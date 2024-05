ANNONS

Det var tydligt att något stoppade William Karlsson från att vara “Wild Bill” i slutspelet.

Och mycket riktigt - efter nattens uttåg bekräftar Bruce Cassidy spekulationerna.

– Han har spelat med en skada i nedre delen av kroppen, säger tränaren till media.

När Vegas Golden Knights tog sig hela vägen till den där segern i Stanley Cup-finalen i fjol var det med bland annat en William Karlsson i toppform i spetsen. I år fick vi se motsatsen.

Efter en grundserie där “Wild Bill” faktiskt slutade med fler poäng på färre matcher än 2022/23, har lagets stjärnsvensk inte gått att känna igen. 30 mål och 30 assist på 70 matcher blev två assist på sju när Dallas Stars inatt skickade hem de regerande mästarna med 2–1.

Efter uttåget kom då bekräftande som många väntade sig. Att Karlsson spelat skadad.

– Han har spelat med en skada i nedre delen av kroppen. Jag tänker inte gå in på detaljer, men som ni alla kunde se var han inte hundra procent. Vi försökte ge honom så mycket istid han kunde hantera. Själv skulle han aldrig klaga, säger coachen Bruce Cassidy och fortsätter om den tuffa skadesituation de tvingats hantera under säsongen:

– Nio killar opererades i år… nio killar. När uppställningen bara är 23 så är nio spelare mycket. Jag måste ge dem kredd, de spelade genom skador och att försöka hitta kemi med varandra fram och tillbaka. Det tog ut sin rätt. Det är många operationer under ett år för killarna att övervinna.

För Karlsson innebär detta troligen samma sak som för Torontos William Nylander - att VM inte är något att fundera på. Detta speciellt med tanke på att även han är en så pass viktig spelare för sitt lag.

