Äntligen är det dags för hockey-VM igen. Och äntligen ställer Tre Kronor upp med ett namnstarkt lag som har alla förutsättningar att ta med sig guldet hem från Tjeckien. Men hur många av de svenska spelarna tar plats hockeysverige.se:s ranking är turneringens största stjärnor? Här kommer svaret!



🇫🇮 “Mönsterbrytaren det finska laget behöver!”

🇳🇴 “Snacka om att åldras med värdighet!”

🇺🇸 “En prototyp för det som alla general managers i NHL drömmer om!”

🇸🇪 “Fortfarande Sveriges bästa back!”

På fredag startar årets hockey-VM i Prag och Ostrava.

Inför turneringen gör hockeysverige.se sin sedvanliga lista över VM:s största stjärnor. I år har det inte varit en helt enkel uppgift då flera av nationerna avvaktat med att presentera vissa spelare. Och som vanligt lär det dyka upp en del spännande namn under turneringens gång i takt med att spelare får lämna Stanley Cup-slutspelet.

För att få någon slags omväxling på den här listan satte jag en gräns på max fyra spelare från samma land. För svenskt vidkommande innebär det att några starka kandidater som Joel Eriksson Ek och Lucas Raymond fick stryka på foten även om de i allra högsta grad var starka kandidater. Jag fick dessvärre även stryka den enda spelaren som inte hörde hemma i NHL – blivande draftettan Macklin Celebrini – eftersom han kort inpå turneringen lämnade Kanadas förläger,

Men här står vi nu – nedan följer listan över de 15 största stjärnorna i turneringen.

15) Jared McCann, fw, Kanada

Ålder: 27 Klubb: Seattle Kraken Lön: fem miljoner dollar

Statistik under 2023/24: 80 matcher 29 mål + 33 assist = 62 poäng



Det här är inget hushållsnamn i hockeyvärlden. Men faktum är att Jared McCann varit Seattle Krakens mål- och poängkung i samtliga tre säsonger som klubben funnits i NHL. Frejdig spelare med bra skott som har goda förutsättningar att bli en av de ledande spelarna för Kanada i den här turneringen. Har erfarenhet av ett tidigare VM då han deltog i turneringen i Slovakien 2019 och återvände hem med en silvermedalj efter finalförlusten mot Finland i Bratislava.

Jared McCann under hockey-VM 2019. Foto: Bildbyrån

14) Brock Nelson, fw, USA

Ålder: 32 Klubb: New York Islanders Lön: sex miljoner dollar

Statistik under 2023/24: 82 34+35=69



Slipad veteran som varit New York Islanders trogen under hela NHL-karriären. Nelson har egentligen bara blivit bättre med åldern och har svarat för sina tre mest produktiva säsonger efter att ha fyllt 30 med 107 mål de tre senaste åren. Rutinerad tvåvägscenter med näsa för målet som kommer att få en viktig ledarroll i det amerikanska laget. Gjorde fyra raka VM-turneringar mellan 2014 och 2017 och har alltid levererat i landslagströjan.

Brock Nelson på hockey-VM 2015. Foto: Alamy/AP Photo

13) Brandon Hagel, fw, Kanada

Ålder: 25 Klubb: Tampa Bay Lightning Lön: 1,5 miljoner dollar (går upp till 6,5 miljoner nästa säsong)

Statistik under 2023/24: 82 26+49=75

Lite i skymundan av Tampas stora stjärnor har Brandon Hagel utvecklats till ett synnerligen pålitligt offensivt komplement. Den här säsongen var hans hittills mest produktiva i NHL, och hans utveckling visar att Lightnings general manager Julien BriseBois trots allt gjorde en bra affär när han hämtade honom från Chicago Blackhawks i utbyte för bland annat klubbens förstaval 2023 och 2024. Hagel gör nu sitt andra VM för Kanada. Förra gången, 2021, hade han en tillbakadragen roll och lämnade turneringen poänglös. Nu lär det bli annorlunda. På pappret är han en av lagets bästa forwards, någon som rimligen får spela offensiva minuter och matchas i powerplay.

