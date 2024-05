“När jag var liten trodde jag inte att det här var möjligt”

ANNONS

Brynäs och SDHL tappar en av sina största stjärnor till nästa säsong.

Nu berättar Maja Nylén Persson om valet att lämna Sverige för spel i PWHL.

– Klart att det kommer bli en omställning, men det är där borta jag vill spela, säger hon till hockeysverige.se.

Det var nog inte många som blev överraskade då Brynäs lät meddela att Maja Nylén-Persson lämnar klubben för spel i PWHL. Tre gånger har hon utsetts till SDHL:s bästa back. Två gånger erhållit eliteprospects award som ett bevis på att hon varit SDHL:s bästa junior. Årets spelare i Sverige en gång. Spelat tio säsonger i Riksserien/SDHL, spelat fem VM och två OS. Då ska vi också komma ihåg att backen från Skogsbo bara är 23 år.



– Jag har spelat i SDHL under en lång tid. Samtidigt fick jag reda på att proffsligan startade där borta under förra säsongen. Nu är den ganska ung, men den fortsätter att utvecklas hela tiden, berättar Maja Nylén-Persson för hockeysverige.se och fortsätter:

– Mitt kontrakt med Brynäs gick ut och för att ta mitt nästa steg i min utveckling såg jag det här som en bra möjlighet till det.



I PWHL spelar idag endast två svenska spelare, Emma Söderberg och Johanna Fällman.



– Under VM frågade jag Emma lite om ligan, men jag har också pratat lite med andra spelare som spelar där nu och innan har spelat i Brynäs. På så vi har jag fått lite insikt i hur ligan är.

Emma Söderberg och Johanna Fällman. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Det har blivit fem säsonger med Brynäs, en tid hon ser tillbaka på med glädje.



– Jag är jättetacksam för alla mina år i Brynäs. Jag kom dit med målet att utvecklas, vilket jag tycker att jag gjort både på och utanför isen.

– Dessutom har jag fått spela med väldigt bra spelare. Haft bra coacher som hjälpt mig på vägen, bra lagkamrater och bra möjligheter runtomkring.



Vad har du utvecklat mest som spelare och person under åren i Brynäs?

– Helheten. Jag strävar efter att bli bättre hela tiden. Smågrejer som i det stora hela gör att jag blir bättre hela tiden. Det är helt enkelt många små detaljer som gör helheten.

“När jag var liten trodde jag inte att det här var möjligt”

– Många saker. Att få spela med så bra spelare och att vi fått lära av varandra. Det har varit en väldigt bra vardagsmiljö där jag tyckt det varit roligt att gå till hallen varje dag.– Även att vi fått spela inför mycket folk hemma i Gävle många gånger. Självklart också att få spela finalerna med det här laget. Det är saker jag kommer komma ihåg väldigt länge.– Ja, självklart. Det hade varit det perfekta. Nu blev det inte så och det svider såklart.– Det får vi se (skratt). Jag har svårt att svara på det nu, men jag älskar att spela i Brynäs. Ingen tvekan om det.

Nu väntar alltså spel i PWHL, om alla bitar faller på plats under draften.



– Man får anmäla sig på draften, som är juni, för att visa sitt intresse för klubbarna. Sedan har min agent skött snacket med klubbarna. Jag får helt enkelt se vart jag landar.



Är du säker på att hamna i en klubb i och med att du som spelare först ska igenom en draft?

– Det är ingen garanti. Förhoppningsvis blir jag draftad och får ta det utifrån det.



Vilka förväntningar har du på din utveckling i PWHL?

– Jag tror det bli viktigt att ha tålamod i början. Det kommer vara mycket nytt med allt runtomkring. Flytta till ett nytt land och sådana grejer.

– Det är viktigt att få växa in i det, ha tålamod och lita på mig själv. Jag ser det som en härlig utmaning.



Hur tänker du kring den sociala biten med att bo i USA eller Kanada?

– Jag vet ännu inte hur det kommer vara, men det får jag ta då. Klart att det kommer bli en omställning, men det är där borta jag vill spela.

14-åriga SDHL-debutanten, Maja Nylén Persson (2016). Foto: Ronnie Rönnkvist.

TV: Sverige tar sin sjätte raka U18-VM-medalj

– Nu har jag haft möjligheten under två år här i Brynäs att enbart fokusera hockeyn så jag har fått testa på det livet lite grann här. Det är också något jag trivs med jättebra eftersom jag är en hockeynörd i grunden.– När jag var liten trodde jag inte att det här var möjligt så att få den här chansen är superkul.– Ingen aning. Jag ska på läger i maj och juni. Sedan får jag ta det framöver.– Nej, det gör jag inte, avslutar Maja Nylén-Persson.