrra håller på med hästar så då blev det en häst. Jag kan också rida, men är inte superbra. Jag skulle ändå kunna ta mig framåt på hästen.

18-åringen från Ekerö valde att fortsätta sin hockeyutbildning i Linköping efter tiden ute på Ekerö.



– Jag var 15 år då jag flyttade. Jag pratade mycket med ”Madde” (Östling) innan flytten och hon verkade vara en trygg och bra person samtidigt som Linköping verkade ha koll på grejerna.

– Samtidigt ville jag testa någon nytt och kände då att Linköping var ett väldigt bra alternativ. Det har också varit jättebra.

SDHL-debuterade i Linköping: “Jättetacksam"

– Det var nervöst, väldigt nervös (skratt). Jag kände inte någon och det var mycket på samma gång, men väldigt roligt. Mestadels roligt även om jag var nervös i början, säger Linnea Horn som ser med glädje tillbaka på tiden i Linköping.– Det har varit en bra tid i mitt liv och jag har trivts extremt bra i Linköping som stad, men också med alla mina klasskompisar och laget. Bara ljusa minnen, men nu ska det bli kul att testa på Leksand.– Vi har spelat Juniorslutspel tre år. Det har varit lika roligt varje år och bra upp styrt. Förra säsongen kom vi på tredje plats, vilket var väldigt roligt.– Nu har jag dessutom studenten framför mig så om jag får gissa in i framtiden lär det bli en bästa stund från Linköping,

Det blev alltså tolv matcher för Linnea Horn säsongen 2023/24 och med det också debut i SDHL.



– För det första var det jätteroligt att få debutera i SDHL. Kul att få vara med och testa på riktigt. Det är jag verkligen jättetacksam för och något jag vill tacka Linköping för.

– Säsongen gick okej. Jag har inte spelat jättemycket i SDHL, men har fått spela några byten i varje match jag fått vara med. Vilket verkligen varit jätteroligt och en ära.

– I Division 1 och juniorserien har jag presterat okej. Jag har kört på och varit en av äldre spelarna i det laget och det har varit kul att ta en ledarroll.



Är du en ledare vid sidan av isen?

– Jag vet inte och det sär svårt att klassa mig själv…

Linnea Horn. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vad är ett bra ledarskap för dig?

– En person som är väldigt öppen, tar in alla i laget, ser till att alla är med så inte någon hamnar på kanten. Det är något Linköping hjälpt mig mycket med. Förhoppningsvis kan jag också växa in i en sådan roll.



Är du en inkluderande person?

– Ja, jag skulle säga att jag är social som person. Sedan är det svårt att veta vad andra känner.



Trots att det bara blev tolv matcher för Linnéa Horn senaste säsongen känner hon ingen besvikelse över att hon inte fick mer speltid i SDHL.



– Nej, det är jag absolut inte. Den tid jag fick är jag väldigt tacksam över. Några av matcherna fick jag vara med och spela på riktigt. Bland annat spelade jag lite i samma kedja med (Sara) Hjalmarsson. Det var väldigt coolt och roligt. Man blir verkligen bättre när man spelar med bra spelare.

– Jag kommer aldrig ha som krav att spela 20 minuter per match utan spelar det jag får och jobbar på att utvecklas framåt utefter det.



Hur upplevde du att spela med VM-spelaren Sara Hjalmarsson?

– Hon är fantastisk både på och utanför isen. En grym hockeyspelare och definitivt en förebild för mig nu. Cool och verkligen supersnäll.

Sara Hjalmarsson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

“Vi har varit leksingar hela livet”

Nu väntar en säsong med Leksand för 18-åriga forwarden.



– Min pappa är från Avesta så vi har varit leksingar hela livet. Det här har varit lite av en barndomsdröm.

– Jag pratade med (Alexander) Bröms och det han sa lät bra. Leksand har kravbilden och träningsidealet jag letar efter. Det känns verkligen som Leksand har något bra på gång.

– För mig är det en barndomsdröm att någon gång spela för Leksand och representera klubben, vilket jag tycker är jättecoolt.



Var det du själv som kontaktade Leksand?

– Ja, så var det.



Vilka förväntningar har du på tiden i här?

– Att jag tillsammans med laget ska utvecklas framåt, bli en del av laget och hela tiden ha ett mål att sträva efter. Det är var jag ser mest fram emot och har förväntningar på.



Och med att bo i Leksand?

– Det är lite skillnad jämfört med både Stockholm och Linköping. Jag tror att det kommer bli annorlunda, men på ett bra sätt. Det kommer bli hockey på ett helt annat sätt.

– Nu har jag gått på gymnasiet samtidigt som jag spelat i Linköping så det har varit två olika liv. Att bo här, vilket verkligen är en riktig hockey-ort, att få lära känna den och spela hockey på heltid kommer bli jättekul. Det ser jag mycket fram emot, avslutar Linnéa Horn.