Brandon Hagel på hockey-VM 2021. Foto: Bildbyrån

12) Mikael Granlund, fw, Finland

Ålder: 32 Klubb: San Jose Sharks Lön: fem miljoner dollar

Statistik under 2023/24: 69 12+48=60



I vanlig ordning är det ett lag med många inhemska spelare som förbundskapten Jukka Jalonen sätter på isen i VM. Det skulle man förstås kunna beklaga, med tanke på hur många duktiga finska spelare det finns i NHL, men som man har bevisat gång efter annan är det inget hinder för framgång om man matchar laget rätt. I Mikael Granlund får man dock en stjärnspelare som kan göra skillnad. Veteranen tvingades lämna Pittsburgh Penguins i Erik Karlsson-trejden förra sommaren efter en säsong där han blev kraftigt kritiserad. I San Jose Sharks fanns det inte mycket att glädjas över då de var ligans sämsta lag den här säsongen, men Granlund var faktiskt en positiv överraskning. Trots den tunga situationen för laget stod han för en stark säsong och var lagets poängkung. I VM kan han bli mönsterbrytaren det finska laget behöver, precis som han var när Finland bärgade guldet i Tammerfors för två år sedan.

Mikael Granlund efter VM-guldet i Tammerfors 2022. Foto: Bildbyrån

11) Mats Zuccarello, fw, Norge

Ålder: 36 år Klubb: Minnesota Wild Lön: sex miljoner dollar

Statistik under 2023/24: 69 12+51=63

Snacka om att åldras med värdighet. Mats Zuccarello har fortsatt att leverera poäng på löpande band och faktum är att de tre senaste säsongerna varit hans mest produktiva i NHL-karriären. Visst kan samarbetet med superstjärnan Kirill Kaprizov ha något att göra med det, men det förringar inte norrmannens imponerande utveckling. Nu gör han sitt första VM sedan 2016 års turnering i Ryssland och kommer såklart att bli den stora attraktionen i ett norskt lag som på förhand får anses ha rätt små möjligheter att ta sig vidare till kvartsfinal. Att de ska lyckas smita förbi Kanada, Tjeckien, Finland eller Schweiz känns inte så sannolikt på förhand. Men Zuccarello skänker dem i alla fall något slags hopp.

Mats Zuccarello i norska dressen på hockey-VM 2016. Foto: Bildbyrån

10) Adrian Kempe, fw, Sverige

Ålder: 27 Klubb: Los Angeles Kings Lön: 5,5 miljoner dollar

Statistik under 2023/24: 77 28+47=75

Sedan sin senaste VM-turnering 2021 har Adrian Kempe växt ut till en stjärna i NHL. Hans produktion har stadigt ökat och han har blivit en av Los Angeles Kings mest framträdande spelare. Det som framför allt stuckit ut med Kempes utveckling är hans förmåga att höja sitt spel i de viktiga matcherna. Även om Kings åkt ut mot Edmonton Oilers i första rundan av slutspelet de senaste tre åren har svensken varit lagets ledande spelare med elva mål och 19 poäng på 18 slutspelsmatcher. För Tre Kronors del är han en tänkbar matchvinnare som säkerligen kommer att figurera i powerplay såväl som i någon av toppkedjorna. Gör sin fjärde VM-turnering och har ett guld från Köpenhamn 2018 sedan tidigare.

Adrian Kempe efter VM-guldet i Köpenhamn 2018. Foto: Bildbyrån

9) Jordan Binnington, mv, Kanada

Ålder: 30 Klubb: St Louis Blues Lön: sex miljoner dollar

Statistik under 2023/24: 57 matcher 2,84 insläppta mål per match, 91,3 räddningsprocent

En målvakt måste vi i alla fall ha med på listan. Det kan tyckas vara en smula kontroversiellt att det blir just Jordan Binnington med tanke på att han inte alltid har levererat på topp efter sin magiska genombrottssäsong med St. Louis 2019, då han var en av nyckelspelarna i Stanley Cup-vinsten. Efter ett fjolår som mest präglades av hjärnsläpp och ganska mediokert spel har han dock tagit sitt spel till en högre nivå den här säsongen. Det har varken varit tal om några större kontroverser eller cringiga påhopp. När grundserien summerades var han topp-tio bland ligans målvakter i matcher, vinster och räddningar. Med lite bättre understöd framåt hade Binnington gjort St. Louis till ett slutspelslag. I stället blir det i stället VM-debut – och ypperlig chans att positionera sig fördelaktigt inför de närmaste två årens storturneringar – 4 Nations Face-Off och OS i Milano.

