Småkronorna satte sig en mardrömsposition när man låg under med 4-0 efter en period. Man var dock en hårsmån ifrån en heroisk upphämtning där matchen till slut slutade 5-4 till Kanada.

– Jag tycker grabbarna är värda mer som vi avslutar matchen, säger Johan Rosén till Hockeysverige.se efter matchen.

ESBO (HOCKEYSVERIGE.SE)

Sverige och Kanada brukar alltid bli underhållande matcher. Så blev det även den här gången. Kanada kom ut och körde över Småkronorna totalt i den första perioden och hade ledningen med hela 4-0.

Det mot ett paralyserat Sverige som såg besegrat ut.

– Vi vet att transatlanter kommer ut hårt och de kör. Vi har mött dem flera gånger under de här två åren som vi har jobbat tillsammans. Det är ingen överraskning för nån av oss. Men sen är det unga grabbar och just de kontrasterna från att ligga under med fyra mål och sen vara på håret att ta ikapp det, säger Johan Rosén efter matchen.

Det var dock på intet sätt över, trots att Kanada satte 5-1 i den andra perioden gav svenskarna inte upp. I 40 minuter var man faktiskt det bättre laget och vann skotten med 29-14 i period två och tre.

– Surt som fan. Jag tycker grabbarna är värda mer som vi avslutar matchen. Tyvärr är vi inte redo från början och det får vi ta på oss allihopa. Jag tar på mig mycket av det. Vi ser ängsliga ut men sen att kunna resa sig och vi skapar lägen för att kunna vinna med 7-5. Där ska grabbarna ha all kredd.

“Visat flera gånger nu att vi ger inte upp”

Precis som Johan Rosén var inne på kryllade det av lägen för Sverige. Det var frilägen och direktskott från bra positioner som mycket väl kunde ha slutat med mål.

Men det ska även sägas att Carter George i det kanadensiska målet gjorde en grym match.

– Vi har visat flera gånger nu att vi ger inte upp. Men vi sätter oss i situationer som vi inte behöver göra vissa gånger.

När Sverige vaknade var det också efter att Rosén skakade om rätt rejält i laget. Bland annat klev Jack Berglund klev in på Valter Lindbergs plats bredvid Lucas Pettersson och Melvin Fernström.

Backen spelade halva den andra perioden

Leo Sahlin Wallenius spelade också mer än halva den andra perioden.

– Jag får göra mitt och det jag kan göra. Jag får laborera med de gubbarna jag tycker ser heta ut och de som har levererat genom åren. Det föll väl ut men det enda är att vi inte får mer utdelning i vårt PP. Vi tappar mycket när Z:a (Alexander Zetterberg) inte är med. Det blir lite kladdigt mot vad vi har tränat på. Men det borde vi klara av på ett bättre sätt.

Nu väntar en bronsmatch mot Slovakien i morgon, söndag.

