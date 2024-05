Mora tappar succéfinländaren Waltteri Ignatjew till NHL.

Nu uppges då klubben plocka in en NHL-draftad finländare, 20-årige Topias Leinonen, för att fylla ut målvaktsparet.

Efter sin succésäsong där han utsågs till HockeyAllsvenskans bästa målvakt så lämnar Waltteri Ignatjew nu Mora då han har skrivit NHL-kontrakt med Calgary Flames. Sedan dess har dalaklubben värvat in Carl Lidö från Hockeyettan som en av två målvakter.

Nu uppges Mora också vara på väg att spika målvaktssidan.

Buffalo Sabres-insidern Kris Baker skriver på plattformen X att Topias Leinonen ska vara på väg till Mora för spel i HockeyAllsvenskan nästa säsong.

The news is starting to trickle out that Sabres G prospect Topias Leinonen is moving to Sweden next season to join Mora IK of HockeyAllsvenskan.