Jordan Binnington under ett träningspass inför JVM 2013. Foto: Alamy/AP Photo

8) Nico Hischier, fw, Schweiz

Ålder: 25 Klubb: New Jersey Devils Lön: 7,25 miljoner dollar

Statistik under 2023/24: 71 27+40=67

Han hade visserligen något av en mellansäsong med sina mått mätt. Nico Hischier tillhör trots det NHL:s främsta tvåvägscentrar och ses som en konstant utmanare till Selke Trophy, utmärkelsen som går till NHL:s bästa defensiva forward. Den tidigare draftettan är en komplett spelare med fina ledaregenskaper som är jobbig att spela mot. I det här schweiziska laget är han den givna förstacentern som kommer att bli en av nyckelarna till framgång. Schweiz har ett spännande lag i den här turneringen och vi vet att de numera är en nation som måste tas på största allvar i de här sammanhangen.

Nico Hischier under hockey-VM 2021. Foto: Bildbyrån

7) Zach Werenski, b, USA

Ålder: 26 Klubb: Columbus Blue Jackets Lön: 9,6 miljoner dollar

Statistik under 2023/24: 70 11+46=57

Vore det inte för alla skador som Zach Werenski tvingats tackla de senaste åren hade han antagligen haft rykte om sig att vara en av NHL:s bästa backar. I ett grått Columbus Blue Jackets, som hade en riktigt dålig säsong, var Werenskis framfart en av få utropstecken. Trots att han missade tolv grundseriematcher utmanade han den underpresterande Johnny Gaudreau (som också deltar i VM) i toppen av den interna poängligan. I ett stjärnspäckat amerikanskt lag kommer han sannolikt att vara toppbacken som äter många minuter och spelar regelbundet i powerplay. USA har inte vunnit ett VM-guld i modern tid, men baserat på laget man skickar till Tjeckien finns onekligen förutsättningarna för ett trendbrott där. Zach Werenski är en av anledningarna till det.

Zach Werenski var lagkapten för USA vid JVM i Helsingfors 2016. Foto: Bildbyrån

6) Erik Karlsson, b, Sverige

Ålder: 33 Klubb: Pittsburgh Penguins Lön: 11,5 miljoner dollar

Statistik under 2023/24: 82 11+45=56

Hade den här listan gjorts för ett år sedan hade Erik Karlsson garanterat aspirerat på förstaplatsen. Då blev han den första NHL-backen på över 30 år att passera 100-poängsstrecket och vann sin tredje Norris Trophy som ligans främsta back. Efter flytten från San Jose Sharks till Pittsburgh Penguins har det gått troll i poängproduktionen, mycket på grund av att Penguins hade ett powerplay som var överraskande beigt sett till spelarmaterialet. Med det sagt kommer Karlsson att vara en enorm tillgång för Tre Kronor i den här turneringen. Som högerfattad back med offensiva spetsegenskaper kan han räkna med en framskjuten roll i powerplay. Det finns flera backar som rankas högre än Karlsson här på listan, men om det är någon av dem som faktiskt har chansen att vinna hela turneringens poängliga är det han.

Senast Erik Karlsson sperlade hockey-VM var i Stockholm 2012. Foto: Bildbyrån

5) Brady Tkachuk, fw, USA

Ålder: 24 Klubb: Ottawa Senators Lön: 8,2 miljoner dollar

Statistik under 2023/24: 81 37+37=74

Det kryllar inte av powerforwards i dagens ishockey, men i Brady Tkachuk finns en prototyp för det som alla general managers i NHL drömmer om. En fysisk spelare med förmågan att göra 40 mål och vara en vagel i ögat på motståndarna. Tkachuk tacklas, slåss och gör offensivt avtryck på samma sätt som pappa Keith Tkachuk gjorde i NHL på 90-talet. I den här VM-turneringen – hans första för USA – kommer han att vara lagets toppforward och naturliga härförare. Trots att han inte ens hunnit fylla 25 år har han redan tre säsonger som lagkapten för Ottawa Senators bakom sig. Det känns inte uteslutet att han blir kapten för det amerikanska laget heller.

Brady Tkachuk representerade USA vid JVM i Buffalo 2018. Foto: Bildbyrån

4) Rasmus Dahlin, b, Sverige

Ålder: 24 Klubb: Buffalo Sabres Lön: sex miljoner dollar (går upp till elva miljoner nästa säsong)

