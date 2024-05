Kanada får med sig en stjärnfylld trupp till Hockey-VM i Tjeckien.

Bland annat är fjolårets draftetta Connor Bedard – och årets troliga draftetta Macklin Celebrini – med i truppen.

Förra året vann Kanada VM-guld i Tammerfors och när mästerskapet nu spelas i Tjeckien så avser nationen att försvara sitt guld.

Då har Kanada fått ihop ett riktigt stjärnlag med 22 spelare – varav hela 21 spelar i NHL.

Det stora affischnamnet är då såklart fjolårets draftetta Connor Bedard. Supertalangen gjorde 61 poäng på 68 matcher under sin rookiesäsong i Chicago Blackhawks och 18-åringen ska nu spela sitt första VM.

Den enda spelaren som inte spelar i NHL av de 22 uttagna spelarna är Macklin Celebrini. 17-åringen har haft en supersäsong på college där han gjorde hela 32 mål och 64 poäng på 38 matcher och han kom då tvåa i skytteligan och trea i poängligan i NCCA – trots att han var ligans yngsta spelare. Han satte då också ett nytt rekord för flest mål någonsin av en U18-spelare i NCAA:s historia.

Celebrini är storfavorit att väljas som etta i sommarens NHL-draft och får nu också avsluta säsongen med VM-spel.

