San Jose Sharks drog vinstlotten. I natt vann klubben NHL:s draftlotteri och får därmed chansen att välja supertalangen Macklin Celebrini med förstavalet.

– Det är en grym organisation, säger Celebrini till NHL.com.

Efter att ha slutat sist i NHL:s grundserie hade San Jose Sharks bäst chans av samtliga klubbar i NHL att landa förstavalet i sommarens NHL-draft med en möjlighet på 18,5 procent att vinna draftlotteriet.

När allt var sagt och gjort var det också Sharks som vann nattens lotteri – och som därmed också får chansen att drafta supertalangen Macklin Celebrini med förstavalet i sommarens NHL-draft i Las Vegas.

– Det är en grym organisation. Det är rätt coolt. Jag växte upp däromkring under en period, när min pappa jobbade för (Golden State) Warriors. Det är en bra organisation. Har jag tur nog att draftas av dem är jag lyckligt lottad, säger Celebrini till NHL.com.

För Sharks är detta första gången i klubbens historia som man får chansen att välja först i NHL-draften. Klubbens general manager Mike Grier har “mer eller mindre” redan bestämt sig för att välja Celebrini med förstavalet.

– Jag skulle tro det. Han är bara 17 år, men är redan välbyggd och har en professionell attityd och mentalitet. Jag har pratat med hans tränare i Boston (University, Jay Pandolfo) och han har sagt att man måste sparka honom av isen ibland, säger Grier.

17-årige Macklin Celebrini öste in 64 poäng (32+32) på 38 matcher för Boston University i den amerikanska collegeligan och blev den här våren den yngste spelaren någonsin att tilldelas Hobey Baker Award som collegeligans bästa spelare.

Chicago Blackhawks, som vann draftlotteriet förra året, kommer att välja som andra lag i NHL-draften medan Anaheim Ducks väljer som tredje lag.