Statistik under 2023/24: 81 20+39=59

Den stora debatten är i gång: har Rasmus Dahlin redan passerat Erik Karlsson och Victor Hedman som Sveriges just nu bästa back i NHL? Den här rankingen ger undertecknads svar på frågan. Men även om jag fortfarande har Hedman ett snäpp före Dahlin är det antagligen bara en tidsfråga innan jag också ändrar mig. De senaste säsongerna har den tidigare draftettan etablerat sig som en av ligans främsta backar och det kommer antagligen inte dröja många år innan han blir en finalist till Norris Trophy. I ärlighetens namn har det legat västgöten i fatet att han spelar för Buffalo Sabres, en klubb som haft förtvivlat svårt att få till det i NHL och faktiskt inte har kvalificerat sig för slutspel sedan 2011. Men här är Dahlin en del av lösningen och inte problemet. Blir sannolikt ny lagkapten i laget nästa säsong och får då chansen att sätta sin egen prägel på det. I den svenska VM-truppen är det han, Hedman och Karlsson som kommer att äta upp det mesta av istiden på backsidan. Förhoppningsvis med ett positivt resultat – och skön aptitretare inför de stora turneringarna som står för dörren.

Rasmus Dahlin i rampljuset under hockey-VM i Tammerfors 2022. Foto: Bildbyrån

3) Victor Hedman, b, Sverige

Ålder: 33 Klubb: Tampa Bay Lightning Lön: 7,875 miljoner dollar

Statistik under 2023/24: 78 13+63=76

Om det fanns några farhågor om att Victor Hedman var på väg i fel riktning efter den mindre produktiva säsong han hade 2022/23 kom de på skam i år. I ett Tampa Bay Lightning med en synnerligen tunn backsida – inte minst efter Michail Sergatjovs alla skadebekymmer – fick han ta ett enormt ansvar i alla spelformer. Det gjorde Hedman med den äran. Hans 76 poäng är faktiskt hans näst bästa notering i karriären. Nu gör han sitt första VM efter guldet i Köln 2017 och han kommer givetvis att vara enormt viktig med sin erfarenhet och sin blotta närvaro. Det finns få backar i hockeyvärlden som för med sig samma pondus och respekt som Victor Hedman. Trots att Erik Karlsson och Rasmus Dahlin också är världsstjärnor är det garanterat Hedman som kommer att få mest uppmärksamhet när motståndarlagen gör sin pre-scouting på Tre Kronor.

Victor Hedman blev världsmästare på hockey-VM i Köln 2017. Foto: Bildbyrån

2) Roman Josi, b, Schweiz

Ålder: 33 Klubb: Nashville Predators Lön: 9,059 miljoner dollar

Statistik under 2023/24: 82 23+62=85

De svenska stjärnbackarna får ursäkta, det finns faktiskt en annan försvarsbjässe som jag rankar framför dem. Roman Josi kommer från ännu en magnifik säsong där han tangerade sin bästa målnotering (23) och hade sin näst bästa poängnotering i karriären (85). Nashville Predators-kaptenen är därmed en finalist till Norris Trophy för fjärde gången i karriären. En utmärkelse som han vann 2020. Schweiz otvivelaktigt bästa hockeyspelare genom tiderna kliver nu in i sin åttonde VM-turnering i karriären, men också den första sedan 2019. Tillsammans med Nico Hischier, Nino Niederreiter och Philipp Kurashev är han en garant för att schweizarna kommer att vara ett slagkraftigt lag i Tjeckien. Josi har redan tagit två silvermedaljer i VM efter finalförlusterna mot Sverige 2013 och 2018. Det känns inte helt långsökt att det här kan bli tredje gången gillt. I en spretig turnering kan man göra ett case för att Schweiz är en outsider till att vinna VM-guld.

Roman Josi jubar under VM-finalen mot Tre Kronor i Globen 2013. Foto: Bildbyrån

1) Connor Bedard, fw, Kanada

Ålder: 18 Klubb: Chicago Blackhawks Lön: 950 000 dollar

Statistik under 2023/24: 68 22+39=61

Underbarnets rookiesäsong i NHL blev kanske inte den homerun många hade trott efter att Chicago valt honom som etta i draften i fjol. Men han hade en omgivning som var mer lämpad för AHL än NHL och drabbades dessutom av en bruten käke som höll honom borta i 14 matcher, Connor Bedard hann ändå ge fina smakprov på sin kreativitet och det där dödliga skottet som på sikt kommer att göra honom till en superstjärna i NHL. I VM kommer han att ha allas blickar på sig och det blir onekligen intressant att se vad han kan uträtta i sällskap med kedjekamrater som faktiskt håller hög NHL-klass. Ingen blir nog förvånad om han, likt Connor McDavid efter sin rookiesäsong 2016, leder Kanada till ett nytt VM-guld.

Connor Bedard firar JVM-guldet med Kanada 2023. Foto: Bildbyrån

